Chiloé se llenó de barricadas para reestablecer Aduana Sanitaria contra Corona virus, industria salmonera y policía militarizada

«Bolsas mortuorias, fuerzas especiales y guanacos, esa es la inversión del Estado para enfrentar el coronavirus en Chiloé. Este territorio tiene dignidad y vuelve a emerger nuestra soberanía a borbotones. A tenerlo bien claro: La cuarentena la decidió el pueblo insular, no el Estado», afirman ciudadanos chiloénses.

Chiloé, 25 de marzo de 2020. (radiodelmar.cl)– Luego que a medio día este martes carabineros y marinos rompieran la Aduana Sanitaria Ciudadana establecida por organizaciones sociales en el Canal de Chacao, durante la tarde y noche en diferentes carreteras y vías de acceso a las ciudades y pueblos del archipiélago los vecinos levantaron barricadas para apoyar la decisión de la comunidad chiloense de paralizar actividades y asumir una cuarentena total para combatir el Coronavirus.

Por redes sociales diferentes vecinos transmitieron la llegada de la policía militarizada y de un escuadrón de la marinería en Chacao, además de carros lanzaaguas y otros vehículos de represión policial. En ese sector carabineros detuvo a dos dirigentes y reprimió a los ciudadanos que establecieron el cordón sanitario.

Uno de los detenidos fue Andres Ojeda, dirigente de la junta de vecinos de Chacao quien luego de ser liberado afirmó que «es lamentable que SalmonChile, sus asociados y la industria de la mitilicultura tengan de rodillas a Chiloé. En estos días complejos anteponen sus actividades económicas por sobre la salud de nuestra gente, coludidos con el gobierno regional y muchas autoridades locales».

Ojeda, llamó a mantener la barrera sanitaria y afirmó que » hoy más que nunca sueño con que Chiloé sea Region!!!».

Mientras en las principales vías de acceso a Ancud, Castro y Quellón ardían barricadas junto a la interpretación de la música tradicional chilota por parte de mujeres y hombres, en las redes sociales se hizo sentir el parecer de diferentes habitantes del archipiélago.

En tanto para este miércoles diferentes agrupaciones están llamando a reestablecer barreras sanitarias en diferentes lugares y hacer valer la cuarentena y paralización de actividades, excepto las operaciones claves que permitan el abastecimiento de alimento, combustible, medicinas y situaciones de emergencia.

Eduardo Mondaca: «La cuarentena la decidió el pueblo insular, no el Estado»

Bolsas mortuorias, fuerzas especiales y guanacos, esa es la inversión del Estado para enfrentar el coronavirus en Chiloé. Este territorio tiene dignidad y vuelve a emerger nuestra soberanía a borbotones. A cuidarnos entre nosotros y a cerrar el archipiélago. Nuevamente se expanden las barricadas por todo el territorio 🔥🔥🔥 A tenerlo bien claro: La cuarentena la decidió el pueblo insular, no el estado.

Renato Cárdenas: Dónde están los alcaldes?LOS ALCALDES SON NUESTRAS AUTORIDADES.

Por ahora todavía no lo entienden y siguen siendo subalternos del gobierno chileno. APOYANDO SIN CHISTAR SUS DECISIONES POLÍTICAS. En momentos como los que enfrentamos debemos seguir el interés de los chilotes, no el de nuestros PATRONES salmoneros como lo estamos viendo.

NUESTRAS AUTORIDADES NO PUEDEN SER LOS YANACONAS QUE FACILITEN LA DEPREDACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO POR NUESTROS ANTEPASADOS. llamamos a los alcaldes y concejales de Chiloé a estar junto a nosotros, no contra nosotros.

CUIDADO CON PERDER CAMINO. NO QUEREMOS VOLVER AL LEVANTAMIENTO SOCIAL: Chiloé está Privao.

Verdad que queremos tenerlos de nuestro lado. Ustedes también son chilotes.

Daniela Triviño: ENTENDAMOS LA GRAVEDAD DEL ASUNTO.

¿Por qué las y los chilotes (así como chilenos en varios puntos del país) tuvieron que salir UNA VEZ MÁS a la calle esta noche para exigir el derecho básico a resguardar su salud EN PLENA PANDEMIA MUNDIAL?

¿Por qué el gobierno UNA VEZ MÁS no es capaz de garantizar una medida que priorice la integridad de los que viven en este país, POR SOBRE EL INTERÉS DE LOS PRIVADOS?

¿Por qué el gobierno optó por sacar a los milicos UNA VEZ MÁS, sabiendo que la gestión evidentemente debía apuntar a reforzar el sistema de SALUD?

ESTO NO DEBERÍA ESTAR PASANDO. Deberíamos estar encerrados, aislados evitando propagar el contagio, pero ellos nos quieren en la calle. Y nos quieren en las calles en pleno toque de queda para poder ejecutar la fuerza de orden, que es de lo único que este gobierno inoperante sabe hacer gala en tiempos de crisis.

