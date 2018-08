CHILE: PIÑERA OBLIGADO A CAMBIAR SU GABINETE

Cinco meses bastaron para que el primer gabinete de “excelencia” del presidente Sebastián Piñera colapsara y empezara a hacer agua. Primero por las desafortunadas declaraciones de los ministros de educación llamando a solucionar los problemas de la educación con bingos y un ministro de economía que llamaba a invertir fuera de Chile, esto ya dejaba ver que claramente no tenían dedos para el piano.

Pero quizás todas las declaraciones desafortunadas, podrían haber pasado para Piñera, pero los nulos resultados unido al magro desempeño de sus ministros, empezó a desesperar al presidente por lo que se vio obligado a realizar un cambio de gabinete pocos días antes de cumplir cinco meses en la Moneda, como podemos ver el gobierno de excelencia empezó batiendo un record.

Por esto rápidamente tiene que salir el ministro de educación Gerardo Varela, bueno él y sus bingos, también sale la ministra de Cultura Alejandra Pérez, que de paso hay que decir nadie se entero que ella era la ministra, así de relevante fue para este ministerio y como saco a Marcela Cubillos de Medio Ambiente (ahora es Ministra de Educación), también tuvo que llenar este ministerio con la señora Carolina Schmidt y al ministerio de cultura llega Mauricio Rojas, de paso tenemos que decir ninguno de los nuevos ministros es precisamente una lumbrera en los temas que han sido designados.

Por otro lado dicen que lo único que salvo al ministro de economía, José Ramón Valente, fueron las declaraciones de la ex presidente Michelle Bachelet que dijo “He visto una economía debilucha, que ha aumentado el desempleo”, a raíz de esto el presidente Piñera decidió mantenerlo en el cargo para no aparecer pauteado por la ex presidenta; esto a pesar que todos los rumores horas antes del cambio de gabinete se daba prácticamente por seguro la salida de Varela y Valente, de educación y economía respectivamente.

Tiempos mejores o una hiperinflación de las expectativas.

Su propio eslogan de campaña le empezó a pasar la cuenta al gobierno de la derecha y los empresarios, ellos mismo inflaron las expectativas de la gente, con las promesas de creación de puestos de trabajo, pero en estos primeros meses hemos visto el cierre de una seria de empresas, que han mandado a miles de trabajadores directo a la cesantía, los “tiempos mejores” prometidos se están convirtiendo en todo lo contrario.

Muchos trabajadores ya tienen claro que este gobierno no está a la altura de todo lo que prometió durante la campaña presidencial y llegaron las temidas encuestas para el presidente, que a pesar de controlar las empresas de sondeos, nada podían hacer frente a la realidad, los sondeos les mostraban que el desanimo entre la población ya empezó a aumentar. Piñera y su gobierno están cayendo en sus niveles de aprobación y cada vez mas sectores desaprueban el gobierno de los “tiempos mejores”, incluso por aquellos sectores que votaron por Piñera ya están desencantados con el supuesto gobierno de excelencia y están empezando a exigir respuestas concretas.

Lo único que podemos decir frente a lo que está pasando, es que las mentiras y las falsas promesas tienen patas cortas.

Esto también nos demuestra que debemos acelerar la construcción de una alternativa política de los trabajadores, la juventud y los sectores populares, sino queremos seguir gobernados por los mismos que nos han metido en este callejón sin salida, el duopolio neoliberal de derecha que tenemos en Chile.

Celso Calfullan

Socialismo Revolucionario, CIT en Chile.

Nota: Para más análisis y perspectivas a nivel nacional como internacional, visita nuestra página http://socialismorevolucionario.cl/

