¡El 28 de Septiembre gran Huelga General estudiantil en Catalunya!

¡Hay que derrotar la ofensiva franquista del PP en Cataluñya!

¡Todos los estudiantes a la lucha para defender los derechos democráticos. Asambleas, paros y manifestaciones ya!

Volem Votar!

El Partido Popular y un aparato del Estado heredero de la dictadura franquista, ha lanzado una ofensiva represiva sin precedentes contra los derechos democráticos del pueblo catalán. Las órdenes a los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional de impedir la consulta del 1-O y el desplazamiento masivo de efectivos policiales a Catalunya con este objetivo; la incautación masiva de hojas, carteles y papeletas; la detención de activistas, el registro de imprentas y medios de comunicación, y la puesta en práctica de la censura informativa; la prohibición de actos en Catalunya, Madrid, Euskal Herria para hablar del derecho a decidir; las amenazas penales a alcaldes y voluntarios…todo esto no ha sido suficiente, y el PP ha detenido a 13 cargos de la Generalitat, intervenido las cuentas del Govern, y suspendido de hecho el Estatut y la autonomía de Catalunya.

¡Esto apesta a franquismo! Nunca en cuarenta años habíamos vivido un ataque similar contra nuestros derechos democráticos. Desde el PP y el Estado están empeñados en rememorar lo que sucedía en los terribles tiempos de la dictadura pero no vamos a permitir que nos arrebaten lo que tanto costó conquistar a nuestros padres y abuelos. ¡Los que tienen a más de 900 cargos imputados por corrupción, los que han saqueado las arcas públicas para favorecer a ricos y banqueros, los que recortan los servicios más básicos como la educación y la sanidad, los que se niegan a condenar los crímenes de la dictadura franquista, nos hablan de democracia! ¡Esa es su “democracia”, prohibir votaciones, encarcelar a quien se expresa libremente, enviar a la guardia civil para reprimirnos!

El gobierno del PP —respaldado por Ciudadanos y lamentablemente por la dirección del PSOE— ha decidido aplastar por la fuerza, utilizando los mismos métodos del franquismo, el derecho de millones de catalanes, de la inmensa mayoría del pueblo y de la juventud, a decidir sobre la relación que queremos tener con el Estado español, incluido el legítimo derecho a la independencia. Lo que está en juego es muy grave. Estos reaccionarios que dirigen el gobierno central, no sólo socavan los derechos elementales del pueblo de Catalunya, sino que amenazan el conjunto de los derechos democráticos de todos los pueblos y territorios que componen el Estado español.

Todos a las calles: asambleas y paros en institutos y facultades, y para el 28S una gran huelga general estudiantil

Queremos ejercer el derecho de autodeterminación, pero también poder decidir sobre todas las cuestiones que nos afectan. Y por eso no nos subordinamos a la oligarquía catalana ni a sus políticos y partidos. Sabemos que Puigdemont y el PDeCAT son campeones de los recortes y han atacado salvajemente la educación y la sanidad públicas, han privatizado los servicios sociales y mandado a los Mossos d´Esquadra para reprimir nuestras movilizaciones. Ellos, que han actuado en estos aspectos como el PP en el resto del Estado, nunca defenderán la misma Catalunya que nosotros queremos: una república catalana que rompa con la opresión y la explotación capitalista, socialista, que sirva para transformar la sociedad en beneficio de la inmensa mayoría.

Miles de personas hemos tomado ya las plazas y calles en Catalunya y lo vamos a seguir haciendo, y en todos los territorios del Estado se están organizando movilizaciones de apoyo al pueblo catalán, en defensa de los derechos democráticos de todos y todas. Esa es la manera de conquistar realmente nuestro legítimo derecho a decidir, a nuestra libertad de expresión y reunión.

Desde el Sindicato de Estudiantes entendemos que sólo a través de la movilización masiva de la clase trabajadora y la juventud podemos lograrlo y por eso llamamos a todos los jóvenes en Catalunya y a todas las organizaciones estudiantiles de la izquierda, a responder unitariamente poniendo nuestros institutos y facultades en pie de lucha, organizando asambleas masivas y creando comités contra la represión y por el derecho a decidir que organicen paros, concentraciones, hagan propaganda y animen a la participación en cuantas movilizaciones se convoquen… y a confluir todas y todos dando una respuesta multitudinaria el próximo 28 de Septiembre en una gran Huelga General Estudiantil, vaciando las aulas y llenado las calles con un clamor: Libertad para el pueblo catalán, basta de represión franquista.

También consideramos que en este momento trascendental es fundamental que todas las organizaciones de la izquierda, movimientos sociales y sindicatos de clase (CUP, ERC, Catalunya en Comú, Intersindical, CCOO, UGT, CGT…) impulsemos la respuesta más contundente organizando una gran huelga general de 24 horas que paralice todas las empresas y fábricas, transportes, la administración pública y nuestros barrios, en una gran movilización para derrotar el Estado de excepción que el PP está imponiendo.

¡Contra su represión franquista y por el derecho a decidir!

¡Somos la mayoría!

¡Todos a la huelga y las movilizaciones!

