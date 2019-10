Francia: enorme incendio en un depósito químico en Normandía: ¡la avaricia y la incompetencia pueden matar!

Virginie Pregny, Gauche Revolutionnaire (CIT en Francia)

Durante la noche del 25 de septiembre, se produjo un incendio masivo en el depósito de productos químicos Lubrizol en las afueras de Rouen, Normandía. No había personal en el depósito ni muertes en el momento de la explosión (si hubiera habido una vigilancia constante del estado de los tanques de almacenamiento, como solía haber, ¡tal vez no hubiera habido ninguna explosión!)

El catastrófico «accidente» produjo una enorme nube venenosa que se extendió hasta el otro lado de la frontera con Bélgica. Esta empresa es un subcontratista de un conglomerado propiedad, desde 2011, del multimillonario Warren Buffet, la tercera persona más rica del mundo. El accidente ha descubierto tanto el alcance de la avaricia capitalista como la ineptitud en el aparato estatal.

Mentiras del estado

Poco después de las tres de la mañana, el fuego comenzó a disparar explosiones y bolas de fuego y a producir un espeso humo negro. Los bomberos tardaron casi 10 horas en apagarlo. A pesar del peligro obvio de la situación, ¡no sonaron sirenas ni se emitieron advertencias durante más de cuatro horas! Por la mañana, los trabajadores se dedicaron a sus asuntos habituales: llevaron a sus hijos a la escuela y fueron a trabajar, caminando y conduciendo a través del hedor y el humo, a pesar del peligro potencial y sin ninguna información sobre qué hacer y qué no hacer.

Muchos de los que se negaron a ir a su lugar de trabajo, algunos ubicados a pocos metros del lugar, se vieron obligados a tomarse un día de vacaciones regulares. Algunos incluso fueron amenazados con ser despedidos si no se presentaban a trabajar. Y esto fue con la aprobación de las autoridades locales que se negaron a declarar un estado de emergencia, limitar el tráfico o cerrar edificios públicos.

Cuando finalmente se dirigieron al público, su mensaje fue muy tranquilizador pero completamente opuesto a lo que la gente realmente estaba experimentando: dolores de cabeza graves, dolor en los ojos y vómitos. Según las autoridades, todo estaba bajo control y «no había peligro grave». Pero les llevó una semana publicar la lista de productos químicos que se quemaron y luego solo una muy vaga y solo después de que 5.000 personas hubieran demostrado exigir la verdad.

Día tras día, se revelan nuevas mentiras e inconsistencias. Por ejemplo, se dijo primero que se habían quemado 5.000 toneladas de productos químicos, pero las autoridades tuvieron que admitir que probablemente era más del doble de esa cantidad.

Lo que es realmente sorprendente es cuán cómplices han sido la administración de la compañía y el estado, tan temerosos de que sus errores y fallas pudieran estar expuestos a plena luz del día (las reglas se habían doblado recientemente, a nivel del gobierno nacional), lo que permitió más de los productos químicos inflamables que se almacenarán en el sitio de Rouen.)

Esta catástrofe realmente ha demostrado cuánto trabajan las grandes empresas y los políticos burgueses para proteger sus intereses, a nuestra costa.

Los Beneficios ante que nuestra seguridad

El sitio fue clasificado de alto riesgo ya que se utilizó para almacenar productos químicos peligrosos. Las medidas de austeridad han impactado en las organizaciones públicas responsables de inspeccionar los riesgos industriales. Como consecuencia, los controles y controles de seguridad se han reducido cada vez más, con menos trabajadores para realizarlos.

Todavía no está claro dónde comenzó el incendio de Lubrizol y cuáles fueron los riesgos, considerando el cóctel de productos químicos que se quemó. Incluso podría haber estado en un almacén adyacente donde Lubrizol también almacenaba productos químicos sin permiso. Lo que está claro es que las medidas de seguridad han disminuido constantemente por razones financieras: la búsqueda de ganancias a toda costa.

En una región que tiene tantas plantas químicas de alto riesgo, es una verdadera desgracia que no haya un plan de emergencia serio en caso de accidente.

A ellos no les importamos: ¡exigimos la verdad!

Se lanzó una coalición de sindicatos, organizaciones de izquierda y organizaciones de base para organizar una campaña para exigir la verdad sobre este accidente y obligar a Lubrizol y las autoridades a aceptar la responsabilidad de todos los problemas ambientales y de salud causados ​​ahora y a largo plazo. Tres manifestaciones tuvieron lugar después de la catástrofe, una de más de 4.000 personas. Se planeó una reunión pública y, con la ayuda de los camaradas del Gauche Revolutionnaire (CWI), se organizó una huelga de maestros, con el apoyo de los padres, para exigir una protección real para los trabajadores y los niños.

Todas estas acciones han obligado a las autoridades locales y nacionales a divulgar más información y responsabilizar a la compañía de Buffet de pagar todos los daños y cubrir la indemnización de todos los afectados por la explosión (en términos de salud, empleos, etc.) Los agricultores tienen prohibido vender sus productos. productos hasta nuevo aviso (y, sin embargo, las autoridades dicen que no hay peligro para la salud de las personas al respirar los humos después de la explosión). Se les ha prometido una compensación por la producción que han perdido y se dice que Lubrizol ha contribuido. ¿Qué pasa con los efectos a largo plazo en el suelo, el agua, el aire?

La ira es muy grande y existe la necesidad de una fuerte reacción colectiva. Las consecuencias legales, ambientales y de salud aún están por delante, y no podemos contar con personas como Warren Buffet o Emmanuel Macron para que nos cuiden. Ayudamos a lanzar la coalición y argumentamos para desarrollar comités de acción siempre que sea posible para movilizar a la clase trabajadora y a los jóvenes.

Nuestras vidas no están a la venta: ¡Warren Buffet debe pagar!

Lo que sucedió en Lubrizol es una advertencia que debe tomarse en serio; bien podría suceder nuevamente dado con la agenda totalmente pro-capitalista de Macron.

Estamos exigiendo una investigación independiente sobre las causas y consecuencias del accidente. Tiene que ser público y alejado de los patrones y sus cómplices políticos. Debe ser elegido y controlado por los trabajadores y sus organizaciones,

Apoyamos totalmente a los trabajadores de la planta, que no deben asumir el costo de los errores de la empresa. Ya son víctimas de malas condiciones de trabajo. Su salario debe mantenerse mientras no sea seguro para ellos volver a trabajar y la investigación de lo sucedido no ha terminado y. Se debe realizar una campaña por condiciones de trabajo seguras y salarios dignos para quienes trabajan para los muchos subcontratistas de Lubrizol.

Para reducir los riesgos de tales accidentes en el futuro, todas las plantas de alto riesgo deben nacionalizarse bajo el control y la gestión democráticos de los trabajadores y sus organizaciones. Los trabajadores y las comunidades donde se ubican estas empresas deben tomarse muy en serio los problemas de salud, ambientales y sociales y exigir políticas en interés de la mayoría, no del puñado de multimillonarios como Warren Buffet. Sin la presión de reducir las esquinas en aras de obtener ganancias masivas, podrían idear las mejores formas de organizar la producción con los riesgos mínimos y la máxima protección de los trabajadores y el medio ambiente.

Esto requeriría una lucha unida de los trabajadores y sus organizaciones para poner fin al sistema mortal del capitalismo con su propiedad privada de las empresas y establecer un mundo socialista … ¡un mundo seguro para todos!

