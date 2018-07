Chile – Sistema de Piñera que reemplazara al CAE tendrá facultad de retener los sueldos de los deudores

AND Noticias

El gobierno finalmente ingresa al congreso el proyecto de ley con el sistema que reemplazara el Crédito con Aval del Estado conocido como CAE. Este sistema también viene a reemplazar al Fondo Solidario, en el nuevo sistema la banca privada no tendrá ningún rol.

Piñera afirmo que “Será un sistema administrado por el Estado, sin intervención de la banca privada, con una tasa de interés del 2% anual”.

Así será la Tesorería General de la República la que cobrara los créditos de los estudiantes.

Los estudiantes no pagarán mientras estudian y la cuota a pagar no excederá el 10% de los ingresos. En su oportunidad Piñera dijo al respecto “De esta forma, si la persona no tiene ingresos simplemente no paga”.

Se define que el máximo de cuotas serán 180, si aún la persona no termina de pagar en ese marco de cuotas y tiempo, se condonará la deuda después de 15 años.

Uno de los temas más polémico de nuevo sistema es que establece, que un porcentaje del sueldo de los trabajadores que mantienen la deuda puede llegar incluso a ser retenido, en este caso el empleador será responsable de realizar los pago a la Tesorería.

Las personas deudoras serán parte de una nómina pública de estudiantes con crédito, detallando su estado hasta que termine de pagar. De esta manera se sabrá si un estudiante es moroso o deudor del nuevo “CAE”

Para la administración de los recursos se creara una sociedad anónima del Estado.

