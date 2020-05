Chile sórdido: Niños y menores del SENAME, las víctimas de una sociedad descompuesta

Paso a paso: La historia que reveló el escabroso caso de abusos a menores en residencia de Hualpén. por Redacción Sabes.cl. Una carta enviada por el seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío, Sergio Vallejos, a la presidenta del Consejo Regional del Biobío, Flor Weisse, detalló minuciosamente cómo fue quedando al descubierto la trama del hogar El Nido, a cargo de un organismo colaborador del Sename, y sobre el que pesan dos querellas acusando los delitos de violación, abuso sexual agravado y explotación sexual comercial infantil contra dos menores de edad a cambio de dinero que ingresaban como “aportes”. En la misiva la autoridad entregó una cronología de los hechos en torno al caso que mantiene conmocionada a toda la región del Biobío. En ella se detalla que el 14 de abril el Refugio Esperanza Curanilahue de la Corporación CATIM denunció a Fiscalía que dos hermanos de 6 y 8 años que estuvieron en El Nido de Hualpén -Fundación Luis Amigó- sufrieron violación, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, razón por la que instruyó al programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial interponer querella contra tres funcionarias presuntamente involucradas, entre ellas la directora, Evelyn Oñate. La acción legal se sustenta en facilitar el acceso a los menores a personas que pagaban “aportes” al centro a cambio de ingresar a una pieza oscura a los hermanos, víctimas de las aberraciones, quienes el 15 de abril fueron entrevistados por video llamada grabada en la que relatan lo que las personas adultas les hacían. Ese día de ordena una fiscalización inmediata a El Nido. Posterior a ello vino la contienda de competencias que dejó a 11 niños en El Nido, pudiendo derivar solo a 12 de un total de 23. La autoridad hizo el punto en el ingreso a la causa el día 23 de abril de la Defensoría de la Niñez con una querella, según el seremi de Justicia, Sergio Vallejos, ésta se originó porque fue la Corte de Apelaciones de Concepción la que la emplazó a conocer el caso, y por tanto, presentaron la querella”. “Ya habían transcurrido 9 días desde que, incansablemente se realizaron las gestiones necesarias para proteger a los niños y niñas afectados. La diferencia es que, en el caso de esta Secretaría Regional Ministerial no se convocó a medios de comunicación ni mucho menos nos referimos a los hechos, ya que consideramos que son de tal gravedad que es necesario proteger la honra e integridad psíquica de los menores y de sus familias”, escribió en la carta. Consultado a posterior sobre ese punto, Vallejos expuso que “la Defensoría de la Niñez desempeña una labor encomiable, es parte del Estado chileno y realiza una labor muy importante y está muy bien que haya presentado querella y haya solicitado el traslado de los niños, lo que pasa es que objetivamente ella fue informada por la Corte de Apelaciones la que tomó conocimiento por la presentación del programa Mi Abogado y la querella del programa Mi Abogado fue el 14 de abril y la Defensoría de la Niñez el 23, casi diez días después”. “No hay ningún conflicto, estamos todos remando para el mismo lado, a todos nos interesa el bien superior de los menores”, añadió. Sobre la participación del Sename, la que se realizó en silencio en todo momento, esta se debió a resguardar la integridad de los menores. El organismo, a través de un comunicado, informó que “se pondrá término al funcionamiento de la Residencia Nido, ubicada en la comuna de Hualpén, luego que se conociera la posible ocurrencia de delitos de connotación sexual en contra de dos menores de edad que habitaron ahí hasta mayo de 2019”. Según detalló Sename, “el convenio con la residencia finalizaba originalmente este viernes 1 de mayo, y no será renovado, dada la gravedad de los hechos denunciados el día 14 de abril por profesionales del programa ambulatorio Refugio Esperanza de Curanilahue, ante el Ministerio Público”. Añadió que “junto con el cierre de la Residencia Nido, Sename también propuso al Tribunal de Familia de Concepción un plan de traslado para los 11 niños y niñas que aún permanecen allí”. Actualmente la Fiscalía indaga lo denunciado al interior del cuestionado centro. De forma paralela se ordenó un sumario administrativo en todos los niveles involucrados.

Fuente: https://sabes.cl/2020/04/30/paso-a-paso-la-historia-que-revelo-el-escabroso-caso-de-abusos-a-menores-en-residencia-de-hualpen

Concepción: Mitin NO + SENAME tras destape de explotación sexual infantil en residencia Nido de Wallpen. Por Colectiva La Zarzamora.

