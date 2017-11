Chile – La reforma previsional paralizada

Patricio Guzmán S.

La Reforma Previsional no estaba en los planes de gobierno de la Nueva Mayoría, fue la presión de las movilizaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO + AFP la que forzó al gobierno de Bachelet a presentar una reforma.Tras todas las discusiones tratando de conseguir la cuadratura del círculo, finalmente el ejecutivo presentó el paquete de tres proyectos de ley que propone una reforma a condición de no tocar el negocio de las AFP.

Después de un año posponiendo el envío de la reforma de pensiones el tiempo apremiaba para mostrar algo antes de las elecciones generales. Las leyes ingresaron el 14 de agosto pasado para su discusión en el Congreso, en su momento escribimos que la fecha de presentación era tarde para dar tiempo a la aprobación parlamentaria antes de las elecciones generales o siquiera durante el actual gobierno, parecía un espectáculo destinado a no ser aprobado.

Nadie podía negar que con una cotización del 10% sobre la remuneración para los fondos previsionales más comisiones para las AFP, no había manera de mejorar las pensiones y el gobierno planteó la necesidad de aumentar la cotización 5 puntos adicionales con cargo a los empresarios. La discusión entonces se trasladó al tema de que hacer con este 5% adicional.

Las AFP quieren administrarlo todo y ofrecen hacerlo sin comisión adicional (lo que indica que sus comisiones son muy altas), y además demandan que el nuevo aporte no vaya a un sistema de reparto sino igual que en el sistema actual a capitalización en cuentas individuales.

Finalmente la propuesta que el gobierno envío al Congreso es que 3 puntos porcentuales irán a capitalización individual, y 2 puntos porcentuales a reparto.

Tramite paralizado

Actualmente la tramitación parlamentaria de los tres proyectos se encuentra paralizada.

Tras todas las discusiones tratando de conseguir la cuadratura del círculo, finalmente el ejecutivo consiguió presentar un paquete de tres proyectos de ley que propone una reforma sin tocar el negocio de las AFP.

Si lo que buscaba el gobierno era fuego artificial antes de las elecciones generales, lo ha conseguido. Mientras tanto como era de prever la tramitación está paralizada.

El proyecto de rango Constitucional creando el Consejo de Ahorro Colectivo fue despachado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en septiembre pero por falta de quórum para su aprobación no ha podido entrar a Sala para su votación.

El proyecto que crea el nuevo ahorro colectivo fue aprobado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, tiene que entrar a discusión a la Comisión ed Hacienda y luego debería ir a votación en sala, pero ya estamos en plena campaña electoral.

El proyecto que introduce modificaciones a la administración de AFP todavía no es discutido en ninguna instancia.

Así las cosas, se puede afirmar con bastante seguridad que la reforma previsional no será aprobada bajo el gobierno actual. Con lo cual todo quedará como una estratagema electoral para mostrar alguna voluntad de cambio, al tiempo que nada cambia.

Me gusta: Me gusta Cargando...