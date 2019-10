En Chile hubo un 2° golpe de Estado

Marcel Claude

Compañeras y compañeros, hay que entenderlo bien….. En Chile hubo un 2do Golpe de Estado…. Las FF AA y de Orden, están actuando de facto….. Sin norma legal que las faculte para actuar como lo están haciendo.

El Estado de Emergencia faculta sólo al presidente a controlar la circulación y el derecho a reunión. Más no puede restringir ni suspender esos derechos. Pero el Presidente debe por Decreto Supremo delegar esas facultades en los Jefes de Zona, lo que no ha hecho. El Estado de Emergencia no faculta a los jefes militares a declarar toque de queda y, aunque exista toque de queda, infringirlo es sólo una falta y no un delito. NO ESTÁ TIPIFICADO COMO DELITO Y, en consecuencia, nadie puede ser detenido…..

Por lo tanto, las FF AA y de Orden actúan de facto y fuera de la ley…..



Esto es, en pocas palabras, una ocupación militar ilegal. O sea, un Golpe de Estado no para sacar a un presidente sino para doblegar y disciplinar al pueblo chileno.

No cierran el Congreso pues no es muy útil y su vocación por la farándula y el circo ni siquiera en estas circunstancias se ha detenido. Siguen como siempre usando la ocasión para sacar rédito electoral.

Es urgente darse cuenta que Piñera dio un Golpe de Estado….. Y que debemos, dada las graves circunstancias: tortura, violaciones, desapariciones, asesinatos…. Detenciones arbitrarias, volver a instalar las medidas que se hicieron para el Golpe de Pinochet: un Comité de Organizaciones que se de a la tarea de representar ante las autoridades los graves abusos en contra de personas, que desafié el toque de queda, que represente ante gobiernos e instancias internacionales las graves y brutales prácticas de los agentes del Estado, que recopile información sistemática de tales crueldades y que instale un organismo tipo Vicaria de la Solidaridad que acoja y defienda judicialmente a las víctimas y preste atención médica y psicológica…

Otra vez están asesinando, violando y torturando los agentes del Estado. Otra vez hay que organizarse para resistir…..

ES MUY GRAVE LO QUE PASA EN CHILE…. LOS ABUSADORES EMPRESARIOS OPRESORES ESTÁN, COMO DIJO ESTE HIJO DE LA RAMERA DE SATANÁS, EN GUERRA CONTRA EL PUEBLO CHILENO QUE ES UN ENEMIGO PODEROSO, PUES CUANDO SE UNE Y DECLARA LA HUELGA GENERAL, SU CAPITAL PIERDE VALOR Y SUS INVERSIONES SE VAN A LA MIERDA.

ES GRAVÍSIMO LO QUE OCURRE EN CHILE.

Me gusta: Me gusta Cargando...