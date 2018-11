El asesinato de Camilo Catrillanca Marín (24) en la comuna de Ercilla (600 km al sur de Santiago), durante un operativo del Comando Jungla de Carabineros, pone en evidencia la estrategia del gobierno de Sebastián Piñera en territorio mapuche: emplear dos herramientas complementarias, pero de naturaleza diferente, el garrote Chadwick y la zanahoria Moreno.

Andrés Chadwick Piñera, ministro del Interior, la mano dura, la represión, el orden y la seguridad. Alfredo Moreno Charme, ministro de Desarrollo Social, la mano blanda, el diálogo, la presencia en terreno y las inversiones millonarias en La Araucanía.

La reacción de ambos frente al disparo que recibió el joven mapuche, mientras conducía un tractor, da cuenta de enfoques diferenciados, pero funcionales a las políticas implementadas y anunciadas por Sebastián Piñera para la zona.

Eso sí, en algo coincidieron: ninguno condenó el actuar de Carabineros, pese a que la misma versión policial sostiene que se trató de un operativo desatado por el robo de vehículos, es decir, un delito común y no enmarcado en el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche.

“Carabineros de Chile y la PDI cuentan con el respaldo del Gobierno en el cumplimiento de un deber ineludible, indispensable y urgente, que es combatir la delincuencia. Saben además que, en el cumplimiento de ese deber, también se debe cumplir con pleno respeto a los procedimientos legales”, afirmó el titular de Interior sobre los hechos.

En tanto, el secretario de Desarrollo Social sostuvo que “han habido demasiados daños, demasiadas pérdidas de vida a lo largo del tiempo, y eso no puede continuar. Esa es la razón por la cual hemos hecho este esfuerzo y vamos a continuar haciéndolo con aun mayor energía”.

Entre el comando y la reunión

Junio fue un mes de garrote y zanahoria. Mientras el Gobierno presentaba su “Comando Jungla”, escuadrón de Carabineros entrenado en Colombia con el fin de conformar una “policía antiterrorista” para operar en La Araucanía, Moreno aseguraba en territorio mapuche que la zona “es primera prioridad”.

“Queremos enfrentar cada tema en conjunto con las comunidades mapuche y con los habitantes que no son mapuche, pero esto no es posible arreglarlo solo con la fuerza del Gobierno. Esto hay que hacerlo con todos, requerimos también a la oposición. Si no hay una opinión general de lo que se debe hacer, que incluya a las personas afectadas, no tiene ningún sentido”, sostuvo a fines de junio, de visita en la región.

El ministro Moreno llegó a reunir, en julio pasado, a Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger Mackay (muerto tras un ataque incendiario a su fundo, en enero de 2013), con el lonko Aniceto Norín. Este último fue condenado en el año 2003 por delito terrorista, por lo que tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que le dio la razón y ordenó al Estado de Chile dejar sin efecto la sentencia.

Pero tanta zanahoria requiere de su complemento, el garrote. En el marco de una reunión de seguridad de la Macro Zona Sur, Andrés Chadwick aseguró que “hemos tenido un aumento de acciones terroristas especialmente en ataques incendiarios”.

Más garrotes que zanahorias

En septiembre, Piñera lanzó otra zanahoria al presentar el “Acuerdo por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”, iniciativa que compromete, entre otros puntos, una inversión de US$ 8 mil millones en ocho años en la zona. “Hoy el Presidente ha presentado un plan que pretende ser un primer paso grande en la resolución de un problema histórico, que ha tenido consecuencias muy duras para la región”, dijo Alfredo Moreno el día del anuncio.

El ex militante de la Coordinadora Arauco Malleco, Víctor Ancalaf, llegó a decir que “este gobierno está apuntando a una nueva manera de ver el conflicto”. Sin embargo, una serie de hechos ocurridos en las últimas semanas despejan las dudas acerca del énfasis gubernamental para abordar las demandas de la causa mapuche.

Los garrotes llegaron nuevamente en octubre, cuando Andrés Chadwick afirmó que le “hubiese gustado una pena mayor y mantener calificación terrorista” en la condena que pesa sobre José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel por el caso Luchsinger-Mackay. Ambos comuneros fueron condenados, en primera instancia, por el delito de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista, pero la Corte Suprema desestimó dicha calificación, por lo que ambos comuneros deberán cumplir 18 años de presidio.

A fines de ese mes, el primo del Presidente arribó nuevamente a La Araucanía para inaugurar el centro estratégico de la Macro Zona Sur en el cuartel central de la Policía de Investigaciones en Temuco. Aprovechando la oportunidad, pidió a Carabineros y la PDI que ubicaran a los condenados por el caso Luchsinger-Mackay, de quienes se perdió el rastro tras conocerse la sentencia del máximo tribunal.

“Le he pedido en forma muy especial y públicamente a este equipo especializado que hemos instalado, que ponga todo su esfuerzo profesional y con urgencia de ambas policías, para poder ubicar, a la brevedad posible a los dos prófugos de la justicia”, afirmó Chadwick Piñera.

Las dudas del intendente

Un hecho conocido hace pocos días reafirma la política del garrote de Interior. El empresario Luis Gómez Guitterman amenazó con pistola en mano a los miembros de la comunidad mapuche Leufu Chapullen, quienes realizaban una ceremonia ancestral a orillas del lago Calafquén, en La Araucanía. Al latifundista poco le importó la presencia de niños y adultos mayores entre las personas a las que apuntó directamente con el arma de fuego.

¿Qué dijo el Gobierno? El intendente de La Araucanía, Luis Mayol, cuyo superior jerárquico es el ministro del Interior, afirmó que no podía inmiscuirse ni “opinar respecto de un tema que está en los tribunales de justicia”. Al parecer, Mayol olvidó que en abril no dudó en calificar de “acto terrorista” la quema de 16 camiones en Vilcún.

Usando sus palabras, Mayol decidió inmiscuirse en temas de la justicia y presentó una querella por estos hechos, algo que no ha sucedido en el caso protagonizado por Gómez Guitterman.