Entrevista con Richard Horton, editor en jefe de The Lancet

«El Covid-19 muestra un fracaso catastrófico de los gobiernos occidentales»

IUH Online, 23-6-2020

http://www.ihu.unisinos.br/

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa

Richard Horton es una figura clave en la célebre publicación científica. Dirige desde hace un cuarto de siglo la revista médica británica The Lancet, y acaba de publicar un libro en el que denuncia la torpeza y el fracaso de los gobiernos occidentales ante la pandemia (The COVID-19 Catastrophe: What’s Gone Wrong and How to Stop It Happening Again). Ya en enero, The Lancet había publicado cinco artículos que ayudaban a comprender lo que le esperaría al planeta si no se hacía nada para combatir la propagación internacional del SARS-CoV-2. Más recientemente, su revista fue cuestionada por la publicación de un artículo en el que se destacaba un exceso de mortalidad en los pacientes hospitalizados por Covid-19 y tratados con hidroxicloroquina. Tuvo que retractarse, por falta de acceso a los datos proporcionados por Surgisphere, una oscura corporación norteamericana. Horton también extrae lecciones de este episodio. La entrevista realizada por Hervé Morin y Paul Benkimoun, fue publicada en Le Monde, 20-06-2020.

-Usted acaba de publicar un libro en el que es muy riguroso sobre cómo se manejó la pandemia, especialmente en su país…

La razón por la que mis palabras son duras es que a finales de enero publicamos cinco artículos en The Lancet que describían perfectamente esta nueva enfermedad para la que no había tratamiento ni vacuna, que tenía una alta mortalidad y se transmitía entre humanos. En palabras de Gabriel Leung (Universidad de Hong Kong), «este modo de transmisión indicaba una alta probabilidad de una pandemia mundial. Todos lo sabíamos el 31 de enero. El día anterior, la OMS (Organización Mundial de la Salud) había declarado una emergencia de salud pública de interés internacional.

Y durante las siguientes seis semanas, la mayoría de los países occidentales no hicieron absolutamente nada. Es un error imperdonable. La cuestión es: ¿por qué Emmanuel Macron, Giuseppe Conte, Boris Johnson y Donald Trump, no hicieron nada? ¿No entendieron lo que estaba pasando en China? ¿No le creían a los chinos? ¿No pidieron a sus representaciones diplomáticas en Beijing que investigaran? No lo entiendo. Las pruebas eran muy claras a finales de enero. Entonces creo que los políticos tendrán que explicarse.

Y no es correcto culpar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) o a China, como hacen Johnson o Trump, en una misteriosa teoría de conspiración. La OMS y China explicaron en enero lo que estaba sucediendo. Pero hay un fracaso sistemático de los gobiernos occidentales que no han tomado estos mensajes en serio. ¿Se trató de racismo hacia los chinos? Es un fracaso catastrófico de los ejecutivos occidentales. Esta pandemia es un desastre que hemos creado nosotros mismos.

-¿Se han creado comisiones parlamentarias de investigación en el Reino Unido para evaluar el manejo de la pandemia por parte del gobierno?

No. Francia está un paso adelante de nosotros. Nuestros políticos nos dicen que no es el momento adecuado. Lo cual creo que es una locura. Si tenemos una segunda ola a finales de este año, será mejor que aprendamos de la mala gestión de la primera. Tenemos que ser muy claros en esto. No quiero culpar a nadie. No hay nadie en Francia ni en ningún otro país europeo que sea el único responsable de un fracaso nacional. Es el sistema que ha fallado, el sistema de asesoramiento científico que ha fallado tanto en su país como en el mío. El sistema de respuesta política ha fallado tanto en su país como en el mío.

-¿Cómo cree que Francia falló?

Cuando se declaró una emergencia de salud pública de interés internacional el 30 de enero, ¿por qué el Ministro de Salud no envió inmediatamente un mensaje a la embajada francesa en Beijing para pedirle ayuda para entender lo que estaba pasando en Wuhan, qué era este virus, lo preocupante que era, si era tan preocupante como indicaban los artículos de The Lancet? Si la embajada hubiera hecho su trabajo correctamente, habría recogido información de la oficina de la OMS en Beijing y de la Comisión Nacional de Salud del gobierno chino en 48 horas. Habría comprendido la naturaleza de la amenaza, la habría transmitido inmediatamente al Ministerio de Salud y al Palacio del Elíseo, y a finales de la primera semana de febrero, el gobierno habría tenido una visión muy clara del peligro.

Si esto no ocurrió, es un fracaso catastrófico del gobierno francés, y los franceses deben preguntarse por qué el gobierno no protegió las casi 30.000 vidas que se perdieron, al igual que nosotros (los ingleses) perdimos 40.000. Eran muertes evitables. Estas personas deberían estar vivas hoy. ¿Por qué la gente no está más enfadada por eso? Vi los chalecos amarillos en las calles de París. Me impresionaron. ¿Pero por qué no se manifiestan en las calles los chalecos amarillos contra el fracaso del gobierno francés en proteger la vida de casi 30.000 ciudadanos? ¿Dónde están pidiéndole cuentas al gobierno?

