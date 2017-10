EL SALVADOR – Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP): Un acuerdo interpartidario contra la clase trabajadora

@elsocca

La privatización de la administración del sistema de pensiones por parte del gobierno de Armando Calderón Sol, en el año 1996, significaron en los últimos 20 años un jugoso negocio para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) , y un robo de las cotizaciones de la clase trabajadora salvadoreña. Esta privatización generó una creciente deuda para el Estado, la que, al acumularse en el tiempo, y combinada con la crisis fiscal, ha provocado un impago por parte del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Tras varios meses de intenso forcejeo entre los dueños de las AFP y el gobierno del FMLN, la Asamblea Legislativa aprobó casi unánimamente en la madrugada del 28 de septiembre del 2017, un conjunto de reformas al privatizado sistema de pensiones, que constituyen una estocada mortal contra la clase trabajadora.

1.- De las maniobras de ARENA y el FMLN

Para imponer la privatización, el gobierno de Calderón prometió una mejor pensión, cambiando, sin consultar a los trabajadores, el sistema de reparto por el sistema de capitalización o de ahorro individual. Muchos trabajadores cayeron en la trampa. Los resultados apenas comienzas a verse y sentirse.

En pocos años el sistema previsional entró en crisis debido a que una parte de los trabajadores quedó con el Estado, mientras otra parte fue obligada a pasarse a las AFP, pero siempre quedó el Estado obligado a pagar las pensiones de los trabajadores jubilados, o de los que estaban próximos a jubilarse, siendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) encargado de jubilar y pensionar a los trabajadores del sector privado, mientras el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) era el encargado de jubilar y pensionar a los trabajadores públicos. Mientras las AFP jineteaban el dinero de los trabajadores, el Estado siempre tenía que asumir un alto porcentaje del pago de pensiones, lo que dio inicio a una crisis. La solución a dicho problema por parte del gobierno de Francisco Flores fue la emisión de Bonos, es decir, aumentó la deuda publica

Los Bonos con el tiempo fueron insuficientes para solventar la deuda del Estado respecto al pago de las pensiones, lo que motivó que, bajo el gobierno de Antonio Saca, la Asamblea Legislativa aprobara la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) para cubrir el hueco de la deuda mediante Certificados de Inversión Provisional (CIP) que obligó a trasladar al FOP hasta un máximo del 30% de los ahorros de las cotizaciones de los trabajadores, pero los dueños de las AFP, la empresa privada y los partidos políticos del régimen, mantuvieron el silencio.

Bajo el primer el gobierno del FMLN, siendo presidente Mauricio Funes, la crisis fiscal aumentó, se agudizó el problema del pago de las pensiones, obligándole a aumentar del 30 al 45% los porcentajes de los Certificados de Inversión Provisional (CIP), al mismo tiempo que bajaba los intereses del 3% al 1.5 %, reduciendo las ganancias de los fondos de los trabajadores, lo que le permitiría continuar pagando las miserables pensiones del ISSS y del INPEP.

Es bajo el segundo gobierno del FMLN, siendo presidente Salvador Sánchez Cerén que la crisis fiscal y la crisis del sistema de pensiones ha llegado a niveles insostenibles, la que se agudizó por los constantes bloqueos financieros mediante sentencias de la Sala de lo Constitucional y el boicot de ARENA en la Asamblea Legislativa, cayendo en determinados momentos en impagos. Como salida coyuntural, alargando la agonía del sistema privatizado de pensiones, el gobierno del FMLN cambió el plazo de vencimiento para el pago de los CIP de 25 a 50 años, con un periodo de gracia de cinco años, en los cuales solo pagará los intereses; aumentó los porcentajes del 45 al 50% los Certificados de Inversión Provisional (CIP) y reorientó fondos presupuestarios (léase reducciones al presupuesto) destinados a educación y salud. Pero estas medidas de austeridad contra los trabajadores resultaron inútiles, ya el partido ARENA, desde su control de la Sala Constitucional, impulsó sentencias que declararon inconstitucionales casi todas las decisiones del gobierno del FMLN. Con ello, ARENA estaba creando las condiciones para negociar la propuesta gubernamental de reformar el sistema de pensiones, protegiendo los intereses de la oligarquía financiera que maneja las AFP, perjudicando a la clase trabajadora.

