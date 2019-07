Derechos de los inmigrantes en Chile: dos ex ministras de Salud desmienten dichos del alcalde de Pirque

EL CLARÍN DE CHILE. Galy Chávez Julio 19, 2019

Imagen: Cristián Balmaceda, alcalde de Pirquer

Las ex ministras de Salud, Carmen Castillo y Helia Molina, desmintieron al alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda, quien al más puro estilo de agente dedicado a descubrir documentos gubernamentales secretos, aseveró tener un documento desconocido, emitido por la ex Presidenta Michelle Bachelet. “Lo tengo guardado y en él nos obliga a que la prioridad en la atención de salud fueran los inmigrantes antes que tu propia gente y eso es inaceptable”, reveló al diario digital Infogate.

Contactada por clarín.cl, la ex ministra de Salud, Carmen Castillo, puntualizó que “desconozco el supuesto documento del que habla el señor Alcalde y desmiento respecto a la priorización de atención en salud hacia los inmigrantes. La atención primaria en su componente promocional y de prevención debe velar por quienes integran nuestra comunidad”.

La exministra Carmen Castillo

Los dichos de Balmaceda, pronunciados al calor de los anuncios del gobierno de Piñera de expulsar del país a cuanto inmigrante “ilegal” circule por las calles del territorio, no hace más que contribuir a exacerbar negativamente la convivencia social en las localidades donde se han asentado los emigrantes.

“En primer lugar, quien dice que hubo orden del gobierno de la presidenta Bachelet de priorizar a inmigrantes, debe demostrarlo con documentos que – al respecto- hayan recibido los alcaldes o jefes de Salud. Nunca he sabido que se hubiera dado esta situación durante mi período. Es muy fácil decir cualquier cosa. Cuando se emiten órdenes de un gobierno, éstas se hacen a través de decretos, oficios u otros documentos oficiales”, subrayó la ex Ministra de Salud, Helia Molina

La exministra de Salud Helia Molina

En tanto, el ex director del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, Antonio Infante Barros, fue más tajante e indicó:“que (el alcalde) muestre el documento”.

Por su parte, el concejal David Nieto Barrera fustigó al alcalde porque sus palabras porque“incitan a la discordia, a la discriminación contra los inmigrantes. La verdad es que ahora entiendo mejor la profundidad de la denuncia que me hiciera una joven haitiana a la que – incumpliendo la Ley- no la atendieron en el CRS El Principal, porque no llevaba el papel de residencia”.

“Este alcalde está acostumbrado a mentirle a la ciudadanía …que muestre documento secreto que dice tener por ahí”, añadió

Entre el sinnúmero de decretos, normas y legislación referente al acceso de los inmigrantes a la salud, figura el Decreto Supremo Nº67 del año 2016 que “fija la circunstancia y mecanismo para acreditar a las personas carentes de recursos como beneficiario de FONASA, Seguro Público, se agrega la circunstancia de personas inmigrantes carentes de recursos sin documentos o sin permisos de residencia, con esto se protege a la población en mayor situación de vulnerabilidad, en iguales condicione que los nacionales”.

(https://www.minsal.cl/salud-del-inmigrante/

EN LA COMUNA DE PIRQUE

“Me parecen aberrantes las declaraciones del alcalde de Pirque”, expresó la presidenta del Consejo de Usuarios de Salud Cesfam Balmaceda, Magaly Mella Bravo. “Es más, la representante de la Corporación de Salud de Pirque, Alejandra Cabezas, con quien tuvimos frecuentes reuniones, nunca nos dijo de que los emigrantes radicados en la Comuna tenía prioridad de atención”.

“En representación de los Consejos de Usuarios de Salud de la Provincia Cordillera, yo participo en el Consejo Integrado de la Red Asistencial en Salud (CIRA) y ahí nunca ni el ex Director del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, doctor Antonio Infante y el actual, señor Fernando Betanzo, nos informaron de tal obligación de la que habla el alcalde”, añadió la dirigenta.

Según, datos en poder del Consejo de Usuarios de Salud, Cesfam Balmaceda, hasta Marzo del 2018, un total de 142 inmigrantes- en su gran mayoría latinoamericanos- se atendían en los centros de salud de atención primaria de Pirque. De esta cifra, 35 corresponden a venezolanos y 23 haitianos, entre hombres, mujeres y niños.

La población total de Pirque es de 26. 521 habitantes.

De acuerdo a cifras consignadas por el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, la población de la comuna señalada,- inscrita en la red de salud pública – es de 19.473 personas, validadas por FONASA.

Sin embargo, la cifra no es indicador de que todas estas personas –necesariamente- se atiendan en los centros de salud de su Comuna.

Me gusta: Me gusta Cargando...