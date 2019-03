Falta la lucha por la próxima civilización

Rómulo Pardo Silva

Las mujeres están uniéndose, organizándose, manifestándose contra la cultura y la violencia machista con calidez, inteligencia, perseverancia para terminarla. Adelante.

Los homosexuales ganan espacios en su drama de siglos.

Los animalistas tienen logros contra los tratos brutales y el abandono, del reino no humano.

Los ecologistas levantan la bandera de la resistencia a la destrucción del medio ambiente.

Pensionados, trabajadores, estudiantes, migrantes, dan batalla…

Éxitos para todas esas campañas.

De otras también necesarias se oye nada o poco.

Debería haber miles por la paz mundial, la información libre, la cultura y el arte sin precio…

La gran ausencia es que no se da todavía un combate global al marco establecido donde se producen todos los problemas, desigualdades e injusticias: la civilización de los grandes empresarios.

Ellos son los decisores propietarios de toda esta historia y sus depredaciones además de hacer un daño quizás irreversible a la Tierra son imposibles de mantener en el tiempo.

Las plantas, aguas, animales, hombres, mujeres, niños, climas, el aire, necesitan de la civilización para sobrevivir en el planeta conocido otra forma de vida cada día; simple, racionada, solidaria.

No dar esa lucha y ganarla sería una tragedia sin remedio.

Claudio Naranjo: “Si queremos dejar a atrás el espíritu patriarcal, hay que comprender que el capitalismo industrial es parte de él”.

“Me parece que nuestra esperanza es que muera lo que ahora llamamos civilización, que desaparezca nuestro actual navío, para que pueda aparecer una forma nueva de vivir. Por eso no me parece incompatible una cierta destrucción, que no es necesariamente una destrucción de los humanos, sino una del sistema, de las formas de vida, de los apoyos a los que recurrimos”. Jonás Romero Sánchez, The Clinic

El marco terrestre determina las escenas oscuras. Para ver el antiguo planeta brillante con futuro hay que crear un orden nuevo completo del paisaje.

Las victorias parciales conservan donde se está.

Por la civilización sostenible