2.- FMLN desiste de sistema mixto

El boicot de ARENA rindió frutos. En el año 2017, el gobierno de Sánchez Cerén ya no contaba con fondos para continuar pagando las deudas surgidas a raíz de la privatización de la administración de las pensiones. La última propuesta del gobierno del FMLN fue la creación de un sistema mixto de pensiones, mediante el cual las AFP continuarían administrando una parte de las pensiones y el Estado administraría otra parte. La respuesta de la derecha y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) fue un rechazo rotundo, realizando una gigantesca campaña mediática en contra.

El gobierno del FMLN sabía que la propuesta del sistema mixto no pasaría dentro de la Asamblea Legislativa, debido a que no contaba con los votos de los Diputados de ARENA y demás partidos de la oposición de derecha, a menos que llegara a un acuerdo o negociación con dichos partidos. En realidad, la propuesta del FMLN solo sirvió para presionar a una negociación que permitiera al gobierno obtener algunos fondos de emergencia para aliviar la crisis fiscal, a cambio de permitir a la AFP continuaran con su fabuloso negocio.

3.- Organizaciones sindicales rechazaron a las AFP

Lo propuesta del FMLN de crear un sistema mixto de pensiones, contó con la aprobación de ciertas organizaciones sindicales, pero también hubo rechazo por parte de ciertas organizaciones políticas, sindicales y populares. A medida que pasaba el tiempo, las organizaciones sindicales, tanto afines al gobierno como la oposición de izquierda, se movilizaron y presentaron varias propuestas de reformas al privatizado sistema de pensiones, poco a poco se fue formando un bloque que coincidía en la necesidad de eliminar las AFPs, crear un nuevo sistema de pensiones que garantice pensiones dignas acorde al costo de la vida, que no se aumente la edad mínima para jubilarse, que no se aumenten las cotizaciones para los trabajadores. No obstante, el FMLN manipuló este sentimiento unitario de los trabajadores y sus acciones de protestas, para forzar a que la derecha accediera parte de sus propuestas.

4.- Gobierno y AFP se repartieron las cotizaciones de los trabajadores

Al final, el gobierno del FMLN abandonó sus posturas iniciales. Aquejado por la crisis fiscal, los diputados del FMLN y de las diferentes facciones de todos los partidos políticos de derecha representados en la Asamblea Legislativa, con el auspicio de representantes de organismos financieros internacionales, cocinaron un acuerdo en horas de la madrugada del pasado 28 de septiembre del 2017, aprobando con 74 votos de todos los partidos y solo tres abstenciones una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) que mantiene con vida la privatización del sistema de pensiones

Esta reforma fue alabada por ARENA, el gran empresariado y el gobierno del FMLN. Todos están felices. Los empresarios porque que la permanencia de las AFP garantiza la especulación financiera con los fondos de pensiones de los trabajadores. El gobierno del FMLN también porque ha logrado un respiro financiero, aunque la deuda publica sigue subiendo.

5.- Algunos aspectos dañinos de la reforma aprobada

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que la última reforma es una continuación de la privatización del sistema de pensiones, iniciada bajo los gobiernos de ARENA, y confirmada bajo el gobierno del FMLN,. Esta reforma no soluciona la crisis del pago de las pensiones

Invitamos a los sindicatos, a los trabajadores y al pueblo, a revisar los siguientes temas que fueron aprobados en el madrugonazo del 28 de septiembre.

a.- Aumento de las cotizaciones: Antes de esta reforma, la cotización global a las AFP era del 13 %. Con la reforma aumenta a un 15 % del ingreso base, de lo cual el trabajador tendrá que aportar 1% más de su salario pasando de 6.25 % al 7.25 %, mientras el patrón pagara también un 1% mas pasando del 6.75 % al 7.75 %. No es lo mismo el pago del 1% para un trabajador, que para un patrón. El nivel de ingresos es abismalmente diferente. Lo anterior afecta directamente a la clase trabajadora por que el salario se reducirá. Una reforma justa hubiese sido cargar el aumento de cotización al patrón y al Estado.

