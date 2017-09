Chile – Número de bancos cae 20% en siete años y cifra crecería con fusión BBVA-Scotiabank

PULSO. Mariana Marusic 15/09/2017

Desde diciembre de 2010 a la fecha han salido Deutsche Bank, Penta, Paris, RBS y DNB NOR Bank. Además, Rabobank dejó de operar como banco y CorpBanca se fusionó con Itaú.

Por diversos motivos, el número de bancos en el país va a la baja: si en diciembre de 2015 eran 25 las entidades que funcionaban en Chile, hoy son 20. Y la compra que Scotiabank planea hacer por BBVA amenaza con disminuir esta cifra aún más.

De este modo, la cantidad de bancos que hay en el país ha bajado 17% en los últimos dos años, entre los que se encuentran Deutsche Bank, Penta, Paris, Rabobank -que hoy funciona como una oficina de representación-, y CorpBanca, que se fusionó con Itaú, cifra que aumenta a 20% al considerar que desde 2010 también han dejado Chile DNB NOR Bank y Royal Bank of Scotland.

En los últimos siete años, sólo han ingresado dos bancos: China Construction Bank y BTG Pactual.

¿Por qué cada vez hay menos entidades? En el caso de los nacionales, los motivos son varios: cuando explotó el caso Penta en 2014, el primer negocio que el holding decidió vender fue el banco, donde traspasó su cartera de créditos a Banco de Chile, y el de la banca privada, AGF y corredora, a Security.

En el caso de CorpBanca y Paris, sería netamente por decisión de sus controladores, “como una oportunidad y foco de negocio”, detalla Alejandro Espinosa, socio de KPMG, y agrega que hace una década, “se incrementó notablemente la presencia de nuevos bancos, donde Chile era visto como una oportunidad de negocio. En la práctica se dieron otros escenarios que no les permitieron alcanzar sus objetivos”. La razón es que, o no lo hicieron lo suficientemente bien, o no se adecuaron a la realidad local al no conseguir penetrar el mercado, apunta Espinosa.

Cuando aterrizaron los bancos en Chile hace más de una década, los niveles de rentabilidad de la industria eran más altos. De hecho, al comparar la rentabilidad sobre patrimonio después de impuestos del sistema bancario de junio de 2010 y junio de este año, la caída es de 6,91 puntos porcentuales (ver gráfico).

Si bien en el caso de los bancos chilenos que han salido se debe a distintos temas, cuando se trata de los extranjeros, la razón es una: “no lograron posicionarse donde querían”, comenta Espinosa. Esto en un contexto donde Rabobank estuvo unos ocho años operando, y en el caso de Deutsche Bank, correspondería a una estrategia global considerando que cerró sus instalaciones en distintos países por ahorro de costos.

Aunque hasta ahora la baja no se trataría de una tendencia, desde la industria señalan que la implementación de Basilea III -una vez que se apruebe la reforma a la Ley General de Bancos (LGB) que se discute en el Congreso- también podría conducir a una mayor concentración bancaria, aunque dicen que dependerá del modo en que sea aprobado el proyecto.

Reflejo de ello sería, por ejemplo, la emisión de bonos perpetuos, donde advierten que sólo los bancos más grandes podrían acceder a este tipo de emisiones, dejando a las entidades más chicas en desventaja frente a sus pares, ya que el capital duro es más caro, e introduciría más elementos de costos para los de menor tamaño poniendo una barrera a las entidades, sobre todo en el caso de aquellos que no cuentan con una matriz en el extranjero que pueda inyectarles dinero en caso de requerirlo.

Consultado por una eventual preocupación por los motivos que habrían llevado a la salida de BBVA del país, el superintendente de Bancos, Eric Parrado, dijo hace un par de semanas en una conferencia de prensa que en general cuando hay salidas son tomadas a nivel del mundo, “no solamente son decisiones individuales, y BBVA está presente en muchos países de Latinoamérica y el mundo, así que ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Eso ocurrió en el caso de Deutsche Bank, que tomaron una decisión global, y decidió también salir del mercado chileno”.

“Lo que si sucede en este mercado, y también en otros, es que el tamaño es importante para la economía de escalas, permitiendo generar mejores rentabilidades, consecuentemente si bien es más conveniente alcanzar un mayor tamaño, tampoco existen muchas posibilidades en el mercado local, porque la mayoría de los bancos grandes son internacionales y las decisiones de fusión en esos casos, son tomadas afuera y no exclusivamente por razones atingentes al mercado chileno”, concluye Espinosa.

Han entrado dos bancos desde 2010

China Construction Bank y BTG Pactual Chile son los dos bancos que han ingresado al país en los últimos siete años.

Por otro lado, desde 2010, han dejado de funcionar siete entidades. BTG entró a Chile en 2015 enfocado como un banco de inversión, mientras que el segundo mayor banco chino lo hizo el año pasado.

Me gusta: Me gusta Cargando...