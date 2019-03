Día mundial del agua: el recurso más escaso e inaccesible de nuestro país

En el marco de la conmemoración del día mundial del agua, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con dirigentes medioambientales, quienes hicieron un llamado a defender el agua como un derecho humano y a modificar los modelos de producción.

Diario Uchile Viernes 22 de marzo 2019

Este viernes se conmemora el día mundial del agua, recurso vital que en nuestro país se encuentra en una situación crítica: 1,4 millones de chilenos no tienen acceso al agua potable o alcantarillado y 61 comunas de Chile están en condición de escasez hídrica.

En este contexto, es que organizaciones sociales medioambientales de nuestro país exigen el reconocimiento del agua como un Derecho Humano y su protección por el resguardo de los ecosistemas.

Sobre el tema Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la directora de Radio La Voz de Paine, Susana Capriles, con la vocera del Bloque Andino por el Agua y los Territorios, Francisca Fernández, y con el representante de el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) Metropolitano, Diego Soto.

Para la directora de Radio La Voz de Paine, la crisis del agua no se trata sólo de una fecha en la que se hace evidente, sino que se trata de “una problemática que hoy se hace carne en la gente de Paine, osea, hemos tenido dificultades severas con el agua, donde la gente ha tenido que recurrir a campañas de solidaridad para juntar bidones para acceder al agua. Entonces la situación es bastante critica”.

Las razones de la escasez hídrica en Chile, según la vocera del Bloque Andino por el Agua y los Territorios, Francisca Fernández, se debe a la privatización de las aguas.

“El Código de Aguas de 1981 crea el mercado de las aguas, donde este recurso se convierte en un bien transable. Se puede comprar, vender e hipotecar, entonces, la escasez hídrica está en directa relación con eso. Por ejemplo, en relación a los flujos y caudales de agua, Chile tiene alrededor de 8 veces más que otros países de latinoamérica entonces está crisis tiene que ver más con gestión del agua”.

Por su parte, el representante de Modatima Metropolitano, Diego Soto, señaló que es necesario proponer un nuevo modelo de desarrollo.

“El problema del agua o de la escasez hídrica no viene directamente del cambio climático, podríamos en algún momento extenderlo a la correlación técnica entre la precipitación el descenso de los niveles de agua de las napas, y en el fondo, las precipitaciones no han variado tanto en relación a como han disminuido los acuíferos o como estos se han secado. Por ejemplo, el río Ligua y el Petorca ya no corre, entonces, hay que avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Hay que mirar la forma en la que producimos de manera distinta porque así, como vamos, arrasaremos con todo muy pronto“, afirmó.

De acuerdo a una investigación desarrollada por el Instituto de Recursos Mundiales, Chile será uno de los países más afectados por la falta de agua para el 2040, siendo el país latinoamericano más afectado por la escasez hídrica. Existiendo ya en la actualidad, según la Dirección General de Aguas (DGA), 61 comunas afectadas por el fenómeno, siendo los casos más conocidos el de Paine y Petorca.

Finalmente, este viernes a las 18:30 movimientos sociales medioambientales convocaron a una gran movilización en Paine, la que está organizada por el Movimiento por el Agua de Paine (MAP). Asimismo, a lo largo del país también se realizarán jornadas de protestas exigiendo al gobierno que se modifique el Código de Aguas y que se entreguen respuestas a la escasez hídrica.

Me gusta: Me gusta Cargando...