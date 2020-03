China aprueba una vacuna contra el coronavirus para ensayos clínicos

RT 17 mar 2020

Los ensayos estarán dirigidos por investigadores de la Academia de Ciencias Médicas Militares de China, afiliada al Ejército Popular de Liberación de China.

Pekín ha dado luz verde a investigadores de la Academia Militar de Ciencias Médicas, afiliada al Ejército Popular de Liberación de China, para hacer los primeros ensayos clínicos en humanos de una vacuna experimental contra el coronavirus, informó este martes el Diario del Pueblo, periódico del Partido Comunista chino.

Al frente del equipo médico se encuentra la reputada experta en bioingeniería, Chen Wei. Según la doctora, la vacuna ha sido aprobada por su seguridad, eficacia y calidad, habiéndose completado, además, el trabajo de preparación preliminar para la producción en masa, comunicó el Ministerio de Defensa del país asiático.

En particular, se trata de una vacuna de subunidades, es decir, aquella que contiene solo un fragmento del patógeno para estimular una respuesta inmune protectora. «Se considera más seguro y más estable que las vacunas atenuadas vivas, que contienen una versión debilitada del patógeno vivo, pero puede no obtener una protección tan fuerte como las versiones atenuadas vivas», se explica en el comunicado.

La primera fase de pruebas de la posible vacuna contra el coronavirus arrancará esta semana. Además de por la academia militar, los ensayos también serán supervisados por la compañía de biotecnología CanSino Biologics RIC.

Según información de la base de registro de datos de ensayos clínicos de China, para una prueba de Fase 1 se planea reclutar a 108 personas sanas que participarán en el proceso entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre, recoge Reuters.

Este lunes, los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. hicieron una declaración similar. La primera participante en el ensayo clínico estadounidense ya ha recibido una dosis experimental. En total, en la prueba participan 45 personas que recibirán dos dosis de la vacuna con un mes de diferencia.

A fecha de hoy, en el mundo se han registrado más de 179.000 casos del nuevo coronavirus y más de 7.000 muertes, de acuerdo con los datos del Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (EE.UU.).



