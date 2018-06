Chile – Jorge Sharp: “Que Revolución Democrática se haya aliado con la UDI en la FECH es impresentable”

Tras el congelamiento por tres meses de las relaciones bilaterales entre el Movimiento Autonomista (MA) y Revolución Democrática (RD), el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, perteneciente a la primera colectividad, declaró que, a su juicio, hay que revisar profundamente la relación de los partidos del Frente Amplio.

Recordemos que el quiebre se produjo luego de la suspensión del militante del MA, Alfonso Mohor, de la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y de la vocería de la Confech, tras ser acusado de encubrir un caso de acoso laboral a una funcionaria de la institución, proceso que contó con el apoyo de RD.

Frente a esto, Sharp, uno de los líderes del Movimiento Autonomista, declaró a El Mercurio que “lo que sucedió en la FECh, y lo que ha sucedido anteriormente en relación a Revolución Democrática, marca un antes y un después entre las relaciones del MA con RD. Hay que revisar profundamente nuestra relación dentro del Frente Amplio”.

“Este episodio me recuerda cuando dije que el FA no puede tener socios controladores, es una construcción democrática, de base, de cara a la sociedad. No puede reducirse a simples ejercicios de poder”, añadió el alcalde de Valparaíso.

El edil porteño agregó que “descabezar a la FECH es darle un golpe al movimiento estudiantil, por tanto al ADN del FA. Independiente de quien esté presidiendo la FECH, sea o no parte de uno, hay que defender a la FECH y al movimiento estudiantil. El fondo del tema, una denuncia, no quedó en un segundo plano, quedó en quinto plano. Así no se construye el FA”.

“Que RD se haya aliado con la UDI en la FECH -para votar la suspensión de Mohor- es impresentable por dos razones: puso en quinto lugar el acoso de la trabajadora, y además, porque la FECH impulsó la impugnación en contra del sistema neoliberal. ¿Dónde están las prioridades?”, se preguntó Sharp.

“Es una relación que hay que revisar. El FA se tiene que construir con generosidad y sentido de coalición. La relación del MA y RD tiene que revisarse en torno a esos criterios”, concluyó el alcalde autonomista.