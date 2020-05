El objetivo es matar a Maduro y a los altos dirigentes y terminar con el chavismo

Poder y petróleo para los empresarios mundiales.

El crimen es uno de sus métodos. Asesinaron a Che Guevara, Juan José Torres, Gadafi, Soleimani, a miles de latinoamericanos. Bombardearon sobre Allende, lo intentaron innumerables veces con Fidel.

Los hechos son claros pero se manipulan, oscurecen, en sus grandes medios.

4 de agosto de 2018

-Se intenta matar a Nicolás Maduro con drones cargados con artefactos explosivos. Juan Guaidó le dijo a CNN que en realidad sospechaba que el ataque había sido un montaje. “Creo que fue algo interno, armado por el gobierno. Termina haciéndolo lucir como víctima”. Hipertextual, CNN

22 de febrero de 2019

-Se realiza un concierto de la oposición al gobierno venezolano en Cúcuta, Colombia, al que asisten los presidentes de Colombia, Paraguay y Chile y el secretario de la OEA. El encargado de la seguridad es el ex boina verde estadounidense Jordan Goudreau.

Octubre de 2019

-Los representantes de la oposición venezolana firman un contrato con la empresa estadounidense Silvercorp de Florida para para invadir el país y derrocar al presidente Nicolás Maduro. The Washington Post reveló el mencionado contrato.

-«El equipo de servicio prestará asesoramiento y asistencia a un grupo de asociados en la planificación y ejecución de la operación para capturar/detener/destituir a Nicolás Maduro (en adelante «el objeto principal»), destituir el régimen actual e instalar al reconocido presidente de Venezuela, Juan Guaidó», dice el documento de 42 páginas. En la sección «fase inicial del proyecto» se menciona que el costo total del «pedido» se estima en 212.900.000 dólares con un plazo de 495 días. Por parte del «cliente», el contrato fue firmado por el miembro del Parlamento de la oposición venezolana Sergio Vergara. La firma de Guaidó no está en el documento. Sin embargo, aparece en el contrato de seis páginas de servicios generales entre la oposición y Silvercorp, también publicado por The Washington Post. Sputnik

-El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, mostró detalles sobre el contrato firmado. Según los contratos de Silvercorp, de lograr el asesinato del presidente y destruir espacios económicos, Goudreau cobraría un bono de 10 millones de dólares. Estaba estipulado que las fuerzas de Silvercorp se quedarían como fuerzas de ocupación mandando sobre las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y la Policía Nacional del país, además de ayudar en la instalación del Gobierno de Juan Guaidó. El contrato establecía la suspensión de servicios básicos como las comunicaciones y el servicio eléctrico. El grupo táctico declararía hostiles a las fuerzas de seguridad nacional y pretendían «neutralizarlos» y designarían como «terroristas» a cualquier persona civil. Referente al uso de armas, estaba permitido el uso de minas, y en el control de manifestaciones, el uso de las fuerzas será aplicable, así como se habilitaría el uso de la fuerza incluido la letal. El personal contratista podría entrar o salir de Venezuela sin identificación, solo la insignia de Silvercorp. La cadena de mando de esta operación se estableció como Comandante en Jefe a Juan Guaidó, supervisor general del proyecto a Sergio Vergara, jefe de estrategia a Juan José Rendón.

El ministro señaló la complicidad del Gobierno de Iván Duque en el desarrollo de campamentos militares y en el financiamiento de los campamentos en Río Hacha. Telesur

-Juan José Rendón conversó con The Guardian. Guaidó había establecido un grupo asesor para hacer una lluvia de ideas sobre las formas de poner fin al régimen de Maduro. El trabajo de Rendón era asesorar a la comisión sobre cómo hacer que eso suceda. Dijo que la comisión exploró todos los medios legales para expulsar a Maduro, incluidas las leyes de piratería. La comisión también entrevistó a consultores de seguridad, en su mayoría ex soldados que ofrecen servicios especializados por honorarios astronómicos. «No había límites: $ 1 mil millones, $ 1.5 mil millones», dijo Rendón al Guardian. La firma de Goudreau estaba pidiendo mucho menos: alrededor de $ 213 millones de las futuras ganancias petroleras de Venezuela y un anticipo de $ 1.5 millones. Un puñado de reuniones resultó en un acuerdo en octubre para «una operación para capturar / detener / eliminar a Nicolás Maduro… eliminar el régimen actual e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó». Rendón dijo que perdió la confianza en Goudreau debido a su «carácter, su estado de ánimo» y su «falta de respeto». Dijo que Guaidó también comenzó a sospechar que Goudreau estaba hablando demasiado. The Guardian

-En entrevista con CNN, Juan José Rendón, admitió que firmó un contrato y pagó 50.000 dólares a la contratista Silvercorp USA. En el documento al que hace referencia aparecen su firma, junto a la de Guaidó, el diputado opositor Sergio Vergara y el representante de Silvercorp, Jordan Goudreau. Negó la veracidad de la rúbrica de Guaidó.

Rendón aseguró que solo se han mostrado siete páginas de las ocho, de este documento que tendría además otras 42 hojas de anexos. En la entrevista, Rendón ha confesado que se han manejado «acciones propias», insubordinación de militares activos o en retiro, «uso eventual de actores que estaban fuera». «Todos esos escenarios, como bien lo dijo el presidente: estamos analizando cosas por encima y por debajo de la mesa.

