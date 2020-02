Denuncias de las Brigadas de Salud

Declaración Conjunta de las Brigadas de Salud del País, por los constantes ataques recibidos.

Durante febrero, el pueblo chileno ha seguido movilizado en esta Rebelión iniciada el 18 de Octubre, algo que no se condice con los análisis de grandes politólogos y partidos políticos que apostaron al desgaste del Movimiento Popular.

En este contexto de movilización nacional, en los últimos días han ocurrido hechos inaceptables y que requieren de toda la condena social:

1.- El viernes 21 de febrero, en Concepción, FF.EE detuvo a un manifestante de forma violenta, tomándolo por el cuello y azotando su cabeza contra el piso; de manera inmediata el manifestante empezó a tener problemas cardíacos y es por ésto que la Brigada Primera Línea procedió a atenderlo. Sin embargo, FF.EE no permitió que se llevara a cabo la atención de salud y terminó llevándose al detenido por la fuerza sin tomar en cuenta sus condiciones; luego procedieron a agredir a la brigada de salud. Como resultado de esta agresión, a un compañero de brigada le rompieron el casco a lumazos y a otro lo dejaron con severas contusiones y con compromiso de consciencia, por lo que tuvo que ser derivado al Hospital Regional de Concepción; también se llevaron detenida a una compañera de brigada, la cual en estos momentos se encuentra en libertad, pero se le acusa de fracturarle un dedo a un funcionario de FF.EE, acusación que carece totalmente de pruebas.

Dado lo anterior es importante recalcar que Carabineros NO puede impedir el derecho a atención sanitaria, ellos no están capacitados para atender ni para proveer salud.

2.- También el viernes 21, esta vez en Santiago, la brigada Cruz Bellavista (del Movimiento Salud en Resistencia), durante el habitual y violento barrido de Carabineros, fue interceptada por las fuerzas represivas, siendo agredidos verbal y físicamente con golpes de puños, patadas, escudos y disparos de arma lanza bombas lacrimógenas. De no ser por varias brigadas de primeros auxilios (entre ellas rrvv y mp, a todas quienes agradecemos como hermanos) que intervinieron ayudando a les compañeres, hoy tendríamos a nuestres voluntaries con más lesiones y otra historia estaríamos contando.

3.- El mismo viernes y también en Santiago, alrededor de las 9:45 pm, Carabineros atacó directamente el punto de salud de la Brigada Dignidad durante una hora, lanzando aproximadamente 20 bombas lacrimógenas, una de las cuales incluso impactó en un médico que en ese momento atendía un lesionado.

4.- El día sábado 22 de febrero, en la subida Cumming de Valparaíso, alrededor de las 11:30 pm, la brigada Voluntarios de Salud y Emergencia se encontraba atendiendo a una persona con trauma ocular, Carabineros atacó con gases y perdigones a les voluntaries, dificultándoles además la evacuación del paciente. Luego, procedieron a interrogarlo y siguieron dificultando el proceso de atención sanitaria.

5.- El día domingo 23 de febrero, a las 8:30 pm aprox., y en contexto de las manifestaciones contra el Festival de Viña del Mar, voluntaries de la brigada Voluntarios de Salud y Emergencia (mientras atendían simultáneamente un paciente con trauma encéfalo craneano y otro con una lesión arterial del brazo) fueron atacados con gases y líquidos químicos, disparando una bomba lacrimógena a la espalda de uno de los rescatistas, quien luego fue agredido con luma por parte de los agentes del Estado.

6.- Por último, el día lunes 24 de febrero, también en el contexto de las manifestaciones de protesta contra el Festival, Carabineros se llevó detenido a un voluntario de la Brigada Voluntarios de Salud y Emergencia de Valparaíso, por alejar una bomba lacrimógena que había sido disparada directamente a les voluntaries.

El pasado 15 y 16 de febrero, en el primer Encuentro Nacional de Salud, las brigadas dijeron fuerte y claro: nos tocan a una, nos tocan a todas.

Vamos a ejecutar todas las acciones necesarias para proteger a les brigadistas, pero no se equivoquen, esta intimidación no sirve de nada, porque seguiremos en las calles al servicio de nuestro pueblo.

– Comité de Emergencia y Resguardo (Antofagasta) – Brigada de Primeros Auxilios La Serena (La Serena) – Voluntarios Salud y Emergencia (Valparaíso) – Brigada de Primeros Auxilios Rancagua (Rancagua) – Brigada Primera Línea (Concepción) – Brigada Cruz Negra (Temuco) – Brigada PAUX (Valdivia) – Brigada Dignidad (Santiago) – Brigada Cordillera (Santiago) – Diaguitas ONG (Santiago) – Voluntarios de Salud y Rescate (Santiago) – Agrupación de profesionales ELAM-Chile- Movimiento Salud en Resistencia (Santiago)

