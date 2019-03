Estados Unidos y la Unión Europea usan su violencia secular

Rómulo Pardo Silva

Ambos lados del Atlántico norte pueden diferir en puntos secundarios pero tienen un plan compartido de sobrevivencia para el colapso de la civilización de empresarios.

Estados Unidos quedó aislado en su reconocimiento de la soberanía de Israel en los Altos del Golán. Al rechazo del Consejo de Seguridad de la ONU del martes 26 de marzo se sumó la postura de la Unión Europea, que reiteró su negativa a apoyar la postura israelí. France 24

El jefe del Centro Ruso para la Conciliación en Siria, Víktor Kupchishin, afirmó que grupos armados en la zona de Idlib planean usar sustancias tóxicas civiles para culpar a Rusia y a las fuerzas del Gobierno sirio. Según el general, el 23 de marzo “bajo el control de los servicios secretos franceses, las sustancias venenosas fueron trasladadas desde la ciudad de Serakab” a tres pueblos en Siria. Kupchishin agregó que el ataque de falsa bandera debería ser realizado por los combatientes del grupo terrorista Tahrir Al-Sham (antigua Al Nusra), con la complicidad de los Cascos Blancos. Agregó que entre el 14 y el 27 de marzo, representantes de los servicios secretos belgas grabaron vídeos de los ataques aéreos de la aviación de Rusia a depósitos con municiones y aviones no tripulados en el territorio de la zona de Idlib, “para usarlos más tarde como evidencia del uso de armas químicas”. Sputnik

La novedad del momento es el lenguaje de descarnado estilo ultraderecha.

También, hasta hoy, no haber iniciado una nueva guerra en el mundo… Por debilidad propia en su sistema, y la fuerza económico-militar de Rusia-China.

Las armas que se agitan y aplican públicamente son las amenazas militares y las sanciones económicas y financieras.

El subsecretario de Política del Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono), David Trachtenberg, indicó el jueves que una política de “no primer uso” de armas nucleares sería desestabilizadora para su país y sus aliados. Hispantv

Trump dijo que los soldados rusos tenían que abandonar Venezuela, y destacó que “todas las opciones” estaban sobre la mesa. “Rusia tiene que salir”, dijo Trump a los periodistas. Al preguntarle cómo podría lograrse eso, Trump respondió: “Ya veremos. Todas las opciones están abiertas”. Sputnik

El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, emitió un comunicado donde manifiesta que el gobierno de Donald Trump “condena el uso continuado de personal militar extranjero” en Venezuela. “Advertimos encarecidamente a los actores externos al Hemisferio Occidental contra el despliegue (…) consideraremos tales acciones provocativas como una amenaza directa a la paz”. RT

El enviado especial de Washington para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que “Rusia pagará un precio” por su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro. El asesor de seguridad solicitó no tomar como “un chiste”, “algo simbólico” o “que no significa nada” las declaraciones del Gobierno de Donald Trump de que “todas las opciones” están sobre la mesa en el caso venezolano. RT

John Bolton ha reiterado que considera ilegítimo al Gobierno de Nicolás Maduro y ha sugerido que Washington podría emplear la fuerza militar para proteger “de la violencia y la intimidación” a los cerca de 50.000 estadounidenses que se encuentran en Venezuela. RT

EE.UU. y sus aliados han aplicado 35 medidas arbitrarias contra Venezuela desde 2014, generando un impacto “grave” contra el pueblo, indica un reciente informe. Hispantv

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes al Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes), así como a sus filiales en Uruguay y Bolivia y a las entidades locales Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario. El Mostrador

EE.UU. amenaza con medidas draconianas a las empresas extranjeras que no cesen sus negocios con Venezuela, en particular en el sector petrolero. Según han indicado este jueves tres fuentes conocedoras del asunto a la agencia británica de noticias Reuters, los intermediarios petroleros y refinadores de todo el mundo corren el riesgo de sanciones, si no reducen aún más sus intercambios con Venezuela. Hispantv

Una corte de Luxemburgo rechaza la petición de EE.UU. de bloquear activos de Irán. Ha refutado el pedido estadounidense, argumentando que no existían motivos en materia internacional para ello. Hispantv

EE.UU. está decepcionado por la decisión de Italia de participar en el proyecto chino de la nueva Ruta de la Seda, dice el secretario de Estado Mike Pompeo. Hispantv

Las armas no declaradas son las tradicionales del Occidente corporativo: magnicidio, sabotaje, sicariato, docilidad de gobiernos dependientes, conspiración interna, traición…

CNN obtuvo nuevos videos que proporcionan una perspectiva escalofriante del misterioso ataque con drones perpetrado el año pasado contra el presidente Nicolás Maduro. Que se sepa, es el primer intento de matar a un jefe de Estado con un artefacto comercial de este tipo, comprado en línea y ensamblado a mano con explosivos militares en su interior.

Un hombre ha reconocido ser el organizador del ataque y dice que fue ejecutado por un grupo de desertores del Ejército de Venezuela, junto con otras personas. En una entrevista exclusiva con CNN, recapituló cómo se prepararon para el ataque y nos dieron videos tomados con celulares que mostraban drones, explosivos y hasta vuelos de práctica en los llanos colombianos. CNN

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirma que el apagón en Venezuela del pasado fin de semana fue organizado desde el extranjero por personas con conocimiento del sistema eléctrico nacional. Citó fuentes con conocimiento de los sistemas técnicos, diciendo que la operación blackout fue realizada en una “acción compleja a distancia” contra el sistema de control de las principales centrales eléctricas, que cuentan con equipos fabricados en Canadá: “Todos los algoritmos de operación y puntos vulnerables de los equipos de esos sistemas fueron bien conocidos por el organizador directo de la agresión”. Resumen Latinoamericano

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó hoy la captura de Wilfrido Torres Gómez, alias Neco, paramilitar colombiano vinculado a los planes de la oposición para promover violencia en el país. Precisó que la implicación de este sicario fue confirmada por el testimonio de Roberto Marrero, mano derecha del diputado opositor Juan Guaidó. PL

Según el vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez, se ha dado “un proceso de sustraer los bienes que tiene Venezuela en distintos bancos” y esto ha sucedido “bajo las órdenes de la Administración [de Donald] Trump”. Entre los dirigentes opositores señaló a ‘Roxanna de Cúcuta’ (así está registrada en el teléfono de Marrero), quién tendría cuenta en el Bank Of América. Esta mujer, en palabras de Rodríguez, sería la responsable de reclutar grupos de sicarios para introducirlos al país por accesos fronterizos ilegales. De acuerdo con datos, un grupo de 60 personas recibió entrenamiento por parte de una persona apodada ‘El Agricultor’, quien logró introducir a Venezuela al menos a la mitad de ellos. RT

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, respondió a las críticas de otros Gobiernos de la región que cuestionan la alianza militar estratégica entre el país bolivariano y Rusia. Arreaza calificó de “hipocresía” que las Administraciones de varios Estados que cuentan con bases militares de EE.UU. en sus territorios se fijen en los asuntos venezolanos. RT

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladímir Padrino, afirma que el asesor presidencial de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, le había estado enviando mensajes para pedirle que haga “lo correcto”, informa Reuters. Más temprano, Bolton le pidió a Padrino en Twitter que se ponga del lado del pueblo y de la Constitución de Venezuela, y no del presidente Nicolás Maduro, ni de Cuba. Sputnik

Se agregan novedosos golpes de estado parlamentarios, judiciales. Y siempre… más la ‘prensa`.

El Orden de los empresarios es insostenible. Hay otra civilización por construir