Hasta que no haya una vacuna disponible para todos, el virus no desaparecerá por sí solo. Tendremos que vivir con ello en un futuro próximo. Con toda probabilidad, volverá el próximo invierno en forma de una segunda ola. Es posible que cuando relajemos la contención tengamos los brotes de la primera onda. Así que nunca habrá un buen momento para hacer ninguna investigación. Necesitamos una investigación que muestre claramente que no se trata de culpar a la gente, sino de entender lo que no funcionó.

-Algunos comparan lo que ocurrió en un período muy corto de tiempo para el Covid-19 con el tema del cambio climático, donde sabemos lo que sucederá, pero no hacemos nada. ¿Le parece pertinente?

Es un poco diferente. En una pandemia, hablamos de la baja probabilidad de un evento de alto riesgo. El cambio climático está ocurriendo, lo que provoca una emergencia si no actuamos. Prefiero hacer la comparación con la protección contra los terremotos. Si vives en Los Ángeles o San Francisco, se te pide que te prepares para un evento que ocurrirá, pero en un momento que no conoces. Es muy difícil hacer planes para ese tipo de situación.

En el Reino Unido, y estoy seguro de que también en Francia, una pandemia de gripe ocupaba el primer lugar en la lista de la evaluación nacional de riesgos. Sabemos que tenemos una epidemia estacional todos los años, que la gripe de 1919 fue un desastre y sabemos que un día nos enfrentaremos a un virus de la gripe mucho más grave, aunque sea menos grave que el de 1919. Y nos estamos preparando para eso. No nos habíamos preparado para algo como el SARS [síndrome respiratorio agudo severo]. Fue un error porque el SARS 2002-2003 fue un prototipo de lo que tenemos hoy en día. Sabemos que en los últimos 20 o 30 años, la frecuencia de infecciones en animales que pasan a los humanos ha aumentado. La razón es conocida: urbanización masiva, favelas, mercado de animales que viven en las ciudades, malas condiciones de higiene…

Estos virus no vienen de China por accidente. Ha experimentado la más rápida industrialización y urbanización del planeta. Sabíamos que estábamos creando las condiciones de incubación para una pandemia, pero no sabíamos exactamente cuándo ocurriría. Ahí es donde traicionamos a nuestros ciudadanos por no habernos preparado adecuadamente. En 2016, el Reino Unido está llevando a cabo un simulacro – el ejercicio Cygnus – para evaluar el impacto de una pandemia de gripe. Este ejercicio demostró que no estábamos preparados para una pandemia. Y hoy nos encontramos en una pandemia para la que no estábamos preparados. Otro ejemplo de fracaso del gobierno y de la salud pública. Sabíamos que había un problema y no lo corregimos.

-En Francia, había un plan para una situación de pandemia, pero parece que quedó guardado en el armario…

Exactamente. Pero no sólo los políticos son responsables. Su país, como el mío, tiene la suerte de tener algunos de los mejores científicos del mundo. El Instituto Pasteur es una red de instituciones de investigación de enfermedades infecciosas de categoría mundial. ¿Dónde estaban las voces del Instituto Pasteur para presionar al gobierno a prepararse para una pandemia a partir de febrero? Estas preguntas deben hacerse a los científicos tanto en el Reino Unido como en Francia para averiguar por qué la élite científica no planteaba estas preocupaciones.

Esta élite científica se dividió a veces sobre la importancia de esta amenaza de pandemia, incluso bastante tarde en Francia. ¿Tal vez estas contradicciones complicaron la tarea de los políticos para saber a qué nos enfrentábamos?

Lo entiendo. Pero lo que estoy diciendo es que las cosas estaban claras en enero. Cualquiera que dijera en marzo que no había un peligro inmediato de esta pandemia estaba mostrando una incompetencia increíble. En marzo, el virus estaba haciendo estragos en el norte de Italia.

-En Francia, se crearon consejos científicos para asesorar al gobierno. ¿Qué articulación puede haber entre la ciencia y la política?

Conozco a Jean-François Delfraissy, el presidente de uno de estos consejos científicos. No podría tener un mejor científico para asesorar al gobierno. No lo critico. La responsabilidad del sistema era entender exactamente lo que estaba sucediendo en China desde enero. No entiendo por qué, a partir de ese momento, no le indicamos al gobierno que teníamos que proporcionar protección personal, prepararnos para probar, rastrear y aislar, evitar las reuniones, considerar el cierre de las escuelas, prepararnos para esta epidemia. Y eso no es perspicacia. Lea los artículos de enero: todo ya estaba allí. Y no pasó nada. Su gobierno respondió mejor que el mío.

