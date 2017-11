EEUU – El New York Times reporta la acusación del WSWS de censura y una lista negra de Google

Andre Damon, wsws

La censura de Google y la inclusión en una lista negra del World Socialist Website y otros sitios web de izquierda y contra la guerra fue objeto de un largo artículo publicado por el New York Times el 27 de septiembre. Titulado “Google como policía de tráfico”, fue colocado prominentemente en la portada de la edición impresa de su sección de negocios y publicado en el sitio web del periódico.

Escrito por el periodista Daisuke Wakabayashi, especialista en temas relacionados con la tecnología, el artículo comienza así: “Cuando David North, el presEstablecer imagen destacadaidente editorial del World Socialist Web Site, notó una caída en el tráfico del sitio en abril, inicialmente lo atribuyó a la fatiga de las noticias sobre el presidente Trump o un cambio en la conciencia política.

“Pero cuando examinó los números de cerca, dijo North, encontró una explicación más clara: Google había dejado de redirigir las consultas de búsqueda al sitio. Él descubrió que los términos de la búsqueda más prominentes que solían dirigir a la gente al World Socialist Web Site ya no lo hacen por absoluto.

“Esto no es un accidente”, dijo North. “Esta es una forma de intervención deliberada”.

El Sr. Wakabayashi se puso en contacto inicialmente con el WSWS varios días después de la publicación el 25 de agosto de la carta abierta de North al CEO de Google y a otros ejecutivos líderes de la compañía. La carta, que incluía datos extensos demostrando que Google intentaba excluir al WSWS y a otros sitios de izquierda de los resultados de la búsqueda, exigió el fin de la censura y de la lista negra.

Si bien el Times ha publicado informes de que Google restringió el acceso a sitios de extrema derecha, el artículo del Sr. Wakabayashi es el primer informe sustancial dentro de la prensa estadounidense sobre la censura corporativa de los sitios de izquierdas.

La investigación del WSWS ha encontrado que el tráfico de búsqueda a 13 sitios de izquierda, contra la guerra y progresivos ha caído un 55 por ciento desde que Google anunció cambios a su algoritmo de búsqueda el abril pasado.

Después de la discusión inicial de North con Wakabayashi, el WSWS proporcionó al reportero del Times información extensa respaldando su afirmación de que la dramática caída en el tráfico de búsqueda proveniente de Google era atribuible a una disminución en la posición de los artículos en los resultados de búsqueda. A finales de septiembre, poco antes de la publicación del artículo, Wakabayashi realizó una segunda entrevista con North.

El artículo informó de forma precisa las conclusiones del WSWS.

“A mediados de abril, una búsqueda en Google de ‘socialismo contra el capitalismo’ resultó en uno de los enlaces del sitio en la primera página de resultados, pero en agosto, esa misma búsqueda no incluía ninguno de sus enlaces. El sitio dijo que 145 de los 150 primeros términos de búsqueda que habían redirigido a las personas al sitio en abril ya no incluyen sus vínculos”.

En su entrevista con Wakabayashi, North instó al reportero del Times a pedirle a Google que presente una respuesta basada en datos reales al análisis del WSWS:

“Se les debe pedir que expliquen cómo lo hacen”, dice el Times, citando a North. “Si dicen que no estamos [Google] haciendo nada, simplemente no es creíble”.

El reportero del Times intentó obtener una respuesta de Google, pero no recibió ninguna respuesta. “Google se negó a comentar sobre el World Socialist Web Site”, informa el artículo.

El silencio total de Google equivale a una admisión de culpabilidad

El artículo de Wakabayashi también hace referencia a la acusación dentro de la carta abierta de que las búsquedas de Google favorecen los sitios del establecimiento.

“Sr. North argumentó que la caída en el tráfico es el resultado de que Google dirige a los usuarios hacia las principales organizaciones de noticias, incluyendo el New York Times. El World Socialist Web Site afirmó que el tráfico de referencias de búsqueda había caído desde abril para una variedad de otras publicaciones izquierdistas, progresistas, socialistas o contra la guerra como AlterNet y Consortiumnews”.

Durante el mes que estaba investigando el artículo, el Sr. Wakabayashi aparentemente no descubrió ninguna evidencia que refutara las afirmaciones de la censura de Google. Al contrario, su propia investigación proporcionó apoyo para las conclusiones del WSWS.

Por ejemplo, el New York Times encontró que mientras que el tráfico de los buscadores de web hacia el WSWS se redujo, el tráfico no proveniente de los buscadores se incrementó.

“Estoy en contra de la censura en cualquier forma”, dijo North al Times. “Depende de la gente lo que quieren leer. Esto no va a detener el World Socialist Web Site. El sitio se aumentará y se difundirá”.

La publicación de este informe por parte del Times sobre el esfuerzo de Google para censurar y poner el World Socialist Web Site y otros sitios de izquierda en una lista negra es un hecho políticamente significativo.

En respuesta al artículo del Times, David North emitió la siguiente declaración: