Entre protestas se realizó reunión de Anglo American en Lo Barnechea

Por décadas Lo Barnechea ha permitido y profitado de la megamineria en la cordillera de los Andes, pero ante la escasez hídrica, los accidentes, y el nuevo proyecto de ampliación de Anglo American, han determinado levantarse para proteger el territorio.

Una vez más las y los vecinos de Lo Barnechea fueron convocados a una reunión organizada por Anglo American y el municipio: «Primera sesión de diálogos de sustentabilidad para Barnechea», pero a diferencia de otras ocasiones, varios vecinos que ya han participado en este tipo de instancias decidieron manifestarse a las afueras del recinto, dando cuenta de que la sustentabilidad para su comuna y para la cuenca del Mapocho, pasa por tomar otra actitud como vecinos y poner un freno al accionar de la megamineria.

A comienzos de 2019 se creó la Corporación por la Defensa del Mapocho, a partir de la iniciativa de vecinos del arrayán que entendieron que no se podía seguir esperando que el Estado «hiciera la pega» o que los ecologistas se preocuparan, la envergadura de la amenaza ante el proyecto de expansión de la mina Los Bronces requería pasar de la política del buen vecino que había impuesto la minera y el municipio, a la de vecino consciente y activo en defensa de la vida.

Rodrigo del Pozo, presidente de la Corporación, señaló entre los gritos, bocinazos y cornetas de cerca de 40 vecinos congregados en la plaza San Enrique, que hay que despertar «según estudios realizados por la propia empresa para el proyecto de ampliación, la cuenca del Mapocho tiene agua para 10 o 15 años más, o sea la situación es apremiante, no solo para Barnechea, sino que para todo Santiago».

Un vecino que se acercó a la manifestación compartió que él había trabajado 7 años en la minera, que vio cómo hacían quemas de torres gigantescas de neumáticos que ya no les servían en mitad del paisaje puro de la alta cordillera, vio cómo intervenian las lagunas, destruían glaciares, sin que la autoridad hiciera nada al respecto, renunció para no hacer más daño y ahora se acerca para ponerse a disposición y sumar voluntades para cuidar el agua y la vida.

Lore Prehn del colectivo El churque que junto a otras agrupaciones hace años vienen intentado sembrar conciencia en la comuna, ve con buenos ojos y con esperanza esta activación, «nosotros pensábamos una vez más ir a la convocatoria de la Anglo, decir que no queremos más minería, que volvieran a anotar nuestras opiniones y que al final todo quedara en nada, pero cuando nos convocó la Corporación a la plaza, no titubeamos, hay que difundir la información que tenemos, se tiene que saber que una espada se Damocles pende sobre Santiago, muy parecida al monumento al minero que la Anglo instaló en esta misma plaza», esto haciendo alusión a una escultura en fierro que celebra la minería en medio de una población que ya no la quiere más.

Contacto:Rodrigo del Pozo, ++56 9 7858 6842



