Chile / Wallmapu – Declaración de la familia Collio–Valdés y organizaciones sobre continuidad investigación muerte Macarena Valdés

A través de la presente, la familia Collio – Valdés junto a diversas organizaciones de Wallmapu y otros territorios, emite la siguiente declaración pública:

1. Como es sabido, Macarena Valdés, quien residía en el sector de Tranguil – Liquiñe, comuna de Panguipulli fue encontrada muerta, colgada, el 22 de agosto del 2016, en presencia de su hijo de un año y medio de edad, descubierta por otro de sus hijos de 11 años (Macarena tuvo 4 hijos junto al werken Rubén Collio).

Existen diversos indicios que se trató de un asesinato, en efecto, previo a esto, habían ocurrido una serie de amenazas por parte de sicarios en contra de esta familia, así como a otras del sector que se oponen a los proyectos hidroeléctricos impuestos por la transnacional RP Global, quien es sindicado de generar violentas prácticas contra habitantes del territorio.

2. A pesar de este contexto y una serie de antecedentes, Fiscalía Región de los Ríos – Panguipulli pretendió cerrar el caso y no perseverar en la investigación. Pese a ello, informamos que el Tribunal de Garantía determinó este martes 7 de marzo que se debe continuar las diligencias para que se esclarezcan los hechos.

3. Al respecto, creemos que la determinación del Tribunal hace reponer los principios procesales y criterio de relevancia, posibilitando que se realicen las diligencias pertinentes, incluyendo examen forense independiente de autopsia requerido por la familia, entre otras gestiones y procedimientos que se requerirán.

4.- Ante esto, exigimos al Ministerio Público asuma debidamente sus obligaciones de investigar y se haga en base a la hipótesis de investigación de un delito (y no suicidio) en atención a todos los indicios y denuncias que existen en este caso. No es concebible que Fiscalía tenga un actuar arbitrario y unilateral contra el Pueblo Mapuche, con sesgo y discriminación, ya que ha sido una institución “pública” que en el marco de conflictos territoriales, ha sido parte activa en violar el principio de inocencia, perseguir y criminalizar causas Mapuche, con publicidad, con el uso de instrumentos fácticos, con aberración jurídica, abuso de poder y operadores racistas. En contraposición a ese patrón, cuando se requiere justicia ante crímenes y violaciones que afectan a familias Mapuche que defienden sus derechos ante atropellos empresariales, su actuar es cómplice y pasivo, como ha venido ocurriendo con la Fiscal Alejandra Anabalón Zunino, quien no debería continuar a cargo del caso de Macarena.

5. Es importante señalar, que la muerte de Macarena Valdés está directamente relacionado con el conflicto hidroeléctrico generado por RP Global, transnacional de capitales austriacos en la localidad de Tranguil, Región de los Ríos. El estado chileno ha actuado por acción y omisión generando denegación de justicia. Ha existido promoción directa del ex gobierno de Sebastián Piñera y la actual complicidad del gobierno de Bachelet, no cumplieron con las obligaciones en materia de derechos indígenas, no se ha atendido el respeto a la integridad cultural, no se recabaron las prioridades en materia de vocación sobre desarrollo del territorio, ni la protección de espacios de significación cultural y espiritual – religioso (profanación de cementerios indígenas). Tampoco se ha cumplido con las nociones de procedimiento previo, libre e informado en materia de Consulta Indígena del Convenio 169. También se ha pisoteado el derecho al consentimiento colectivo, donde las instituciones públicas con competencia en la materia, no han hecho hasta el día de hoy diligencia alguna para la restauración en derechos, por lo tanto, son también responsables en esta muerte.

6. Por lo expuesto, emplazamos a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que terminen con su permisividad a favor de las hidroeléctricas menores a 3 MW, donde empresarios y especuladores se aprovechan de las irregularidades y vacíos legislativos para evadir la evaluación ambiental. Con esto, no se están respetando los derechos indígenas estipulados en normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Insistimos, las normas internacionales son vinculantes y deben cumplirse, lo que obliga a que toda legislación sectorial y estipulaciones administrativas, tengan que ajustarse al estándar internacional de derechos humanos y garantizar la paz social de los territorios amenazados por proyectos afuerinos.

7. Finalmente, insistimos que la muerte de Macarena Valdés es parte de un femicidio empresarial razón por la que levantamos con mayor fuerza su asesinato en el marco del Día Internacional de la Mujer trabajadora, exigiendo justicia para ella, su familia y para todas aquellas personas que son víctimas de la violencia extractivista neoliberal y patriarcal.

Firman:

– Familia Collio – Valdés

– Coordinadora Newen Tranguil – Panguipulli

– Parlamento Mapuche de Koz Koz

– Red de Organizaciones Sociales y Ambientales de Panguipulli

– Red de Mujeres por l Reconstrucción del Territorio

– Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)

– Coordinadora Apoyo al Pueblo Mapuche – Valdivia

– Red por la defensa de los territorios, Araucanía

– Movimiento por la defensa y recuperación aguas-territorios macro zona sur

– ONG Newen Antu kay Mapu

– Coordinadora Justicia para Macerna Valdés, Santiago

– Coordinadora Macarena Valdés, Valparaíso

– Huerta Comunitaria Macarena Valdés, Chillán

– El Rincón del Artesano, Licán Ray

– Antu Kay Mawen (Charles Labra)

– Territorio Inkieta

– Radio Wallon, Puelche comunicaciones, colectivo mapuexpress.

– Red de medios de los Pueblos

– Asociación Rafel Antimilla de Coñaripe

– Agrupación de ex PP y exonerados de Panguipulli

