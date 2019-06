Colegio de Químicos-Farmacéuticos y Bioquímicos pide a los senadores rechazar TPP-11 por grave impacto en la salud y el acceso medicamentos

Ante la nula voluntad del gobierno de informar en relación al contenido y al impacto del Acuerdo Transpacífico o TPP, el Colegio de Químico Farmacéuticos se siente en la obligación de alertar a la ciudadanía acerca de los graves efectos en el acceso a medicamentos que implicará su aprobación por el Senado.

Rechazamos en primer lugar la irresponsabilidad con la que los diputados lo aprobaron en la Cámara sin conocer en profundidad el Acuerdo y motivados sólo por pactos políticos y presiones del empresariado, quienes ad portas de la votación en la Cámara emitieron una declaración donde apoyan “decididamente el TPP 11”; entre los firmantes están Andrónico Luksic, Ignacio Cueto y Roberto Angelini.

El TPP es un acuerdo comercial que obliga y compromete a los países firmantes; parte en 2006 como el acuerdo P4 compuesto por Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda, a los que se suman Australia, EEUU, Perú, Malasia, Vietnam, Canadá, México y Japón.

Las 22 rondas de negociaciones secretas ocurren entre el marzo 2010 y octubre de 2015, la ciudadanía no tuvo acceso a los textos que se estaban negociando, salvo algunas filtraciones que generaron alerta mundial.

El TPP incluye muchos temas que fueron impuestos por EEUU, textos que luego de la decisión de ese país de retirarse en 2017 se suspenden1 , no se eliminan, es decir, en cualquier momento y por decisión de los países o por reingreso de EEUU estos temas conflictivos se incorporarán al acuerdo. Por lo cual, no hay diferencias entre TPP 11 o TPP 12.

Es necesario recalcar que Chile ya cuenta con tratados con cada uno de los demás 11 países, y como los acuerdos son dinámicos se revisan periódicamente, por lo que, si se quiere profundizar en algunas materias, se puede hacer en el contexto de la administración del Acuerdo, demostrando que no es necesaria la suscripción del TPP.

El Colegio aun cuando considera nefastos muchos de los puntos del TPP; como los tribunales especiales que están por sobre las leyes de los países, a los que recurrirán los inversionistas cuando vean afectadas sus expectativas, los temas agrícolas, de internet, de derechos de autor, se centrará en materia de medicamentos, ya que, es un tema que, a diferencia de los otros miembros TPP; no está resuelto y genera a diario un gran descontento en la población.

Son de conocimiento público los altos precios de los medicamentos en Chile y la dificultad para acceder a aquellos de última generación que curan el cáncer, la hepatitis C y las enfermedades raras. En Chile no existe regulación de precios de medicamentos, por lo que, cuando se registra un medicamento innovador la empresa puede poner el precio que estime conveniente, y para efectos de acceso a medicamentos, se debe esperar a que salgan al mercado los similares o genéricos, para que la competencia genere una baja de los precios.

Esta salida al mercado de genéricos puede verse demorada por dos situaciones que le otorgan a los medicamentos innovadores el beneficio de un período de comercialización exclusiva, es decir, presencia única en el mercado sin competencia alguna, cobrando altos precios, sean estas:

 Por un período de 20 años, si cuenta con patente otorgada por el INAPI.

 Por un período de 5 años, si cuenta con protección de datos otorgado por el ISP.

Ambas obligaciones son fruto de acuerdos suscritos por Chile, ADPIC de la OMC y profundizados por el TLC con EEUU de 2004. Así, la firma de acuerdos y la no regulación de precios, ya retrasa la competencia, la baja de precios y la posibilidad de disponer de genéricos, el TPP viene a profundizar este problema extendiendo aún más estos plazos.

En el TPP las patentes pueden ir más allá de los 20 años por situaciones como demoras “injustificadas” en el proceso de otorgamiento, por el otorgamiento de patentes débiles (me too, evergreening), patentes de segundos usos o nuevas indicaciones terapéuticas de medicamentos ya conocidos, patentes de plantas medicinales.

En el TPP la protección de datos, beneficio de exclusividad de mercado por 5 años que otorga el ISP, se proponía aumentar a 12 años, y es sólo por el rechazo de Obama que la propuesta queda en 8 años, es decir, 3 años adicionales a lo que tenemos en Chile.

