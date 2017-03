Cine – Pan y rosas: Ver la película

Escrito por Gustavo Fernández. www.redroja.net

Maya y Rosa son dos hermanas mexicanas que trabajan, en condiciones de explotación, como limpiadoras en un edificio de oficinas del centro de Los Ángeles. Un encuentro con Sam, un apasionado activista norteamericano, cambiará sus vidas. Sam las ayuda a tomar conciencia de su situación laboral, para que emprendan una campaña de lucha por sus derechos.

La película nos sirve para reflexionar acerca de muchos temas, como la situación y la composición de la clase obrera en los países centrales, las formas de lucha que puede adoptar en este principio de siglo o sobre las diferencias económicas y las desigualdades sociales. También acerca de la explotación de la mujer trabajadora, de la situación de la fracción de la clase de origen extranjero o sobre las luchas que quedan por venir.

Dirigida por Ken Loach, conocido cineasta y militante trotskista británico, es una de sus obras enmarcadas dentro del llamado realismo social británico que caracteriza las películas del autor. El realismo social, como movimiento artístico trata de plasmar las vivencias cotidianas de la gente de la clase trabajadora y de los oprimidos para reflejar sus contradicciones y denunciar su explotación sin convertir a sus personajes en héroes ni en personas excepcionales. Pretende también denunciar las condiciones de vida a las que son sometidos y cuestionar la sociedad y a la clase dirigente mediante la técnica de plasmar la realidad tal cual es para despertar conciencias entre la población.

Podemos entender perfectamente las películas de Ken Loach porque nos vemos reflejados en la mayoría de ellas. Sus películas están dirigidas a la clase obrera, o así podemos entenderlas, para visualizar nuestras propias situaciones y entender que no son sólo nuestras, sino que ocurren en otros muchos sitios. En el cine no hay gente rica y con problemas banales solamente, ni héroes geniales. También hay, como en la sociedad, gente que lucha y resiste y que pretende cambiar el mundo.

Acerca de su militancia política, fue miembro desde los 60 del Partido Laborista, hasta los 90. Desde el 2004 forma parte de la dirección de la coalición Respect. Ha colaborado y participado en numerosos boicots al estado de Israel y en campañas de solidaridad con diversos pueblos.

Un poco de historia

La campaña Justice for Janitors del sindicato SEIU comienza en 1990 cuando se organiza una huelga de limpiadoras en la ciudad de Los Ángeles para conseguir mejoras salariales, seguro médico, etc. Las condiciones laborales en EEUU iban a cambiar desde mediados de los años 80 con la implantación del sistema neoliberal, el ascenso de Reagan al poder, la oleada ofensiva del capital que llega hasta hoy, etc; lo que supuso una bajada general de los salarios y en particular en el caso de las limpiadoras de edificios empeorando sus ya maltrechas condiciones de vida. La mayoría de ellas son de origen latinoamericano, inmigrantes sin papeles, por lo que la lucha también se iba a basar en conseguir la regularización en el país.

La huelga fue un éxito para las trabajadoras que consiguieron un aumento en el salario y la mayoría de las medidas que exigían tras una serie de movilizaciones muy apoyadas por otros sectores laborales que acabaron en una gran manifestación que fue duramente reprimida por la policía. En la película se ven unas imágenes reales de las marchas que se realizaron entonces. Además tuvo una repercusión en todo el país pues suponía una gran victoria tras una larga lista de batallas perdidas del sindicalismo frente al capital triunfante.

Esta campaña de ese sindicato se extendió por todo el país y por Canadá y aún hoy continúa existiendo tras 20 años. La película se ambienta en el año 2000, basada en un marco real, trata toda la cuestión de la lucha por la mejora laboral, la inmigración como una cuestión de clase, la lucha de las mujeres trabajadoras, etc.

Con el título del largometraje “Pan y rosas” se establece un vínculo con otra huelga organizada en 1912 en Massachussets formada en su mayoría por mujeres inmigrantes de la industria textil considerada una de las más importantes para la clase obrera estadounidense. Trabajadoras y trabajadores llegados de más de 25 países diferentes vivían en condiciones terribles en barracones donde sólo la mitad de los niños de 6 años sobrevivían y un tercio de la población moría antes de cumplir los 25 años por enfermedades respiratorias y tuberculosis provocadas por el durísimo trabajo de la fábrica.

Esta huelga organizada por el sindicato revolucionario Industrial Workers of de World (IWW) fue liderada por mujeres fundamentalmente y además supuso un gran avance en la unión de la clase trabajadora porque se hizo un esfuerzo enorme por inculcar la conciencia de clase por encima de las “barreras nacionales”. Cada “strike meeting” o asamblea de huelga que se convocaba se traducía a 25 idiomas diferentes y el discurso general apuntaba y reforzaba el sentimiento de unidad y solidaridad. Por el contrario el sindicato “oficial”, la AFL, sólo afiliaba a obreros blancos, varones y estadounidenses. Declaró la huelga como revolucionaria y anarquista y se desvinculó de ella.

El sindicalismo y el movimiento obrero en los EEUU

Para entender el contexto social y político hay que comentar brevemente el papel jugado por el sindicalismo en el país norteamericano. Aunque nos parezca extraño e increíble en el país capitalista por excelencia entre 1905 y 1921, aunque ya antes había existencia de otras formaciones, existió un sindicalismo revolucionario organizado entorno al IWW que luchaba por el socialismo y que dio grandes confrontaciones con la burguesía al principio del siglo pasado. La clase dominante no dudo ni un instante en ejercer la represión de manera muy violenta mediante sus milicias y la Guardia Nacional o rompehuelgas profesionales. Finalmente, a parte de las peleas internas, el sindicato fue desarticulado por la represión organizada en torno a lo que se conoce como Palmer Raids, razzias y redadas antiobreras que supusieron la expulsión de los dirigentes extranjeros, así como el encarcelamiento de otros muchos. Esta represión puede verse también en la película “REDS” de Warren Beatty, que refleja la vida de John Reed. Ha continuado existiendo pero con una capacidad mucho menor pero continúa siendo combativo.

Por otra parte, lo que sería el sindicalismo burocrático y colaboracionista sería la AFL. Surge en 1886 y desde el comienzo se retrató como defensora del sistema americano pretendiendo conseguir las mejoras suficientes para que sobrevivieran los trabajadores y se presentó como una alternativa responsable al sindicalismo combativo. Defendía sólo a los trabajadores cualificados, creando una especie de aristocracia obrera y se opuso activamente al activismo sindical.

Desde los años 50 participó activamente en la política exterior imperialista norteamericana al combatir activamente el papel de la Federación Sindical Mundial, participando en la creación de la La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), así como el “combate a la extensión del comunismo”.

En los últimos 50 años la afiliación sindical ha descendido del 35 a menos del 13%. Sin embargo el SEIU, el sindicato que aparece en la película, es uno de los de mayor tasa de crecimiento de los EEUU. No es un sindicato muy notable hasta los años 90. Desde entonces se esfuerza enormemente en afiliar trabajadores inmigrantes no cualificados y realiza una labor comunitaria importante. El hecho más destacable seguramente es su enorme apoyo y vinculación con el partido Demócrata. En la campaña presidencial 2008 la SEIU constituyó el mayor sostén exterior a la candidatura de Barack Obama, con 85 millones de dólares, a cambio de una reforma de salud, y según la presidenta de la Unión habrá un soporte similar en las presidenciales de 2012. Hemos visto el alcance de esa reforma de salud que ha sido amputada y a los intereses de quién sirve realmente el presidente Obama.

