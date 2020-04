«El pueblo saharaui sufre una injusticia prolongada por más de 40 años». Teleconferencia Internacional por la descolonización e independencia del Sáhara Occidental.

NOTA DE PRENSA



«El pueblo saharaui sufre una injusticia prolongada por más de 40 años»





Exitoso encuentro Internacional vía Teleconferencia en solidaridad con la lucha del pueblo saharaui por su independencia y la descolonización del Sáhara Occidental.



La Teleconferencia internacional se efectuó el 21 de abril de 2020 a las 10 am (hora de NY) y contó con la participación del Representante del Frente Polisario ante la ONU, embajador Sidi Omar @SidiOmarNY, quién expuso ante asistentes de América Latina y El Caribe, Europa y África sobre la lucha actual del pueblo saharaui por la Descolonización e independencia del Sáhara Occidental y el papel de la ONU:



«El pueblo saharaui sufre una injusticia prolongada por más de 40 años..»



«La monarquía de Marruecos con el apoyo de sus aliados en el Consejo de Seguridad de la ONU pretende mantener el «status Quo» para no hacer nada y seguir bloqueando el cumplimiento de los acuerdos que permitan la autodeterminación e independencia del Sáhara Occidental..»



«La ONU debe comprometerse de un modo práctico y activo en el respeto y cumplimiento de sus propias Resoluciones..»



«La historia nos ha enseñado que la ONU puede reconocer derechos a los pueblos pero no puede dar y otorgar esos derechos, pues ellos deben ser conquistados mediante la lucha de los pueblos..»



Resumen algunas de las reflexiones compartidas entre Sidi Omar y l@s participantes.



El Evento fue organizado por la organización brasileña, CEBRAPAZ, Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y la lucha por la Paz, integrante del Consejo Mundial por la Paz



Participaron en la teleconferencia ex embajadores ante la ONU, representantes del Frente Polisario en varios países junto a integrantes y dirigentes de asociaciones de Amistad y de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, movimientos sociales, Juristas y académicos desde diferentes continentes, entre los que se encontraban, representantes de: Chile, Ecuador, Portugal, Brasil, República Bolivariana de Venezuela, Italia, Suiza, México, El Líbano, de los Campamentos de Refugiados y territorios liberados de la RASD.



La Teleconferencia, es la primera de una serie de encuentros internacionales previstos para abordar la situación del pueblo saharaui en su lucha por la autodeterminación y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y del Referéndum de Autodeterminación pendiente, la defensa de los derechos humanos frente la represión, violencia, detenciones y juicios arbitratios contra las y los saharauis cometidos por Marruecos en los territorios ilegalmente ocupados y como la coordinación de acciones y actividades de solidaridad e información sobre la lucha del pueblo saharaui que serán impulsados en conjunto por lad Asociaciones y Organizaciones y Movimientos de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en América Latina y El Caribe.