Durante la jornada de hoy miércoles 29 de Abril en Concepción, un grupo de mujeres autoconvocadas se manifestaron en un mitin de protesta a las afueras de las oficinas de Servicio Nacional de Menores en la intersección de las calles Tucapel y Freire, exigiendo el fin de la corrupta institución.

El destape de la red de explotación sexual infantil que operaba bajo la complicidad de Evelyn Oñate Caamaño directora de la residencia de menores Nido de la comuna de Hualpen, generó diversas reacciones en redes sociales, además de la querella por violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil presentado por la Defensoría de la Niñez, quien además solicitó la clausura temporal de la residencia.

Las manifestantes, movilizadas como señala su comunicado “desde la herida y la indignación”, se autoconvocaron mediante un mensaje propagado en diversos chat y tomando todos los resguardos de seguridad sanitaria. Llegaron hasta el Sename para denunciar que la institución, no está garantizando en absoluto los derechos de la niñez más vulnerable, que se encuentra bajo su supuesto “cuidado”.

“Es el estado patriarcal el que sostiene una cultura de violación en donde los agresores gozan de una impunidad inaudible, donde a violadores y proxenetas se les da la oportunidad de realizar sus delitos” Indicaron en su comunicado, teniendo en consideración que Evelyn Oñate Caamaño permitió la perpetración de delitos sexuales contra al menos dos menores de 6 y 8 años a cambio de aportes monetarios por parte de donantes.

“Concepción no olvidará sus nombres ni sus caras” finalizaba el texto que fue leído al menos en tres puntos del centro de la ciudad.

Desde la esquina de Freire con Tucapel, la manifestación convocada desde las 15 horas recorrió el centro de la ciudad por calle Barros Arana, para dar cierre una hora más tarde aproximadamente en la Plaza Lautaro.

La Consigna NO MÁS SENAME fue repetida incansablemente durante todo el recorrido, intercalada con la lectura a viva voz del comunicado, entre comerciantes y transeúntes quienes aplaudían el gesto y vitoreaban diversos gritos de adhesión a la urgencia del cierre de la podrida y nefasta institución del Estado de Chile.

“Esto una suma más de todos los hechos de las violaciones de los derechos humanos que han sufrido niños, niñas de las instituciones bdel estado, está no es la primera vez, hemos conocido a miles de niños que han muerto en mano de instituciones poco garantes, poco responsables” manifestó Graciela Silva a la Zarzamora “Queremos concientizar a la comunidad que sepan que está situación que viven los niños, niñas y adolescentes en Chile no puede seguir pasando”.

A continuación compartimos integro el comunicado:

Ante los últimos hechos ocurridos en la residencia nido de hualpén como humanas conscientes nos encontramos heridas e indignadas.

La institución que debería proteger la infancia, permite un régimen sistemático de tortura física y sexual en contra de niños, niñas y adolescentes.

El estado patriarcal es el que sostiene una cultura de violación , en donde los agresores gozan de una impunidad inaudible, donde violadores y proxenetas se les da la oportunidad de realizar sus delitos.

y al presidente piñera no le importa.

y a la pdi no le importa

Los niños, niñas y adolescentes mueren encerrados en habitaciones solos y abandonados

y a los matinales no les importa

y a los políticos de izquierdas y derechas no les importa

Los niños, niñas y adolescentes son drogados en contra de su voluntad

y a jimena morgan directora del sename no le importa

y a álvaro ortiz no le importa

y a Katherine Torres no le importa

Los proxenetas y violadores , trabajan día a día con niños, niñas y adolescentes desprotegidos.

y a los concejos municipales no les importa

y al estado no le importa

y a henry campo no le importa

Aquí y ahora exigimos que se acabe esta institución encubridora de delitos

aquí y ahora exigimos justicia social y judicial

Los crímenes cometidos por esta institución no pueden quedar impunes

Concepción no olvidará sus nombres ni sus caras

Evelyn Oñate Caamaño

Leonardo Lefián

Juan Guillermo Arrue

Luis Cerda

Javiera Blanco

Paula Vial

Marcela Labraña

Fin a la explotación sexual infantil.

Por una infancia libre de violencia y terrorismo de estado!

¡No más SENAME!

Fuente: https://lazarzamoracolectivalesbofem.wordpress.com/2020/04/30/concepcion-mitin-no-sename-tras-destape-de-explotacion-sexual-infantil-en-residencia-nido-de-wallpen/ Reproducido de Nuevo Correo de los Trabajadores

Me gusta esto: Me gusta Cargando...