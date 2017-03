Chile / Wallmapu – “A Macarena Valdés la mataron por ser Mujer, por defender el Territorio”. Conversación a fondo con Werken Ruben Collío

“A la negra la amenazaron un día domingo operadores de RP Global, el día lunes fue asesinada y el día martes la empresa comienza sus instalaciones”, hace hincapié Ruben Collío y denuncia “El Teniente Francisco Sanchez al momento posterior del homicidio; entró al hogar, nos dijo que no podíamos estar allí y vimos como manipula el sitio del suceso, los elementos que habían allí. Luego en la carpeta investigativa de la Fiscalía, el Teniente no figura como testigo presencial, pusieron a cambio en la carpeta a un cabo de menor rango que no estuvo allí. Hay demasiadas irregularidades que hacen sospechar que quieren ocultar algo. Cuando pusimos la querella por el asesinato de Macarena, no fue contra la empresa directamente, fue puesta de forma global para investigar los hechos de forma imparcial y objetiva, para dar con los responsables, pero inmediatamente RP Global pone un abogado a defender a la empresa, antes que haya una investigación concluyente”, señala. Deducen que están haciendo todo lo posible por protegerse con todos sus medios para evitar indagaciones que puedan determinar que ellos tienen responsabilidad en el crimen.

“Exigimos justicia para Macarena. Asesinar a personas por luchar va a ser una práctica común que se va a repetir si no paramos esto ahora y hacemos justicia. La papay Julia también está bajo amenaza, el otro día le dijeron que si no se dejaba de hinchar, le podría pasar lo mismo que a la negra”, relata el Werken, “Hasta los mismos Carabineros, después de un fvta trawun, le decían a las personas que si se juntaban con nosotros que andábamos revolucionando, le podía pasar lo que le pasó a la señora de Collío. Esa es una forma de amenaza, pero no vamos a bajar los brazos. No queremos que nuestros hijos crezcan con miedo a defender su territorio.”

La represa en el río Tranguil finalmente ha sido construida, han intervenido el río y con eso han generado un desequilibrio en el medio ambiente. La empresa no tienen los derechos de agua para obrar. En varias faces del proyecto han avanzado sin permisos medioambientales, obteniendo los derechos de agua darían inicio a sus operaciones, al menos oficialmente, ya que denuncian que en todo momento la empresa ha hecho gestiones y procedimientos a escondidas que han sido ilegales e ilegítimas. El daño que se ha causado a la naturaleza es irreparable, sumándole el daño hecho a la familia de Macarena Valdes, “Estamos luchando contra un monstruo gigante, el capitalismo, el extractivismo, que están destruyendo todo a su paso. Además, hay más proyectos hidroeléctricos en el sector”, dice Ruben Collio.

En la Región de los Ríos hay una treintena de proyectos hidroeléctricos, en la Araucanía hay otra treintena más, tanto en fase de estudio de impacto ambiental, consulta, construcción y/o en operación. El gobierno de Bachellet al inicio de su segundo ciclo, dio un respaldo público a la generación de centrales hidroeléctricas en el sur, para potenciar el negocio minero que demanda alta cantidad de voltaje, si se reproducen más centrales de generación de energía, los costos para la producción del sector minero bajarían, entonces los empresarios tendrían mayores ganancias con menos inversión, además que los impuestos que pagan son mínimos. En tribunales, gran parte de los fallos judiciales obran a favor de las empresas.

El femicidio de Macarena Valdes no sale en los grandes medios de comunicación y Carabineros sigue escoltando las maquinas y faenas de la empresa: todo indica a que existe en la práctica una asociación inter institucional de influencias que determinan que la supremacía de los grandes capitales impere dentro de lo que permite el marco legal legislado a la medida de ellos, junto a eso, la existencia de redes de asociación ilícitas que llevan a cabo intervenciones y crímenes graves como el homicidio a Macarena Valdes del cual el Ministerio Publico coarta y manipula una investigación levantando un informe de “suicidio sin participación de terceros”, hecho que la familia y las otras pericias apuntan a que si fue asesinada por terceros. En política y en materia de grandes intereses económicos e ideológicos no existen casualidades, accidentes, ni hechos al azar.

Por Vicente Montecinos. Corresponsal werken.cl

VIDEO “FUNA EN RP GLOBAL, SUCURSAL SANTIAGO” – 7/3/2017

