Economía mundial: la nueva crisis y sus consecuencias

A medida que los mercados globales se tambalean ante la pandemia de coronavirus en desarrollo, es difícil ver cómo estos eventos no serán el detonante de una nueva recesión económica capitalista mundial, con todas las consecuencias sociales y políticas que conllevarán.

Editorial de la edición de abril de 2020 de Socialism Today (revista mensual del Partido Socialista – CIT en Inglaterra y Gales)

No hay duda de que la rápida propagación del virus y su impacto disruptivo ha sorprendido a la clase capitalista y sus representantes políticos.

El 25 de febrero, el principal asesor económico de Donald Trump, Larry Kudlow, declaró alegremente: “hemos contenido esto. No diré hermético, pero es bastante hermético «.

Apenas veinte días después, el 16 de marzo, después de que el índice mundial MSCI de todos los países, la medida más amplia de los mercados mundiales, había sufrido su mayor pérdida semanal desde 2008, el banco central de la Reserva Federal de los EE. UU. se vio obligado a realizar su mayor intervención desde la crisis.

Un recorte de tasas de interés de emergencia, el segundo en dos semanas, redujo las tasas a casi cero y se reanudó la «flexibilización cuantitativa» (QE), con la Fed prometiendo comprar otros US$ 700 mil millones de bonos del gobierno de EE. UU. Y valores respaldados por hipotecas.

Soberbia, orgullo excesivo o confianza en sí mismo antes de una caída, no alcanza a describirlo.

El efecto inmediato de los choques de oferta y demanda que está causando la crisis del coronavirus será una recesión a corto plazo.

Pero no todo choque coyuntural o rotación del mercado necesariamente tiene un efecto profundo o sostenido en la «economía real».

Los mercados bursátiles de los últimos años se habían desconectado aún más del producto interno bruto (PIB) o del crecimiento de la productividad, con los índices de precio ajustado al beneficio (CAPE) de las acciones estadounidenses antes de los eventos actuales casi el doble del promedio a largo plazo.

El volumen de negocios diario en los intercambios mundiales de divisas (forex) es casi cien veces el valor de los bienes realmente comercializados.

A pesar del colapso de los valores de mercado que ha tenido lugar, la economía global, el producto acumulado del trabajo, las habilidades y la técnica de la clase trabajadora, todavía posee una enorme capacidad para enfrentar esta crisis.

La némesis, entonces, no está asegurada. Pero como revela la pandemia, una vez más, la podrida administración de la sociedad por parte de los capitalistas, todos los signos son de graves consecuencias por venir; por tanto, el movimiento obrero necesita prepararse urgentemente.

¿2008 otra vez?

En un eco directo de la crisis financiera inaugurada por el colapso de Lehman Brothers en 2008, la Reserva Federal también anunció el 16 de marzo, junto con el Banco Central Europeo y los bancos centrales de Japón, Canadá, Suiza y el Reino Unido, un recorte en la tasa de interés cobrada en las líneas de intercambio de dólares.

El objetivo era reducir el costo que los bancos y las empresas tienen que pagar por los dólares estadounidenses que necesitan para muchas de sus transacciones, que habían estado aumentando.

Los acuerdos de intercambio de dólares fueron uno de los productos de la coordinación internacional que los capitalistas intentaron inicialmente ante la crisis de 2008.

Luego, la Fed actuó efectivamente como un banco central global, eventualmente proporcionando US$ 10 billones a bancos centrales extranjeros a través de permutas de divisas además de US$ 5 billones en liquidez y garantías de préstamos a bancos no estadounidenses.

Esto fue seguido, después de la reunión de Londres de los países del G20 en 2009, por un programa internacional de QE (Flexibilidad Cuantitativa), de bancos centrales creando dinero mediante la compra de activos financieros.

La Fed quintuplicó su balance de deuda del gobierno de EE. UU. y valores hipotecarios de 2008 a 2015 (a US$ 4.5 billones).

El Banco de Japón obtuvo el 40% de los bonos del gobierno japonés, mientras que las compras de QE de £ 375 mil millones del Banco de Inglaterra hicieron que terminara teniendo el 26% del total de la deuda pública del Reino Unido .

