Chile – Por razones económicas gimnasta magallánica no iría a Panamericano

Preocupada y angustiada se encuentra la gimnasta magallánica Rocío Caibul, del Club Escuela de Talentos, ya que hace algunas semanas se ganó el derecho de representar a Chile en el Panamericano a realizarse desde el 10 de octubre en Daytona (Estados Unidos), pero por razones económicas está en vilo su viaje. Para ello ha solicitado la ayuda del Gobierno Regional, pero hasta el momento no ha tenido respuesta positiva.

Óscar Caibul, padre de la joven, comentó a Diario El Pingüino que: “enviamos una carta al intendente para que sea gestionada vía asignación directa con el Core que era la única vía de conseguir financiamiento. La carta fue recepcionada pero nunca fue gestionada, dado que según dichos fondos ya estaban destinados y el plazo había cerrado a principio de septiembre, o sea nunca fue presentada al Core. Entonces por que no nos comunicaron que era imposible, así hubiéramos tenido dos semanas para haber tratar de buscar por otras vías alguna posibilidad de financiamiento”.

“Lo que me extraña aún más es que no exista comunicación clara entre Gobierno, y los estamentos relacionados al deportes (Seremi e IND), por que se supone que deberían haber estado en conocimiento que no existía ninguna posibilidad a nuestro requerimiento”.

Rocío participó la semana pasada en Cochabamba, Bolivia, logrando medalla de plata. Y este fin de semana debería ir a Daytona al Panamericano, pero tanto la deportista como sus familiares no saben cómo van a conseguir financiar este tremendo costo.

“Como información general, en este deporte que practica mi hija, nunca, puedes adelantar proyectos para conseguir financiamientos, dado que todas las participaciones internacionales se definen a nivel de torneos nacionales días previos a dichas competencias. Por ejemplo, Rocío compitió a fines de agosto y principio de septiembre logrando los primeros lugares como conjunto, y esto le permitió competir en el sudamericano y Panamericano, por ende siempre hay que tratar de conseguir el financiamiento dentro de los siguientes 20 o 30 días y esta situación debería saberlo las autoridades que dirigen el deporte.

Por eso encuentro un despropósito que nos indiquen que nosotros como padres vayamos a golpear las puertas de empresas solicitando el financiamiento. No sería mucho más idóneo que los mismos organismos de deportes, realicen este tipo de gestiones, ya que son ellos los que pueden acreditar, respaldar, y avalar que se trataría de una deportista de alto rendimiento”, agregó Oscar Caibul.

Finalmente, el padre de la deportista manifestó que “estamos muy angustiados como familia, al punto de pedirle a Rocío que abandone el deporte. Además, la entrenadora nos comunicó que tiene pensado para el otro año competir y entrenar para asistir a los Juegos Odesur y a un mundial, pero dado a nuestra realidad económica sería imposible”.