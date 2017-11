Chile – Piñera podría ganar en primera vuelta

Michel Stanton

Si alguien tiene alguna duda de que Piñera podría ganar en primera vuelta, acá tengo algunos datos:

Periodo Presidencial 2006-2010

Piñera: 1.763.694 votos en primera vuelta

Lavín: 1.612.608 votos en primera vuelta

Juntos: 3.376.302 votos.

Periodo Presidencial 2010-2014

Piñera: 3.074.164 votos en primera vuelta

Piñera: 3.591.182 votos en segunda vuelta.

Con las tasas de abstención que se vienen dando desde el 2012, Piñera solo necesita mantener un porcentaje de esa votación, de hecho con 2.5 millones de votos gana en primera vuelta.

El que quiera quedarse en la casa el domingo, por paja, por convicción política o por lo que sea, solo recuerde que hay que bancárselo cuatro años, los viejos verán extendida su vida laboral en varios años y ninguno de esos pajeros o los que por convicción no votarán podrá evitarlo. Seguramente volveremos a marchar y subiremos a facebook las tremendas fotos de formidables manifestaciones, pero la verdad es que Piñera salió de pie el glorioso 2011.

Ponga también por ahí que aunque la gratuidad en educación es mula, y al final son becas y financiamiento indirecto a la educación privada, en la práctica son miles de familias que no están pagando la educación de sus hijos de su bolsillo, que no están teniendo que meterse al CAE y que todo eso, con el amigo Piñera, se pierde.

La lista es larga, no es necesario ponerlo todo. Amarilla y todo, me banco la apuesta del Frente Amplio, un país sin AFP, sin CAE y con gratuidad real en educación son parte de las cosas que me dicen que mi voto no se pierde este domingo.

Voto, y voto por la Beatriz Sánchez. Y voto por los parlamentarios y CORE del Frente Amplio, porque hace ratito aprendimos a disputar las calles y las urnas, a las derechas no les vamos nunca el camino pelao.