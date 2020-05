FELIPE BARNECH, CANTAUTOR COMPROMETIDO CON LAS LUCHAS SOCIALES EN CONCIERTO «Sala Máster a domicilio»

Hola amigos espero estén bien en estos días difíciles, soy Felipe Barnechn, Cantautor Peñalolino y les tengo una musical invitación.



Mañana Martes 26 de Mayo a las 14:00 estaré dando un recital por las plataformas de la radio universidad de Chile, para el programa «Sala Master a domicilio», cantaré durante una hora mis canciones con sentido social y humano, es un trabajo que preparé con mucho cariño para ustedes.



Podrás escucharme desde la 102.5 FM o de la radio online www.radio.uchile.cl o en video también a través del facebook live de la radio o desde mi facebook…



Les cuento que llevo más de 15 años en la música, el año recién pasado lance el disco “Guitarra urgente fusil” que recoge un conjunto de canciones de diversas temáticas, aunque el acento esta puesto en la dignidad, en las luchas sociales, en el querer lograr que Chile sea un país mas justo, inclusivo y solidarios.



Como cantor me siento comprometido con los procesos sociales y me resulta indispensable a través de la música contribuir al cambio social y al nacimiento de un Chile mejor para todos y no solo para unos pocos.



Creo firmemente que la canción, así como otros expresiones artísticas deben comprometerse en las luchas sociales, pues vivimos un presente de cambios donde debemos estar más unidos que nunca desde todos los frentes.



Este Chile más justo con el que soñamos se construirá en base a lucha, unidad y perseverancia. A través de mi música intento contribuir a aquello; denunciando desigualdades, participando en las poblaciones junto a la gente, colaborando culturalmente en diversos grupos como «cantores de Peñalolen», gestando debates de ideas y música con diversos actores sociales, confeccionando proyectos de difusión de música con sentido para que este al alcance de todos, cantando las dificultades de la vida cotidiana de quienes somos abusados por este sistema siniestro, pero también intento entregar un mensaje de esperanza.. con la convicción que lograremos forjar un futuro mejor para todos.



Me he presentado establemente en diversos escenarios a nivel nacional, aunque debo confesar que donde más me gusta cantar es a la gente de mi castigado pueblo, en los barrios, plazas, en las manifestaciones que buscan derribar este sistema, en las ollas comunes y en todos aquellas actividades que fomenten el despertar al pueblo, a nuestro hermoso pueblo.



Sería bonito me pudieran acompañar y difundir… Abrazo musical para todos. !

mira, escucha en estas plataformas:

1. 102.5 FM

2. www.radio.uchile.cl

3.www.facebook.com/radiouniversidaddechile

y en mi página: https://www.facebook.com/felipe.barnech