El 28 de setembre, Vaga General estudiantil a Catalunya!

Cal derrotar l’ofensiva franquista del PP a Catalunya!

Tots els estudiants a la lluita per a defensar els drets democràtics!

Assemblees, aturades i manifestacions ja!

Volem Votar!

El Partit Popular i un aparell de l’Estat hereu de la dictadura franquista, ha llançat una ofensiva repressiva sense precedents contra els drets democràtics del poble català. Les ordres als Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional d’impedir la consulta de l’1-O i el desplaçament massiu d’efectius policials a Catalunya amb aquest objectiu; la confiscació massiva de fulls, cartells i paperetes; la detenció d’activistes; el registre d’impremtes i mitjans de comunicació, i la posada en pràctica de la censura informativa; la prohibició d’actes a Catalunya, Madrid, Euskal Herria per a parlar del dret a decidir; les amenaces penals a alcaldes i voluntaris…tot això no ha estat suficient, i el PP ha detingut a 13 càrrecs de la Generalitat, ha intervingut els comptes del Govern, i ha suspès, de fet, l’Estatut i l’autonomia de Catalunya.

Això fa pudor a franquisme! Mai en quaranta anys havíem viscut un atac similar contra els nostres drets democràtics. Des del PP i l’Estat estan obstinats a rememorar allò que succeïa en els terribles temps de la dictadura, però no permetrem que ens arrabassin allò que tant va costar conquerirals nostres pares i avis. Els que tenen a més de 900 càrrecs imputats per corrupció, els que han saquejat les arques públiques per a afavorir a rics i banquers, els que retallen els serveis més bàsics com l’educació i la sanitat, els que es neguen a condemnar els crims de la dictadura franquista, ens parlen de democràcia! Aquesta és la seva “democràcia”, prohibir votacions, empresonar a qui s’expressa lliurement, enviar a la Guàrdia Civil per a reprimir-nos!

El govern del PP —recolzat per Ciutadans i lamentablement pels dirigents del PSOE— ha decidit aixafar per la força, utilitzant els mateixos mètodes del franquisme, el dret de milions de catalans, de la immensa majoria del poble i del jovent, a decidir sobre la relació que volem tenir amb l’Estat espanyol, inclòs el legítim dret a la independència. El que està en joc és molt greu. Aquests reaccionaris que dirigeixen el govern central no només soscaven els drets elementals del poble de Catalunya, sinó que amenacen el conjunt dels drets democràtics de tots els pobles i territoris que componen l’Estat espanyol.

Tothom als carrers: assemblees i aturades en instituts i facultats, i pel 28S una gran vaga general estudiantil

Volem exercir el dret d’autodeterminació, però també poder decidir sobre totes les qüestions que ens afecten. I per això no ens subordinem a l’oligarquia catalana ni als seus polítics i partits. Sabem que Puigdemont i el PDeCAT són campions de les retallades i han atacat salvatgement l’educació i la sanitat públiques, han privatitzat els serveis socials i enviat als Mossos d’Esquadra a reprimir les nostres mobilitzacions. Ells, que han actuat en aquests aspectes com el PP en la resta de l’Estat, mai defensaran la mateixa Catalunya que nosaltres volem: una república catalana que acabi amb l’opressió i l’explotació capitalista, socialista, que serveixi per a transformar la societat en benefici de la immensa majoria.

Milers de persones hem omplert les places i carrers a Catalunya i ho seguirem fent, i a tots els territoris de l’Estat s’estan organitzant mobilitzacions de suport al poble català, en defensa dels drets democràtics de tots i totes. Aquesta és la manera de conquistar realment el nostre legítim dret a decidir, la nostra llibertat d’expressió i reunió.

Des del Sindicat d’Estudiants entenem que només a través de la mobilització massiva de la classe treballadora i el jovent podem aconseguir-ho i per això cridem a tots els joves de Catalunya i a totes les organitzacions estudiantils de l’esquerra a respondre unitàriament, posant els nostres instituts i facultats en peu de lluita, organitzant assemblees massives i creant comitès contra la repressió i pel dret a decidir.Comitès que organitzin aturades, concentracions, facin difusió i animin a la participació a totes les mobilitzacions convocades… i a confluir totes i tots donant una resposta multitudinària el proper 28 de Setembre en una gran Vaga General Estudiantil, buidant les aules i omplint els carrers amb un clam: Llibertat per al poble català, prou de repressió franquista!

També considerem que en aquest moment transcendental és fonamental que totes les organitzacions de l’esquerra, moviments socials i sindicats de classe (CUP, ERC, Catalunya en Comú, IAC, CCOO, UGT, CGT…) impulsem una resposta contundent organitzant una gran vaga general de 24 hores que paralitzi totes les empreses i fàbriques, transports, l’administració pública i els nostres barris, en una gran mobilització per a derrotar l’Estat d’excepció que el PP està imposant.

Contra la repressió franquista i pel dret a decidir!

Som la majoria!

Tothom a la vaga i a les mobilitzacions!

Barcelona: Pl. Universitat

Tarragona: Pl Imperial Tàrraco