b.- Comisión para las AFP: Como una forma de engañar a los trabajadores, algunas de las exigencias contra las AFP fueron formalmente incorporadas. El porcentaje de comisión que se paga a las AFP aparentemente fue reducido. Anteriormente era del 2.2% del ingreso y lo aportaba el empleador, con la reforma será del 1.9 % del ingreso base de cotización. No obstante, se debe tener en cuenta anteriormente se pagaba el 13 % en concepto de cotización, ahora se pagará el 15 %, por lo cual aunque disminuyó el porcentaje de pago de comisión, al mismo tiempo aumentó el porcentaje de la cotización, a un nivel que anula la disminución del pago de comisiones.

c.- Cuenta de Garantía Solidaria: A esta cuenta irán inicialmente el 5 % del ingreso base de cotización; y disminuirá levemente a través de los años hasta llegar a 2 % en 2050…” esta es una cuenta que servirá para tener derecho a una pensión de longevidad después de 20 años de recibir pensión…en la cual … dará derecho a una pensión de longevidad. A esta tendrán derecho los afiliados pensionados por vejez y los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia y los afiliados con beneficio económico permanente…tendrá derecho a percibir un beneficio de longevidad…Cuando hubieren transcurrido 20 años después del otorgamiento de la pensión de vejez o como máximo cuando hubiesen cumplido 85 años los hombres u 80 años las mujeres…Las personas que no cumplen los requisitos para recibir una pensión de vejez podrá recibir una compensación o devolución de una parte. La cuenta será administrada por las AFP…” (DEM.28/09/2017).

Con la creación de dicha cuenta, en la práctica las AFP están robando 5% de las aportaciones de los trabajadores. En primer lugar, por que proponen que se reducirá hasta el 2% en el año 2050. En segundo lugar, dicho porcentaje del 5% se podrá hacer uso hasta que hayan transcurrido 20 años después del otorgamiento de la pensión de vejez, o como máximo cuando hubiesen cumplido 85 años los hombres u 80 años las mujeres. En tercer lugar, a las personas que no cumplan los requisitos solo les será devuelta una parte.

Mientras las AFP obtienen grandes ganancias, estas nuevamente buscan endeudar al Estado ya que este se ha comprometido a inyectar fondos a “…partir de 2020 hasta un máximo de 2.5 % del presupuesto general de la nación para pensiones mínimas si la cuenta solidaria es insuficiente, en 2018 y 2019, podrá inyectar 1.7 %.” (DEM.28/09/2017).

d.- Inversión de Fondos: Las AFP se caracterizan por hacer negocios especulativos con los ahorros de la clase trabajadora. Para lidiar con la crisis financiera en materia de pago de pensiones, los gobiernos tanto de ARENA como del FMLN, echaron mano sobre los ahorros de los trabajadores. Cuando ARENA gobernaba y utilizaba el dinero de los fondos de pensiones, la Sala Constitucional no decía nada, cuando el FMLN gobernó e intentó hacer lo mismo, la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional. Con la reforma nuevamente se ponen en riesgo los fondos de ahorro de las pensiones. Esta contempla que, para poder invertir los ahorros de las pensiones, se crearán de una serie de fondos: Fondo Crecimiento, Fondo Moderado, Fondo Conservador, Fondo Especial de Retiro. Con la reforma los límites de inversión del Fondo de Pensiones aumentaron del 20 % y 45 %. Nada asegura una rentabilidad de los ahorros y deja en manos de las AFP el destino final de estos ahorros.

e.- Anticipo de 25% de los ahorros de pensión: La crisis financiera y fiscal está asfixiando a la clase trabajadora y a la clase media. La oligarquía financiera y el gobierno busca aprovecharlo a su favor. ofreciéndole a los trabajadores el poder hacer uso de un 25% de sus ahorros. Pero existen ciertas condiciones que los trabajadores deben cumplir para hacer uso de sus propios ahorros; para ello deben haber cotizado al menos 10 años y no estar jubilados.