Otra cuestión: ¿dónde estaba la Unión Europea? Una de las razones del fracaso británico es el Brexit, el excepcionalismo, la mentalidad ilusionista: es un clásico defecto psicológico de Gran Bretaña, la creencia de que somos mejores que todos los demás. Bueno, hemos demostrado lo contrario de cómo manejar esta pandemia. Pero la Unión Europea tuvo la oportunidad de asegurar que los países no sólo estuvieran preparados, sino también coordinados. Una de las cosas más impresionantes es haber visto 27 estados con 27 estrategias diferentes. ¿Por qué la Unión Europea no ha reunido a sus estados miembros para aprender unos de otros, cooperar y ayudarse mutuamente de una manera mucho más coordinada? Sé que la respuesta es que la salud es una responsabilidad nacional. ¡Pero nosotros nos robamos! ¡Era una pandemia, una emergencia, una amenaza a la seguridad nacional! La Unión Europea debería haber sido mucho más activa en la unión de países en estas circunstancias.

– Hablemos de la revista The Lancet, que tuvo que retirar el 4 de junio, un artículo publicado el 22 de mayo. ¿Qué ocurrió?

Parece que fue un fraude monumental cometido por el fundador de la Surgisphere Corporation. Sapan Desai. Hay una investigación en curso y llevada a cabo por el Hospital Brigham and Women’s (Boston), de la que depende el autor principal, Mandeep Mehra, para comprender lo que ocurrió. Lo que sí estamos seguros es que no hay datos verificados o validados independientemente para apoyar lo que el artículo afirma. Nadie puede decir si estos datos existen, excepto el propio Sapan Desai, que se negó a compartirlos con Mandeep Mehra y los demás autores, y se negó a mostrarlos a los auditores independientes. Por lo tanto, nadie sabe el estado exacto de estos datos.

-Este caso evoca otro, cuando The Lancet tuvo que retirar un artículo del noruego Jon Sudbo en 2006, después de que admitiera haber inventado datos. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos episodios?

Tendremos que ser más desconfiados. Hoy en día, confiamos en lo que nos dicen los autores de los artículos científicos. Si nos dicen que existe una base de datos y firman una declaración de que son dignos de confianza, confiamos en ellos, así como en los revisores externos a los que pedimos que evalúen su trabajo. Es evidente que tendremos que aumentar nuestro nivel de desconfianza en estas bases de datos para tener más posibilidades de identificar los casos de fraude. Pero debemos ser muy claros: es una pérdida para la ciencia, que se basa en la confianza. Cuando pierdes la confianza porque la gente maliciosa miente, es malo para todos.

-¿Podríamos imaginar el registro previo de estos datos, como en los ensayos clínicos?

También hay fraudes en los ensayos clínicos: se han inventado pacientes y datos, y sólo se descubrieron después de que se publicaran los resultados…La única manera de estar 100% seguros de no publicar artículos fraudulentos sería que los editores y revisores fueran allí y examinaran todos los datos en los que se basa el estudio publicado en la revista. Pero esto es claramente una tarea imposible y grotesca. Por lo tanto, debe tener una parte de confianza, o la ciencia dejará de funcionar.

-¿Podríamos imaginarnos a terceros confiables comprobando algunos de estos datos, al azar, como en el caso de la industria farmacéutica, con un efecto disuasorio, un poco como los controles en las carreteras?

Las revistas científicas no pueden ser la policía de la ciencia, no es nuestro papel. Pero podríamos considerar prestar más atención si aparece una nueva base de datos, como fue el caso de Surgisphere. El propio Mandeep Mehra no tuvo acceso a los datos. Así que podríamos pedir a los autores que firmaran una declaración diciendo, explícitamente, que tenían acceso a los datos y que realmente los vieron. Puede que haya exigencias más rigurosas para los autores.

-En el deporte, el dopaje siempre parece estar un paso adelante de los testes. ¿Hay un paralelismo con la actividad científica?

Eso es cierto. Siempre intentamos aprender las lecciones, pero el fraude continúa: es bastante fácil para los estafadores, precisamente porque la actividad científica se basa en la confianza. Pero, ¿por qué debería ser diferente de otros sectores de la sociedad en los que también se destacan las personas malintencionadas? Con Surgisphere, estamos tratando con alguien que puede haber mentido a sus co-autores, en una publicación en el New England Journal of Medicine, The Lancet, y posiblemente otras revistas. Es increíble que pueda engañar a tanta gente en tantas ocasiones. Esto no quiere decir que la ciencia haya fracasado, sino que el sistema en el que se basa puede ser fácilmente subvertido.

