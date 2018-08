Fallece Samir Amin, intelectual, marxista y luchador antiimperialista

Samir Amin, economista. Nacido en El Cairo, Egipto en 1931, fue uno de los intelectuales marxistas y tercermundistas más brillantes que ha dado la izquierda contemporánea.

Autor de numerosas obras, su trayectoria ha estado fuertemente marcada por su relación con los países africanos. Ha sido consejero del Gobierno de Mali, ha realizado misiones a Guinea y Ghana y ha ejercido actividad docente en Poitiers, París o Dakar. Amin fue un luchador incansable: desde el ámbito de la enseñanza o asesorando gobiernos, pero también desde el activismo en organizaciones en las que ha desempeñado un papel principal, como el Foro del Tercer Mundo o el Foro Mundial de las Alternativas.

Obras publicadas en Español:

Hassan Riad, Egipto, fenómeno actual, Nova Terra, Barcelona, 1969.

Categorías y Leyes fundamentales del capitalismo, Nuestro Tiempo, México, 1973.

El capitalismo periférico, Nuestro Tiempo, México, 1973.

Desarrollo desigual, Nuestro Tiempo, México, 1973.

Capitalismo periférico y comercio internacional, Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1974.

El desarrollo desigual, ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo periférico, Libros de confrontación, Barcelona, 1974.

Elogio del socialismo, El capitalismo: una crisi estructural, Feminismo y lucha de clases (en col. con Eynard y Stuckey), Ed. Anagrama, Barcelona, 1974.

La acumulación a escala mundial, Siglo XXI, Buenos Aires y México, 1975.

Sobre la transición, Ed. Zero, Madrid, 1975.

Los Angeles, U.S. of Plastika (en coll. Con Eynard), C’est une crise de l’impérialisme, les aires culturelles, Ed. Anagrama, Barcelona, 1975.

Imperialismo y comercio internacional. El intercambio desigual, Siglo XXI, Madrid, 1976

Clases y naciones en el materialismo histórico, El Viejo Topo, Barcelona, 1979.

La ley del valor y el materialismo histórico, Fondo de Cultura Económica, México, 1981.

Dinámica de la crisis global, Siglo XXI, México, 1987

La deconexión, hacia un sistema mundial policéntrico, IEPALA, Madrid, 1988.

El Eurocentrismo, Siglo XXI, México, 1989.

Capitalismo y sistema mundo, Lafarga edicions, Barcelona, 1993.

El Juego de la Estrategia en el Mediterráneo, IEPALA, Madrid, 1993.

El Fracaso del desarrollo en África y en el Tercer Mundo, un análisis político, IEPALA, Madrid, 1994.

Los desafíos de la mundialización, Siglo XXI, México, 1997.

El capitalismo en la era de la globalización, Paidos, Barcelona, Buenos Aires, México, 1998.

Los fantasmas del capitalismo, El Ancora, Bogotá, 1999.

Miradas a un medio siglo, Itinerario intelectual 1945-1990, IEPALA Madrid; Plural – La Paz, 1999.

El hegemonismo de los Estados Unidos y el desvanecimiento del proyecto europeo; Ed. El Viejo Topo; Madrid 2001.

Crítica del nuestro tiempo ; Siglo XXI , México , 2001

Más allá del capitalismo senil ; El viejo topo , Barcelona 2003

Por la Quinta Internacional ; El viejo topo , Barcelona 2005

La Crisis. Salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis ; El viejo topo , Barcelona 2009

El socialismo en el siglo XXI: reconstruir la perspectiva socialista; IEPALA, Madrid, 2009

Werken Rojo le rinde un sentido homenaje.

Me gusta: Me gusta Cargando...