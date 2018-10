Francia: el recurso del método

Redacción de POLITIKA Los Insumisos se han transformado en la fuerza política más dinámica de Francia, en los más eficaces opositores a un gobierno “ni de derecha ni de izquierda” que lleva adelante el programa mas regresivo y antipopular del último medio siglo. Sumido en una profunda crisis al cabo de solo un año de gobierno, el presidente Emmanuel Macron –un banquero ambicioso– ve desmoronarse sus apoyos y sus ansias de liquidar los derechos sociales de millones de ciudadanos. Obligado a reestructurar su gobierno ante las dimisiones de sus ministros más sólidos y populares, Gerard Collomb (Interior) y Nicolas Hulot (Transición Ecológica), y del escándalo que rodea las actividades de su ministro de la Cultura Françoise Nyssen, Macron se ha transformado en un gobernante impopular. Su nuevo ministro del Interior, el ex socialista pasado a la derecha Christophe Castaner, inaugura su misión en medio de otro escándalo: el allanamiento -esta madrugada- del domicilio del líder de los Insumisos Jean-Luc Mélenchon, de los locales de La Francia Insumisa, del Partido de Izquierda y de los domicilios de varios colaboradores parlamentarios. “Nos allanan en todos lados. Al secretario general de nuestro Grupo Parlamentario en la Asamblea Nacional, a mis ex asistentes parlamentarios que también vieron llegar la policía a las 07:00 hrs de la mañana, les quitan sus teléfonos, sus computadores. La sede del Partido de Izquierda, del cual soy miembro, la sede del movimiento La Francia Insumisa”, protesta Jean-Luc Mélenchon, que fue candidato a la presidencia de la República y es el presidente del grupo parlamentario Insumiso. “He ahí el estreno del nuevo ministro del Interior (Christophe Castaner) y de la ministro de Justicia (Nicole Belloubet), he ahí lo que hacen para intimidar y asustar. Les pido no tener miedo, y protestar porque esto no es Justicia”, declaró Mélenchon. En un comunicado, La Francia Insumisa denuncia que la acción policial fue lanzada con el pretexto de una denuncia hecha por Sophie Montel, dirigente de la extrema derecha, que declaró ella misma que lo suyo no era serio sino un modo de hacer daño. Las cuentas de la campaña presidencial 2017 de Jean-Luc Mélenchon, fueron validadas por la CNCC el 13 de febrero de 2018, sin ninguna irregularidad. No es el caso de las cuentas del actual presidente Emmanuel Macron, cuyas cuentas presentan varias irregularidades que siguen siendo examinadas por los organismos pertinentes. La persecución judicial y policial… el recurso del método para liquidar a los oponentes.