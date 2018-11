Chile racista: El espectáculo del “retorno humanitario” para haitianos

Diversas impresiones ha suscitado el polémico Plan de Retorno Humanitario impulsado por el Gobierno, que esta semana materializó la salida del país de 175 ciudadanos haitianos a bordo de un avión de la Fuerza Aérea (FACH). Una de las reacciones proviene la doctora en sociología y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, quien calificó la medida como “racismo de Estado”.

En conversación con radio Universidad de Chile, la experta en racismo y migraciones aseguró que el plan de retorno responde a un espectáculo político montado por el Gobierno con el objetivo de lucir a sus autoridades, buscando “gente para subir a los aviones”.

La académica le quitó el sentido humanitario a la medida ya que, a su parecer, no hubo tal humanidad en la forma que fueron sacados de Chile los 175 ciudadanos haitianos. “No hubo reconocimiento del otro como un igual, no hubo el pensamiento de terminar con las diferencias”, dijo la experta, quien calificó de un acto violento las medidas que está tomando el Gobierno.

“Me parece extremadamente grave y violento. Este es un propósito muy brutal de personas que regresan a su país. Esta espectacularidad política que proviene de una racionalidad que supone que la sociedad civil tendrá que agradecerle al Gobierno su buena voluntad, su buena fe, el humanitarismo que comprende esta acción, la encuentro muy grave”, dijo.

La académica aseguró que se trató de una expulsión encubierta muy bien armada, que carece de análisis de impacto y que debió ser consultada con los principales afectados. En ese sentido, sostuvo que el plan del Gobierno es un show que no responde a una política migratoria seria.

“Si lo pienso más desde la vida cotidiana o de los afectos, se construye un sentido común en la sociedad que va a decir ‘qué mal que está la gente, que bueno que es el Gobierno que los pone en un avión, que no van a pagar, que los regresa’. ¿Pero para qué? ¿Qué les espera allá?. No se ha pensado sobre lo que le pasa a un ser humano cuando ve fracasado algo y que tiene que regresar con toda su familia”, expresó Tijoux.

Asimismo, estimó que el plan es discriminatorio, ya que cierra la puerta específicamente a los ciudadanos haitianos. En ese sentido, cree que hay que poner atención en lo que está detrás de esta política. Para ella, se trata de un claro caso de racismo de Estado.

“No es una política que se le aplique a todos y a todas los inmigrantes, sino sólo a una comunidad particular. Preguntemos al Gobierno qué está detrás de todo esto, qué les molesta. ¿Hay un problema con el color de piel, con los rasgos, con el origen, con la condición económica?. Para nosotros esto es racismo de Estado”, subrayó la académica.

En esa línea, aseguró que en Chile existe un racismo que responde a la constante construcción de enemigos que suele hacer la sociedad ante la incapacidad del Gobierno de resolver los problemas sociales. “Los problemas que no resuelve el Estado, como la cesantía, mala atención en salud, mala educación, se le achaca a la llegada de los inmigrantes, pero es al revés. Los migrantes son un aporte, están entregando una cantidad enorme de dinero a este país”, señaló.

Tijoux apuntó a la falta de seriedad para hacer una política migratoria verdadera, que considere la llegada de extranjeros, sus conocimientos, que los acoja de mejor manera y que termine con los actos violentos que enfrentan en el país. La experta llamó a las autoridades y a la ciudadanía a pensar más en este tipo de acciones, que son vergonzosas y dejan mal a nuestra sociedad.

“Este último acto es vergonzoso, triste y mentiroso, porque no corresponde a lo que es la realidad migratoria de los haitianos. Es algo que nos deja muy mal como sociedad. Un acto como este pinta muy feo nuestra democracia. Además, ha sido repudiado a nivel mundial. Hay que reflexionar más y pensarnos más”, enfatizó.

La académica reflexionó sobre la necesidad de aquellos haitianos que sí quieren regresar a su país, pero no tienen los recursos para hacerlo. Precisó que cualquier posibilidad de retorno vista en el marco de una política migratoria puede ser algo positivo. Pero no en este caso, ya que no existió esa política. “Lo que se hizo fue expulsarlos”, concluyó.

Fuente: https://radio.uchile.cl/2018/11/08/maria-emilia-tijoux-por-plan-retorno-esto-es-racismo-de-estado/