Estas medidas de intervención estatal – no para extender los servicios públicos o la propiedad democrática de la economía, sino para socializar las deudas del sistema financiero – lograron estabilizar el capitalismo inmediatamente después del colapso financiero y evitar una Gran Depresión al estilo de los años treinta.

Después de 2008, la producción industrial mundial cayó un 13% de su punto máximo a su punto mínimo, en comparación con casi el 40% en la década de 1930.

Pero fueron la clase trabajadora y las clases medias quienes asumieron la carga de salvar el sistema.

Las grandes empresas utilizaron la crisis para restablecer sus ganancias al presionar los salarios y las condiciones de los trabajadores para que en 2010 las ganancias corporativas de los EE. UU. se recuperaran a US$ 1.7 billones, superando su máximo de 2006, ya que los ‘costos laborales unitarios’ caían un 2% anual, el mayor descenso acumulado desde la Segunda Guerra Mundial.

En Gran Bretaña, recién en diciembre de 2019 las ganancias semanales reales promedio, excluidas las bonificaciones, superaron el máximo anterior a la desaceleración de £ 473 registrado en marzo de 2008. Mientras tanto, los servicios públicos sufrieron una década de austeridad debilitante.

Se estabilizó, pero no se produjo un nuevo repunte del desarrollo sostenido del potencial productivo.

En 2019, las 1.200 empresas más grandes del mundo pagaron un récord de US$ 1.43 billones en dividendos a los accionistas, US$ 694 mil millones más que en 2009.

Las ganancias promedio después de impuestos en los EE. UU. fueron un 31% más altas como porcentaje del PIB entre 2009 y 2017, en comparación con el promedio de los 50 años anteriores.

Pero la inversión fue un 4% más baja que su promedio de 50 años, con un crecimiento total de la productividad de los factores desde 2008 que sigue siendo solo una fracción del 1.1% promedio alcanzado incluso en los 20 años anteriores.

La situación es muy similar en todos los países capitalistas avanzados del G7. Esta es la posición que los capitalistas han legado a la clase trabajadora a medida que la economía mundial se prepara para el ataque de la pandemia del coronavirus.

Un nuevo desorden mundial

Pero, ¿podrían los capitalistas de todo el mundo repetir al menos su respuesta inicial en 2008 y coordinar los recursos del sistema para que la recesión inevitable a corto plazo no se convierta en una recesión más profunda?

Después de una década de ganancias récord y baja inversión, hay capital alrededor. Los gobiernos pueden obtener préstamos a bajo costo: en un momento a principios de marzo, los inversores en deuda del gobierno del Reino Unido a dos años tuvieron que pagar brevemente el privilegio de prestar al estado a medida que los rendimientos se volvieron negativos. Este ya ha sido el caso durante algún tiempo para los bonos del gobierno alemán a diez años.

Pero incluso una recesión a corto plazo significa una realineación de valores entre empresas, clases y estados-nación capitalistas.

El estado-nación sigue siendo la base económica y política sobre la cual se organiza el capitalismo, junto con la propiedad privada de los sectores dominantes de los medios para producir los bienes y servicios que consumimos.

El estímulo fiscal de un estado nacional es una oportunidad para que otra clase capitalista organizada a nivel nacional envíe de manera rentable bienes y servicios a través de las fronteras.

Una moneda depreciada es otro medio para desviar el gasto de los capitalistas rivales.

Un poder hegemónico dominante puede mediar entre los diferentes intereses de los poderes más pequeños, cuidando sus propios intereses, por supuesto, en el proceso.

Ese fue esencialmente el papel del imperialismo estadounidense en 2008, aún entonces en los últimos días de su momento como la hiperpotencia indiscutible que había emergido triunfante de la guerra fría de la posguerra mundial con el estalinismo ruso a principios de la década de 1990.

Pero la gran diferencia ahora con 2008 es que el equilibrio de las relaciones económicas mundiales ha cambiado.

El régimen chino respondió en 2008 con un estímulo de inversión masivo de aproximadamente el 12,5% del PIB.

Pero el control del Estado sobre su cuenta de capital le permitió proteger su posición depreciando efectivamente su moneda frente al dólar -evitando una apreciación mediante la compra de valores denominados en dólares para fijar el yuan al dólar- y así acumular su superávit en cuenta corriente a expensas del capitalismo estadounidense.

