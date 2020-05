DECLARACIÓNPUBLICA:

ANTE MEDIDAS ADOPTADAS POR DIRECCIÓN DEL HOSPITAL EL CARMEN

Chile, Santiago, 24 de Mayo

Como Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Servicio de Salud Metropolitano Central queremos comunicar a las y los trabajadores de la salud, pacientes y familias usuarias de la red de salud pública nuestro descontento y preocupación con respecto a las medidas tomadas por los diferentes directores de establecimientos de la red del SSMC.

En primer lugar, denunciamos que en diferentes establecimientos de Atención Primaria de Cerrillos, Maipú y Estación Central existe un número importante de funcionarios y funcionarias con cuarentena que ha implicado la falta de personal para la atención. Las diferentes organizaciones sindicales solicitamos desde el inicio de la pandemia que se implementaran turnos en Cesfam para limitar la propagación del virus. Lamentablemente esta situación se implementó a medias y de forma muy tardía, generando las consecuencias que hoy se vive en los consultorios.

En segundo lugar, debemos manifestar nuestra profunda preocupación y rechazo por las nuevas medidas adoptadas por la dirección del Hospital El Carmen, quien ha decidido obligar a las y los funcionarios que han salido con PCR positiva por coronavirus a retornar a sus funciones pasado los 14 días sin previa realización de un nuevo examen para cerciorarse de que se han recuperado. Asimismo, las y los funcionarios con contacto estrecho ya no podrán realizar cuarentena preventiva, por último, las y los funcionarios con cuarentena preventiva por contacto de alto riesgo serán obligados a volver a sus funciones a la brevedad.

Consideramos estas medidas atentan directamente contra la seguridad de las y los trabajadores de la salud y sus familias, así como de las y los pacientes. Afrontar el problema de la falta de personal de salud exponiendo a funcionarios y usuarios a un mayor riesgo de contagio y propagación del virus es de una irresponsabilidad inhumana e inclusive de exterminio del pueblo.

Como sindicato creemos que las medidas para enfrentar la falta de personal de salud no es exponiendo más a trabajadores y usuarios, o sobreexplotando los que existen, sino más bien contratando a más personal para que haya una capacidad real de atención a la actual demanda. Recordemos que vivimos una situación de pandemia mundial y por lo tanto la dotación normal de personal evidentemente no da abasto. La excusa de falta de presupuesto es la eterna batalla que las organizaciones sindicales de la salud hemos dado con el Estado como empleador, sin embargo, bien sabemos que el problema no es la falta de recursos sino más bien la distribución y prioridades con que estos son utilizados, tanto en sector público como en las ganancias del sector privado.

Si bien vivimos una crisis económica del sistema capitalista a la que se suma la pandemia, la prioridad de este (y los anteriores) gobiernos ha sido siempre velar por el resguardo de las riquezas del empresariado y no por implementar medidas reales de protección de la salud y vida de la clase trabajadora y el pueblo. Suficientes muestras hemos tenido con la implementación de “cuarentenas dinámicas”, la mantención del comercio, el intento de reapertura de malls, o leyes laborales como la ley de teletrabajo y la ley de “protección al empleo”, que no es más que legalizar la precariedad y otorgar permiso a los despidos masivos. Este y un largo etcétera han evidenciado la macabra actitud del gobierno y sus vocerías por tergiversar la realidad, buscando instalar una falsa “nueva normalidad”, que hoy nos tiene con un sistema de salud colapsado, una propagación del virus sin control y niveles de cesantía y precariedad laboral extremas.

Por último, como honorarios denunciamos los niveles de vulnerabilidad a los que estamos expuestos y exigimos la contratación inmediata de todos los honorarios ya que cumplimos funciones permanentes y somos funcionarias y funcionarios públicos al igual que el resto de las y los trabajadores del Estado.

BASTA DE PASARNOS A LLEVAR Y EXPONERNOS A RIESGOS Y PRECARIEDAD

SOLO EL PUEBLO AYUDA AL PUEBLO, LLAMAMOS A LA UNIDAD ENTRE TRABAJADORES Y USUARIOS

QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS, Y NO EL PUEBLO TRABAJADOR

SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS A HONORARIOS SSMC

Sindicato.honorariosssmc@gmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...