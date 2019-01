Chile / Wallmapu – PALABRAS DE FACUNDO JONES HUALA, ANTES DE SER CONDENADO EN VALDIVIA

” Quiero recalcar que en lo que me están acusando soy de mantener mi inocencia, independiente de lo que resuelva el tribunal. Porque confío en que, a pesar de tantas vejaciones que hay con mi pueblo, el pueblo mapuche, del otro lado de la cordillera, que en este país todavía hay lugares que no están corrompidos, como sí ha sucedido en Argentina, donde incluso murieron personas para que a mí me extraditen.

Lamentablemente también, uno se da cuenta con lo que pasó con el peñi (hermano) Camilo Catrillanca que lo mataron ahora. Había un montaje grande diciendo que el peñi había estado en un enfrentamiento y todos sabíamos que no era así.

