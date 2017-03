Chile: La corrupción como sistema

Los últimos días los jóvenes y trabajadores hemos sido golpeados por más información acerca de la corrupción y la aguda crisis política e institucional que vive nuestra falsa democracia.

Pedro Albornoz

Socialismo Revolucionario, CIT en Chile.

El Servel ha publicado recientemente el listado de “aportes reservados legales” o corrupción legalizada de seis pesqueras a 35 políticos del duopolio.

El monto total traspasado a campañas fue de $333.242.207, lo que se repartió entre cinco partidos, independientes, dos candidatos presidenciales y 33 aspirantes al Congreso, entre 2009 y 2013.

Esta información viene a confirmar la corrupción generalizada de la casta política en Chile, tanto de la Alianza por Chile (hoy Chile Vamos) como de la Concertación (hoy Nueva Mayoría). Estos aportes reservados legales de empresas o corrupción legalizada, develan la verdadera trama del poder en Chile, develan cómo funciona la llamada democracia liberal. No son los representantes electos por la ciudadanía quienes gobiernan; no son el poder ejecutivo, el legislativo o judicial los encargados de resguardar la democracia soberana y desarrollar las políticas públicas; sino una pequeña y poderosa minoría económica la que hace prevalecer sus intereses. Son un puñado de empresas y multimillonarios que financian campañas y compran políticos para defender sus ganancias. Esto lo hemos visto no solo en la tramitación de la espuria ley de pesca, sino en la legislación sobre el royalty minero; los operadores políticos y lobistas de empresas terminan dictando a los parlamentarios las modificaciones legales que deben defender en su directo beneficio!

En estos momentos el Ministerio Público tiene el listado con los montos que recibieron 35 políticos por aportes reservados legales de seis pesqueras, para las campañas electorales de 2009 y 2013, incluyendo primarias y elecciones presidenciales, parlamentarias y a consejeros regionales. Ello, en el marco de la investigación a las otras pesqueras de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes A.G.), arista que salió del caso Corpesca.

El Servicio Electoral (Servel) debió entregar la información solicitada por la fiscalía luego de la resolución emitida por el 4° Juzgado de Garantía en octubre pasado.

Se trata de las pesqueras Biobío, Camanchaca S.A., Alimentos Marinos, Camanchaca Pesca Sur, Landes S.A., Blumar S.A. y Pesquera Itata S.A. Estas dos últimas tienen el mismo RUT, pero desde 2011 Blumar pasó a llamarse Pesquera Itata, por lo que los aportes en la elección de 2013 son bajo esa persona jurídica.

El monto total entregado a campañas fue de $333.242.207, lo que se repartió entre candidatos de cinco partidos: UDI, RN, PS, PPD y DC, además de un independiente. De los 35 políticos, hay dos candidatos presidenciales: Sebastián Piñera con $82.345. 453; y Evelyn Matthei con $7.5 millones.

Esto es solo la punta del iceberg. Y es la constatación de que estas prácticas corruptas son necesarias para que el actual sistema de dominación funcione. Toda la institucionalidad creada en dictadura y legitimada por los gobiernos del duopolio, se ha podido sustentar hasta nuestros días gracias a este vínculo entre el poder económico y el político. Esto es lo que han confirmado los hechos de corrupción de los últimos años! Y explica porque al momento de legislar no se tocan los intereses fundamentales de los grandes grupos económicos, solo se hacen reformas cosméticas para aliviar un poco la presión social desde abajo!. Esto lo que hemos observado en el ámbito del debate sobre la Educación Pública, la Previsión, La ley de Pesca y Laboral, el Royalty minero, la Nueva Constitución y un largo etcétera.

El duopolio que ha gobernado estos últimos 27 años, sus partidos y dirigentes, más allá de las aparentes diferencias en el discurso; se han revelado finalmente como las dos caras de la misma moneda, las dos alas de un mismo partido… el defensor del capital y los poderosos.

Por ello es fundamental que la búsqueda de una salida a esta situación de crisis, pase por levantar una alternativa política independiente de esta casta corrupta. No podemos tener la más mínima confianza en que la solución y respuesta a las demandas populares de los últimos años, provenga de estos dirigentes y partidos cómplices.

La trama de corrupción que se ha develado el último tiempo ha agudizado la crisis en la legitimidad de las instituciones, de una manera generalizada. En las últimas horas se ha revelado en Carabineros de Chile, el mayor fraude fiscal de la historia reciente; 9 oficiales y funcionarios de la institución fueron expulsados por estar involucrados en una red de corrupción que habría estafado al patrimonio fiscal en 15 mil millones de pesos, según cifras preliminares. Un monto 3 veces mayor a lo investigado en el llamado caso “milicogate”!, donde se defraudo al fisco a partir de los fondos de la Ley reservada del cobre. La investigación y desarrollo de este caso sumara nuevas aristas e ingredientes a una realidad cada vez más evidente, la corrupción como sistema corrompe las instituciones y es inherente al capitalismo; al dominio de un puñado de poderosos sobre la amplia mayoría de la población.

El ascenso de las luchas del último tiempo y de los movimientos sociales, expresan una búsqueda de alternativa y salida a la actual situación de crisis del capitalismo y el duopolio en Chile. Es necesario construir sobre estas experiencias para volver a darle un verdadero sentido a la política, como un ámbito fundamental de la vida , como una herramienta para transformar la realidad en interés de la mayoría de la población; y no en beneficio de unos pocos …como es la política tradicional de la casta corrupta del duopolio.

La lucha por la defensa de la educación pública, la lucha por un nuevo sistema previsional solidario y la lucha por los derechos de la mujer son los grandes ejemplos a seguir y a apoyar. Las experiencias y esfuerzos para construir un Frente Amplio como alternativa a Chile Vamos y la Nueva Mayoría, significaran un gran avance en este sentido.

La formación de una organización independiente del duopolio y la corrupción, que se construya sobre las luchas cotidianas de jóvenes, mujeres y trabajadores; que luche decididamente por el poder, será el primer paso para impulsar las transformaciones revolucionarias que Chile necesita.