Sobre el pago de los 50.000 dólares que asegura haber dado a Silvercorp, Goudreau sostiene que no le pagaron nada. Angel Guerra Cabrera, Cubadebate

26 de marzo de 2020

-Mike Pompeo anunció que Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del mandatario venezolano y de 10 millones de dólares por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. DW

1 de Abril

-Estados Unidos lanzó una vasta operación antidrogas en el Caribe. Trump dijo que ya se estaban desplegando más destructores de la Marina, barcos de combate y aeronaves de vigilancia, que se suman a las patrullas de la Guardia Costera con el objetivo a rastrear y confiscar drogas provenientes de América Central y Sudamérica. Infobae

2 de mayo

-La estadounidense Associated Press (AP) siendo Jordan Goudreau un desconocido, publica una larga nota explicado que es un demente sin ninguna vinculación política fuerte. RT

3 de mayo

-Al menos 8 personas murieron y 13 fueron detenidas tras un intento frustrado de «invasión por vía marítima», según el gobierno de Maduro. Entre los arrestados, se encuentran dos ciudadanos estadounidenses. El ministro de Interior, Néstor Reverol, aseguró que el incidente se produjo en la madrugada del domingo, cuando «un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia» trataron de acceder al país. Maduro aseguró que el objetivo de la supuesta invasión era «matar al presidente de Venezuela (…) intentar matarme». BBC

-Luke Denman, uno de los estadounidenses detenidos por la autoridades venezolanas dijo que contemplaban la toma del aeropuerto que sirve a Caracas para permitir el ingreso de una aeronave.

-Guaidó afirmó que fue una escenificación del gobierno para desviar la atención, “una olla de la dictadura”. RT

-En cuanto a lo que ha expresado Guaidó sobre el intento de invasión, sus versiones han sido ambiguas. En un inicio negó su participación en la llamada ‘Operación Gedeón’ y luego dijo que el Gobierno había infiltrado el plan para «masacrar» a sus participantes. Ángel Guerra Cabrera, Cubadebate

5 de mayo

-El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo “Acabo de recibir información. Nada que ver con nuestro gobierno, pero acabo de recibir información sobre eso. Lo descubriremos. Acabamos de escucharlo, pero sea lo que sea, se lo haremos saber. Pero no tiene nada que ver con nuestro gobierno”. CNN

6 de mayo

-EEUU apelará a todas los instrumentos a su disposición para recuperar a sus ciudadanos en Venezuela si el Gobierno de Nicolás Maduro decide retenerlos, dijo el secretario de Estado (canciller) estadounidense, Mike Pompeo. «Si esos estadounidenses están allí, queremos que cada estadounidense regrese. Si el régimen de Maduro decide retenerlos, usaremos cada herramienta que tengamos disponible para recuperarlos», afirmó. Sputnik

-La Casa Blanca anunció la designación de James Broward Story como embajador extraordinario y plenipotenciario de EEUU ante la República Bolivariana de Venezuela. Story fungía como Encargado de Negocios de la (cerrada) embajada en Caracas, y atendía desde la sede diplomática de EEUU en Bogotá, donde mantiene estrechos contactos y vínculos con los dirigentes opositores venezolanos. Marcos Salgado, Rebelión

7 de mayo

-Un total de 15 minutos habría durado la llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos y el mandatario Sebastián Piñera. El contacto telefónico fue impulsado por el líder norteamericano, quien pidió comunicarse con Piñera. Piñera: «El Presidente Trump se comunicó con nosotros. Y hablamos de muchos temas. La Tercera, El Mostrador

8 de mayo de 2020

-«Reiteramos una vez más que el gobierno interino no tiene ningún vínculo, compromiso o responsabilidad con Silvercorp o sus acciones, y también negamos que el presidente Guaido haya firmado un contrato de asunción con [la compañía]», dice la oficina de Guaido en un comunicado. RT

-Guaidó dice que Maduro «inventa excusas» para «detenerlo». El diputado opositor le pidió a los venezolanos «defender» a los detenidos implicados en la operación. RT

-Primero Justicia (PJ) le exige a Juan Guaidó de Voluntad Popular (VP), destituir a los funcionarios responsables de la “Operación Gedeón. PJ pide reformar el Centro de Gobierno de Guaidó, cuyos comisionados para estrategia y atención a la crisis es el diputado Sergio Vergara y el estratega Juan José Rendón, quienes están involucrados en el plan que busca forzar la salida del presidente Nicolás Maduro del poder. Globovisión

Contra el chavismo están los gobiernos occidentales y sus socios menores, partidos, medios, analistas… Todos ellos apoyan la violencia contra Maduro explícitamente o no.

La guerra en sus diferentes formas no es solo contra Venezuela. Se hace a Rusia, China, Cuba, Irán, Siria… El gran obstáculo a la conquista imperial es el arsenal nuclear ruso.

POR UNA CIVILIZACIÓN SOSTENIBLE SOLIDARIA

Mientras no haya movimientos y partidos civilizatorios todos ellos, como las masas ciudadanas, son conservadores

.

Contacto romulo.pardo@gmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...