Estos 8 años sin genéricos, impedirían que Chile compre medicamentos genéricos al Fondo Estratégico de la OPS, que actúa como una gran Cenabast para la Región, y que fruto de las negociaciones conjuntas de Mercosur 2015 permitieron al Minsal rebajar el gasto del programa VIH, comprando un medicamento genérico a US$1,42 que anteriormente se compraba al innovador con patente a US$7, generando un importante ahorro para el sistema público; dicha compra fue respaldada por la Contraloría General de la República luego del reclamo de la empresa (2) .

Por todas estas razones, el año 2015 el Ministerio de Salud emite un documento público acerca del Impacto del TPP (3) , y en una de las reuniones del cuarto adjunto en Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso sugiere el retiro de Chile de este Acuerdo, por las graves consecuencias en la salud de las personas. Este Colegio considera muy vigente ese documento y lo apoya en su totalidad.

En dicho informe se analiza el bloqueo para la salida al mercado de productos genéricos y se calcula que si pasamos de 5 a 8 años de protección de datos, cada año adicional generará una pérdida anual de 770 millones de dólares, lo que equivale a 540 mil millones de pesos; es decir, se podrían financiar anualmente más de 5 Fondos de Tratamiento de Alto Costo por cada año de extensión de protección de datos, o exclusividad de mercado sin competencia.

Por lo anterior, la postura de Salud era no acceder a la extensión del plazo de protección, en tanto afecta el acceso a medicamentos y el sistema de cobertura universal a medicamentos de Alto Costo (Ley 20.850) bajo las siguientes consideraciones:

 La propuesta irrogaría gastos millonarios para el sistema de salud y el Estado de Chile; imposibles de absorber con el presupuesto del erario nacional.

 Las características del mercado chileno, con ausencia de regulaciones económicas o sistemas de contención de precios abusivos; dependencia absoluta de la industria biotecnológica extranjera; bajo poder de negociación; y, alta concentración, permiten la asignación de elevados precios, lo que sumado a mecanismos que entregan exclusividad de mercado, generan inaccesibilidad a medicamentos esenciales para el desarrollo y la calidad de vida de las personas.

La OMS y OPS (4) mediante comunicado de 09.2015, tras informar los aspectos que se incluyen en el TPP, ha manifestado que tanto la capacidad de los países como la de la misma organización, a través de sus iniciativas denominadas Fondo Estratégico y Rotatorio, en materia de acceso, podrían verse afectadas ante normas indebidas de protección a la propiedad intelectual, que van más allá de las recomendadas por la Organización Mundial del Comercio.

El Colegio no ha estado al margen de todas las luchas que se han dado para favorecer el acceso a medicamentos genéricos, es así como en conjunto con Innovarte y algunos diputados se hizo parte en la solicitud a Minsal para emitir una declaratoria de necesidad de salud pública para el otorgamiento de una licencia no voluntaria para medicamentos patentados que curan la Hepatitis C, (sofosbuvir) cuyo precio cuando sale al mercado era de US$ 80.000, por tratamiento, en la fecha en que se hizo la negociación conjunta Mercosur era de US$ 30.000, y se logró obtener un precio de US$ 7.800, no obstante la OPS conseguía genéricos disponibles a menos del 1000 dólares, sin que Chile pudiera acceder por existir patentes en el país.

Por GES, para tratar la Hepatitis C, se compra caro y sólo se entrega a las personas más graves. Algunos pacientes murieron esperando estos medicamentos que les habrían salvado la vida, otros lo deben encargar al fabricante en India a US$ 925 y otros deben viajar a Mendoza a adquirirlos.

POR EL ACCESO A LA SALUD Y A LOS MEDICAMENTOS CHILE DEBE DECIR NO AL TPP COLEGIO DE QUÍMICOS – FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS DE CHILE

Notas

1 Disposiciones suspendidas TPP 12 Anexo 1



2 Dictamen CGR caso DARUNAVIR Anexo 2

3 Minuta Impacto TPP Ministerio de Salud 2015 Anexo 3

4 Memorándum interno de la OMS/OPS. Anexo 4 5

Me gusta: Me gusta Cargando...