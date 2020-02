Feministas rechazan propuesta del gobierno para coordinación el 8M e informan del trazado

LE MONDE DIPLOMATIQUE – EDICIÓN CHILENA 26 de febrero de 2020 ↑

Las organizaciones señalaron que no atenderán al llamado del gobierno por su negación a los hechos de violencia ocurridos en el estallido social y la ausencia de acciones efectivas para frenar las violaciones a los derechos humanos.

La Coordinadora Feminista 8M (CF8M), junto a distintas organizaciones feministas, rechazaron la propuesta del gobierno para coordinar en conjunto la movilización del 8 de marzo, trazado que se conoció hoy con mayor detalle en el caso de Santiago.

Las CF8M informó que las marchas territoriales llegarán desde distintos puntos para unirse a la caravana en Plaza Dignidad, la que partirá a las 12 del día con destino a Los Héroes.

Durante esta jornada las agrupaciones convocantes a la marcha del 8M se reunieron en las puertas del Ministerio de la Mujer para exponer su rechazo a la invitación hecha por el gobierno hace una semana en la que llamaron a trabajar en conjunto. A través de una declaración pública las organizaciones feministas indicaron que fue una “invitación tardía” e interpelaron a quienes sindicaron como los responsables “materiales y políticos de la violencia a la que estamos expuestas”.

“No asistiremos a una reunión que se sostiene en la negación de los hechos ocurridos desde el comienzo de la revuelta, y la ausencia de compromiso y acción efectiva para que las violaciones a los derechos humanos (torturas, violaciones sexuales a niñes, mujeres, disidencias sexuales y hombres, mutilaciones y asesinatos) no se sigan produciendo. Las instituciones que deberían garantizar nuestra integridad y vida no lo están haciendo y eso marca un profundo quiebre en nuestra confianza”, indicaron las organizaciones firmantes.

Sobre el permiso que las autoridades indican debe ser solicitado al intendente Felipe Guevara, la vocera de la Coordinadora Feminista 8M Javiera Manzi descartó que se realice ese proceso. “No vamos a ser nosotras las que negociemos con un agresor y no vamos a permitir que él establezca las condiciones que autoricen o no nuestra manifestación. Nosotras nos manifestamos libres, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer de esto una manifestación contra la violencia que vivimos todos los días y contra la precarización de la vida”.

En cuanto al anuncio de carabineros que da cuenta del contingente policial femenino que iría junto a la marcha, la vocera indicó: “Que haya mujeres policías no nos garantiza seguridad. Nuestra interpelación ha sido siempre a la institución de Carabineros, porque son ellos en su conjunto los que han amenazado nuestra integridad física y psicológica”.

Desde la CF8M señalaron que la invitación hecha por la Subsecretaría de la Prevención del Delito fue conocida por las organizaciones feministas a través de la prensa la semana pasada, y que la citación llegó vía correo electrónico el lunes, tan solo ayer las autoridades les indicaron hora y lugar.

Fue así como esta mañana la reunión de coordinación para la marcha del 8M se realizó entre la subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, la secretaria del Ministerio de la Mujer Carolina Cuevas, y la general de Carabineros Berta Robles, en ella reiteraron el llamado a coordinar con las agrupaciones feministas.

Ante la insistencia tardía de las autoridades de gobierno para establecer una coordinación, las organizaciones feministas destacaron que mantendrán su posición: “No nos extraña que el gobierno busque dividirnos, ha sido una estrategia sistemática. Nosotras como movimiento feminista contamos con nuestra diversidad, nuestra multiplicidad, porque somos muchas y muy distintas. Estamos aquí afuera del ministerio, no vamos a entrar y lo vamos a decir fuerte y claro, estamos aquí para insistir en nuestro derecho a la manifestación y no vamos a permitir chantajes y no vamos a permitir que nos fuercen a una negociación de la que no vamos a ser parte”, agregó Manzi.

Habrían sido ocho las organizaciones llamadas por la Subsecretaría de la Prevención del Delito para reunirse durante esta mañana, sin embargo, más de una decena adhirió a la declaración.

Otra de las organizaciones llamadas por el gobierno fue la Red Actrices Chilenas (RACH) en la oportunidad la vocera de la red, Mariana Loyola, señaló que “como movimiento feminista no caeremos en la manipulación que pretender imponer el Gobierno con este llamado a coordinación, no pueden pretender borrar los antecedentes que preceden a esta convocatoria del 8M, que han sido la ausencia total de compromiso y acciones efectivas para detener las violaciones a los derechos humanos, este llamado a dialogar llega 4 meses tarde”.

Las organizaciones firmantes son: Coordinadora Feminista 8M, Asamblea Feminista Plurinacional, Red de Actrices Chilenas RACH, La Morada, Ni Una Menos Chile, Asociación de Abogadas Feministas de Chilena (ABOFEM), Red Docente Feminista (Redofem), Red de Mujeres Mapuche, Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC)

