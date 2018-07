AND Noticias. Julio 23, 2018

Polémica generan los dichos del ministro de educación de Piñera, en un acto el ministro de Educación Gerardo Varela se refirió a las solicitudes que ha recibido para que el ministerio que lidera repare colegios. La actividad se realizó este sábado relacionado con el décimo aniversario de Enseña Chile.

El ministro se refirió en la ocasión:

“Es común escuchar grupos que protestan exigiendo que el Estado se haga cargo de problemas que son de todos nosotros. Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo”, señaló el ministro, quien agregó: “Y yo me pregunto, ¿y por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio”. Varela agregó que “son los riesgos del asistencialismo. La gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga”.