Los Estados Unidos sufrieron una pérdida acumulada de PIB de 4 billones de dólares a partir de 2008, con un PIB real por edad laboral, sólo para adultos, que superó en 2015 su nivel de 2007.

Al comienzo de la crisis de 2008, el PIB de China a tasas de cambio de mercado era una quinta parte del tamaño de los Estados Unidos. Al entrar en esta crisis, doce años después, ha crecido a casi la mitad.

Durante la guerra fría, el capitalismo estadounidense frecuentemente intimidaba a sus ‘socios comerciales’ occidentales que se refugiaban bajo su paraguas militar, como con el consentimiento de Japón a las ‘restricciones voluntarias de exportación’ en el acuerdo de Plaza de 1985 (cuyas repercusiones fueron un factor detrás del ‘Lunes negro ‘desplome del mercado de valores en 1987).

La participación de las exportaciones mundiales de Japón en ese momento era del 10%, menos que la participación actual de China, pero retrocedió bajo la presión de los Estados Unidos (ahora menos del 4%).

El régimen chino culpa a esta cesión de Japón en el acuerdo de Plaza por sus subsiguientes «décadas perdidas» de estancamiento económico y está decidido a que la economía china no repita esa experiencia.

Aunque China se movió en 2016 para administrar el yuan contra una canasta de monedas para reducir su excedente y aliviar las tensiones, el clamor no ha disminuido de la mayoría de la clase dominante de los Estados Unidos, incluso antes de que una nueva recesión esté en marcha, para tomar medidas contra China, lo que refleja la crisis más profunda en las relaciones interimperialistas.

El capitalismo estadounidense, con o sin Trump, no jugará el mismo papel que tuvo en 2008.

Preparándose para una nueva era

El capitalismo está entrando en aguas desconocidas con la economía mundial aún no recuperada de la crisis anterior y con las instituciones e ideologías en las que se basa para mantener su gobierno profundamente socavado por el período anterior.

Las encuestas sobre las actitudes hacia las cuarentenas, por ejemplo, muestran un apoyo mayoritario a los consejos de salud del gobierno, en esta etapa temprana, en la crisis del coronavirus, pero también, incluso ahora, grandes reservas de desconfianza. (La confianza en Estados Unidos fue menor que en Italia, que a su vez fue menor que en Alemania y Gran Bretaña).

Este escepticismo se verá exacerbado por la profunda sacudida de todos los aspectos de la vida que conllevará la pandemia.

La conciencia también se desarrollará para cuestionar otros aspectos de las relaciones sociales actuales, establecidos por las costumbres capitalistas.

La crisis climática, una amenaza existencial para la humanidad, permanece. ¿Por qué no puede aplicarse aquí la movilización de emergencia de recursos por parte del Estado, por ejemplo, en lugar de depender de métodos de mercado fallidos?

En ausencia de un claro liderazgo del movimiento de la clase trabajadora, es cierto que otras fuerzas reaccionarias también pueden ocupar parcialmente el vacío.

Con políticos de derecha, como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, no tardando en culpar a los «extranjeros» de la crisis del coronavirus – y Trump también, hablando del «virus extranjero» – habrá nuevas oportunidades para que se desarrolle la extrema derecha a las que el movimiento obrero debe responder.

Pero los acontecimientos también pondrán de manifiesto la conciencia de los trabajadores sobre su papel colectivo y social en la sociedad, con consecuencias políticas.

La primera ley de salud pública en Gran Bretaña, entonces el poder capitalista predominante del mundo, se introdujo en 1848 después de una serie de brotes mortales de cólera pero, lo más importante, en el contexto del surgimiento del Cartismo, el primer partido político independiente de la clase trabajadora del mundo, y las revoluciones europeas de ese año.

La crisis del coronavirus es, sin duda, un nuevo punto de inflexión en las perspectivas mundiales. Sus consecuencias solo se expresarán por completo con el tiempo.

Pero formarán parte de la interconexión de factores objetivos y subjetivos en una nueva era, que puede ayudar a desarrollar la conciencia de los trabajadores y los jóvenes: hacia el programa y las formas organizativas necesarias para derrocar decisivamente al capitalismo y comenzar la construcción de una nueva sociedad socialista.

Me gusta: Me gusta Cargando...