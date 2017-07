Chile – Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores, rechaza la carrera docente

Declaración del Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar

A MIS COLEGAS PROFESORAS Y PROFESORES.

Hay un grupo de dirigentes dentro del gremio, felizmente muy minoritarios hoy, que vuelven a jugar el papel de voceros del Mineduc para hacer apología de la carrera docente y apoyar el mal proyecto de nueva educación pública. En este tiempo han tenido un sospechoso silencio sobre los inhumanos despidos de colegas enfermos que hizo el miserable alcalde de Lo Espejo (probablemente porque es de la Nueva Mayoría); Tampoco han realizado ninguna gestión ni apoyado la movilizaciones por los colegas impagos en San Fernando. Pero para defender las políticas del Mineduc y del gobieno son absolutamente disciplinados y se han coludido para hacer claque a la propaganda oficialista.

En relación a la carrera docente lo dijimos antes y lo decimos ahora…. ¡ESTA NO ES NUESTRA CARRERA!!. Yo me alegro por los colegas que han tenido aumento de sueldo, pero también me importan y preocupan los miles de colegas que no han sido reconocidos en su trayectoria ni en sus esfuerzos por perfeccionarse. Bien por quienes mejoran salario, pero no es justo que no sea para todos si se hace el mismo trabajo y con las mismas dificultades.

Y por otra parte, no por el oportunismo de unos $$$ nos vamos a dar vuelta la chaqueta y aplaudir lo que ayer criticabamos, para nosotros la palabra COHERENCIA tiene un valor. Nuestro reparo a la carrera docente es de fondo, es al concepto economicista del trabajo docente, es el enfoque individualista que promueve esta carrera lo que nos molesta. Rechazamos que se insista en que ser buen docente es producir rendimientos en las pruebas estandarizadas; cuestionamos este mal modelo educativo neoliberal que sigue viendo a nuestros alumnos como un resultado Simce y a nosotros como adiestradores para rendir en esas sesgadas pruebas. Nosotros no hablamos de $$$, hablamos de educación humanizadora y liberadora, hablamos de educación para la integración social, no para preparar mano de obra barata para un modelo injusto y depredador. Y siento mucho orgullo como presidente del gremio, haber escuchado a muchos colegas encasillados en los tramos más altos pero que sin embargo igualmente son críticos de esta carrera docente, eso es consecuencia.

Ciertamente es justo que ganemos lo que merecemos como profesionales, seguiremos luchando por ello, pero no nos van a meter en su juego de aparecer simplemente adorando los $$$$ y callar de como desnaturalizan nuestro rol de EDUCADORES.

Y estos mismos, que han apoyado con su silencio al Alcalde canalla de Lo Espejo, que no han marchado ni un solo metro por los colegas de San Fernando, siguen jugando el papel de voceros del Mineduc…..felizmente y por el bien del profesorado, hoy son una ínfima minoría.