Lo anterior también dependerá de la edad del cotizante: En 2017 podrán hacer uso de este adelanto de saldo, los hombres de 58 años de edad en adelante, y las mujeres de 53 años en adelante. En 2018 los hombres que tengan 56 años o más y mujeres de 51 años en adelante. En 2019 los hombres de 54 años en adelante, y las mujeres a partir de los 49 años. En 2020 hombres desde los 52 años, y las mujeres desde los 47. En 2021 hombres desde los 50 años, y mujeres desde los 45. En 2022 hombre de 46 años en adelante y de 41 en adelante para las mujeres. En 2023 se elimina el requisito de edad para las mujeres, podrán hacer uso anticipado de parte de sus ahorros las de cualquier edad. Mientras los hombres lo podrán hacer de los 42 años de edad en adelante. Desde 2024 hombres y mujeres de cualquier edad, debiendo cumplir el requisito de haber cotizado 10 años.

En realidad, solo una minoría de cotizantes podrá hacer uso del 25% de sus ahorros. Esta es una reforma engañosa ya que no todos los cotizantes podrán usar este supuesto beneficio, y en caso de hacerlo y no pagarlo la edad para jubilarse aumentaría.

Estamos ante una estrategia mediante la cual las AFP buscan quedarse con el ahorro de las pensiones, a la vez que estarían alargando el tiempo de jubilación. Si leemos con cuidado observaremos que si …usas una quinta parte o menos de ese 25 %, deberás trabajar un año más. Si usaste dos quintas partes, dos años; si usas tres quintas partes, tres años; cuatro quintas partes, cuatro años, y si retiraste el 25 % completo, cinco años más.” (LPG. 05/10/17).

f.- Edad de Jubilación: Por el momento directamente la edad mínima para jubilarse no fue aumentada, pero la reforma dejó sentado que se revisará para el 2021.

6.- Por un justo sistema de pensiones: Unidad, movilización y lucha sindical

El gran empresariado y todos los partidos de derecha cerraron filas en torno a su propuesta de reformas al sistema de pensiones. En su momento se presentaron como los defensores de los ahorros de la clase trabajadora, pero en la práctica quedó demostrado que lo único que defendían era sus propios intereses.

El FMLN, por su parte, también se mostraba como defensor de los intereses de la clase trabajadora, pero en la práctica solo busca negociar y pactar con el gran empresariado y los partidos de derecha la aprobación de recursos financieros que le permitieran un respiro económico al actual gobierno, y obtener fondos para continuar su gestión. A cambio de ello reafirmó el negocio de las AFP, quienes, por su parte, a cambio cedieron migajas de sus ganancias, a la vez que se recarga la crisis a la clase trabajadora y al pueblo.

La dirigencia del FMLN está consciente del desgaste político que generará esta reforma del “madrugonazo” en las próximas elecciones legislativas y municipales. Los trabajadores y la izquierda independiente no podemos cargar con los graves errores del gobierno del FMLN.

Los trabajadores y organizaciones sindicales influenciadas por el FMLN, asi como organizaciones independientes, presentaron sus propuestas, pero estas no fueron tomas en cuenta ni por el FMLN mucho menos por los partidos de Derecha.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los sindicatos influenciados por el FMLN, a revisar el comportamiento de su conducción, y a continuar la lucha por la derogación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP).

A los sindicatos y organizaciones independientes, los llamamos a mantenerse firme en la lucha. La lucha contra las AFP no ha terminado. Llamamos a todos los trabajadores, del sector público y el sector privado, a las personas jubiladas, a crear un frente común de lucha, independientemente de las ideologías o preferencias partidarias, para que luchemos unidos de cara a exigir un sistema de pensiones que permita volver al clásico sistema tripartito de seguridad social, donde la mayor parte de la responsabilidad social recaiga sobre los empleadores y el Estado, pero esta vez pero bajo control de los trabajadores y los sindicatos, única forma de luchar eficazmente contra la corrupción y el despilfarro en las instituciones de la seguridad social.

Centroamérica, 7 de Octubre del 2017

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)