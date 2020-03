En entrevista de El Mostrador, Tomás Pérez-Acle, biólogo computacional y subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, quien hoy lidera el grupo de científicos encargados de la proyección de la pandemia en el país, es muy claro.

_»Si hubiéramos tomado las medidas hace tres semanas, no estaríamos lamentando esta situación. El colapso del sistema sanitario hoy es inevitable. Hay que ser realistas, no hay ninguna razón para que no estemos igual que en Italia en un mes más. Si nosotros vemos la proyección de infectados en el tiempo, seguimos creciendo de manera exponencial, por lo tanto, la proyección de que el sistema colapsaría entre mayo y junio, es totalmente válida».