Pero, ¿debemos, por estas raras ocasiones en que esto sucede, cambiar todo el sistema? Hay una expresión en inglés que dice “bad cases make bad law” (ejemplos malos llevan a malas leyes) Fue un caso extremo, tenemos que aprender de él, pero eso no significa que tengamos que instituir un enorme sistema burocrático basado en la idea de que todo artículo puede ser engañado.

-¿Tal vez podría haber incentivos, por parte de los examinadores, para hacer públicas sus evaluaciones a fin de hacerlas más responsables? Porque en este caso particular, no pasó mucho tiempo para que los observadores externos de las revistas vieran que había algo malo en los resultados…

Es verdad. Planeamos hacer a los revisores una pregunta muy directa: ¿cree que hay un problema de integridad científica en este artículo? ¿Existe la posibilidad, por pequeña que sea, de fraude? Eso centraría su atención en este tema de una nueva manera. Una de las lecciones es que no se puede confiar en las bases de datos inmediatamente. En el futuro, si se trata de una base de datos de la que nunca se ha oído hablar, habrá que ser prudente y tal vez pedir -en esta situación- que los examinadores tengan acceso a los datos en bruto.

-¿Podría la urgencia de publicar durante una pandemia haber bajado la guardia?

No, eso habría ocurrido incluso fuera del Covid-19. Si alguien está decidido a engañar a su mundo, poco se puede hacer al respecto. Este individuo ha tratado de engañar a sus colegas, instituciones, periódicos y finalmente al público. Lo intentó y falló.

-Algunos observadores creen que los datos de Desai podrían haber existido, haber sido absorbidos de los registros electrónicos de los hospitales sin el conocimiento de las autoridades. ¿Crees que podría ser el caso?

Para ser honesto, no lo sé. Lo que Mandeep Mehra me dijo fue que cuando los auditores independientes pidieron a Desai que les transfiriera los datos, en una conversación vía Zoom, Desai sólo les habría mostrado la pantalla del ordenador. Por lo que sé, nadie vio los datos de Surgisphere. Puede pensar que los coautores trabajaron con él en los datos, pero no es así. Cuando Mandeep Mehra pidió los datos, Sapan Desai le dio sólo las tablas de resumen, pero nunca los datos en bruto. No sé qué proporción de esos datos fue inventada, pero lo suficiente para que no quisiera compartirla con sus coautores.

-¿El episodio no le da razón a quienes abogan por un sistema de pre-publicación que permita una revisión por los pares que sea pública?

En este caso en particular, una pre-impresión podría haber descubierto el fraude, me imagino. Pero uno de los peligros de las pre-publicaciones es que pueden llamar mucho la atención antes de ser revisadas. Hemos firmado una declaración emitida por el Wellcome Trust en la que se reconoce que durante una pandemia, los investigadores pueden presentar sus resultados en el dominio público más rápidamente de lo habitual, y que si deciden publicarlos previamente, esto no comprometerá sus posibilidades de verlos publicados en una revista. Teóricamente, apoyo firmemente la idea de las pre-publicaciones. Pero también hay problemas con ellos: algunos han llevado a la exposición de teorías conspirativas sobre el origen del nuevo coronavirus y tuvieron que ser eliminados… Las publicaciones previas también pueden ser engañosas. Tienen su lugar, pero no son la panacea para estos problemas.

-Volviendo a la confianza que usted mencionó, central en el proceso científico: ¿no verá el público en general su propia confianza erosionada por esta crisis? Él descubrió que la verdad médica era muy inestable. ¿Esto es algo bueno o algo malo?

Creo que es bueno que el público entienda que la ciencia no produce verdades. Lo que hace es moverse hacia la verdad, lo cual nunca logra completamente. Eso significa que siempre hay espacio para el error, la incertidumbre y la duda. Siempre es malo cuando los políticos dicen que han tomado decisiones de acuerdo con la ciencia. Eso no significa absolutamente nada. ¿De qué ciencia estás hablando? ¿Qué pruebas, qué incertidumbre, qué certeza de resultados tiene? La ciencia, en ese sentido, es un invento de los políticos para protegerse de los críticos. Así que tenemos que explicar que no hay «verdad» o «ciencia». Sólo hay probabilidades y posibilidades.

Si Covid-19 ha destruido la ilusión de que la ciencia proporciona la verdad, es algo bueno. Pero – y es un gran pero – no debería causar una pérdida de confianza en la ciencia. Al contrario: mostrar la realidad de lo que es la ciencia, mostrarla en su humildad, debería fortalecer la confianza que el público debe tener en ella. Lo que hacemos humildemente es hacer lo mejor que podemos en circunstancias difíciles. Si contamos eso, creo que el público confiará en nosotros. Si hacemos promesas infundadas, el público comprensiblemente no nos creerá.

Esta crisis es una oportunidad para que la comunidad científica reescriba el contrato entre la ciencia y la sociedad. Eso es muy importante. Y es hora de hacerlo.

