Debate – LOS HIJOS DE MAFALDA SOBRE EL FRENTE AMPLIO

La coyuntura política electoral a la que se ve enfrentada el país en el presente año, a determinado, como ocurre sistemáticamente en estos periodos, la creación de diversos pactos electorales que se definen en oposición a los conglomerados de derecha que han gobernado el país en los últimos 26 años. En esta categoría se encuentra el Frente Amplio, que hasta el momento ha convocado a 11 organizaciones políticas.

Este pacto a la fecha, ha concentrado un abanico de organizaciones políticas que entre ellas presentan claras contradicciones programáticas, políticas e ideológicas, es así, que podemos encontrar al interior del Frente Amplio fuerzas neoliberales (RD), liberales (autonomistas, humanistas, ecologistas, Partido Liberal, entre otras), progresistas (Poder Ciudadano), libertarias (Izquierda Libertaria) y de izquierda como el partido Igualdad, todas ellas a la fecha han soslayado sus diferencias por un único interés, participar del proceso electoral, estableciendo de esta forma la legitimidad de instaurar lo urgente por sobre lo necesario.

En este pacto electoral, su hegemonía así como también su dirección, está en manos de las fuerzas neoliberales y liberales, quedando postergadas las organizaciones de izquierda, por lo tanto, las posturas políticas e ideológicas que dominan en el Frente Amplio no están alejadas de las actuales fuerzas políticas que han gobernado al país en los últimos 26 años, de esta forma no podemos esperar nada más que la reproducción de las políticas de acuerdos, que como ha quedado demostrado, solo benefician a los grandes empresarios nacionales y extranjeros.

El frente amplio, no es más que la reedición de la propuesta burguesa liberal que se enfrenta a sus familiares de la oligarquía nacional, pero para ello requiere de forma urgente a las fuerzas de izquierda como vagón de cola, para que realicen el trabajo de organización, articulación popular y territorial, la que solamente se deberá traducir en votación. En este mismo marco, a las organizaciones territoriales de izquierda, les corresponderá realizar el trabajo obrero, ya que sólo tendrán la misión de organizar la votación que beneficiara a la burguesía que lidera al Frente Amplio. Esto no es más que la reproducción del sistema de clases al interior de este pacto, ya que las organizaciones territoriales no tendrán participación del proceso de toma de decisiones.

Finalmente el Frente Amplio, no es más que la reedición de una nueva concertación, que tiene como objetivo retrasar los procesos de organización de la Izquierda Revolucionaria chilena.

Frente a lo expuesto, y otras consideraciones de carácter político e ideológico, es que Los Hijos de Mafalda La Palomilla Informativa de Pueblo Desorganizado, declara públicamente que no nos sumaremos a este pacto electoral dirigido por los hijos y familiares de la burguesía nacional.

Mario Paz Montecinos Secretario de Los Hijos de Mafalda

Recuperando Los derechos Construimos la Esperanza

El Mayor Compromiso Con Nuestro Pueblo es la Organización

