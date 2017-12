EL CIUDADANO

ENTREVISTA A AÍDA GARCÍA NARANJO, EX MINISTRA DE OLLANTA HUMALA

Ex ministra peruana analiza momento marcado por inminente destitución de PPK: “Se viene una imposición autoritaria”

“Estamos hablando no sólo de una crisis de gobernabilidad, sino de una crisis sistémica y podríamos entrar a una crisis de régimen”, afirma la ex secretaria de Estado, a horas de la muy probable caída de Pedro Pablo Kuczynski a manos del fujimorismo. Pero no sólo esta nación hermana, sino todos en la región, estamos al borde del abismo.