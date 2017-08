Chile. Protestan contra fallo de la Corte de Apelaciones que castiga a Mauricio Hernández Norambuena

Andrés Figueroa Cornejo

“Oh pedazo de mí, oh mitad exiliada de mí,

Lleva tus señales, que la nostalgia duele como un barco sin puerto donde atracar.”

Chico Buarque

Familiares y amigos del luchador social antifascista y ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, prisionero en Brasil hace más de 15 años, realizaron una manifestación en los Tribunales de Justicia de Santiago debido a una resolución que imposibilita su extradición a Chile

El 25 de agosto al mediodía y en la casa principal del Ministerio Público del país andino, Laura Hernández, hermana del ex combatiente social y político antifascista Mauricio Hernández Norambuena (ex Comandante Ramiro), explicó que “hace pocos días la Corte de Apelaciones de Santiago falló en contra de que Mauricio pueda ser extraditado a Chile. Ello no hace más que prolongar el presidio inhumano que sufre hace más de 15 años en las cárceles de Brasil bajo el llamado Régimen Disciplinar Diferencial, el más cruel que existe”.

-Pero el juez Mario Carroza había fallado en primera instancia a favor de Mauricio Hernández, rebajando a 15 años y un día sus dos penas perpetuas, medida jurídica necesaria para que pudiera ser retornado al país desde Brasil…

“En efecto, pero el Estado chileno a través del Ministerio del Interior, del Consejo de Defensa del Estado, y de sectores de la derecha pinochetista efectuaron gestiones para que el fallo del magistrado Carroza fuera revertido por la Corte de Apelaciones.”

-¿Qué harán ahora?

“Además de continuar movilizándonos como familiares y amigos de Mauricio, hemos solicitado una reunión oficial con el Presidente y Ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, instancia superior a la Corte de Apelaciones, para conocer su opinión y qué caminos judiciales nos restan por explorar para el eventual regreso de mi hermano a Chile.”

“Mauricio está perdiendo hasta su lengua natal”

Mientras tanto, en las puertas de los Tribunales de Justicia, familiares y amigos de Mauricio Hernández Norambuena distribuyeron cartillas entre los transeúntes y extendieron un lienzo exigiendo su libertad. En la ocasión, la Presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, indicó que “valoramos la figura de Mauricio al igual que la de cualquiera de los independentistas históricos que lucharon en contra del colonialismo hace más de 200 años. Mauricio fue un combatiente activo que enfrentó heroicamente a la tiranía sanguinaria de Augusto Pinochet en condiciones muy desiguales y por la causa de la libertad y la justicia de nuestro pueblo. Es una canallada que se encuentre preso”.

Asimismo, Laura Hernández, quien visita a Mauricio en la cárcel de alta seguridad de Mossoró, Brasil, a 6 mil kilómetros de Chile, y cuando su economía se lo permite, relató que “Mi hermano permanece cautivo en una celda de aislamiento diminuta, 23 horas al día. Sólo una hora puede salir a un patio donde tiene prohibido cualquier tipo de contacto con otros reos o con sus propios celadores. Carece de toda clase de medio de comunicación (televisión, periódicos o radio) que le permita saber algo de la realidad exterior, y le censuran los libros que puede o no leer, como las cartas que puede o no recibir. Las visitas únicamente son de a dos personas y por dos horas. En mi última visita me percaté de que está perdiendo hasta su lengua natal debido al encierro e incomunicación feroz que padece”.

-¿Qué están solicitando como movimiento solidario con Mauricio Hernández, Laura?

“Que se adopten las medidas humanitarias, políticas y administrativas que vayan en dirección a su libertad. Que en lo inmediato termine el sistema carcelario de Régimen Disciplinar Diferenciado, el peor del mundo. Él hace años ya está en condiciones de ser beneficiado a un cumplimiento alternativo de penas, infinitamente menos duro, considerando que hace 10 años alcanzó un sexto de su condena. Y, bajo las prerrogativas del Tratado de Transferencia de Presos Condenados promulgado entre Chile y Brasil, puede ser trasladado a nuestro país para que por lo menos cumpla el resto de su pena cerca de nosotros y de sus amigos. También, legalmente, existe la posibilidad de gestionar su extradición del territorio brasileño, contemplando la acogida, solidaridad, asilo y/o refugio político en un tercer país de mutuo acuerdo de las partes”.

