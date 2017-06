Chile – Ex presos políticos: ¡¡¡EL GOBIERNO MIENTE!!

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

A TODAS Y TODOS EXPRESOS POLÏTICOS DE LA DICTADURA CIVIL MILITAR:

¡¡¡EL GOBIERNO MIENTE!!! :

Con esta frase impresa en sus poleras, un grupo de 30 ex presas y presos políticos realizamos el día de ayer domingo 28 de mayo una manifestación sorpresa en La Moneda. Debido a esta osada acción en la misma casa de gobierno, fuimos detenidos 25 ex pps de los cuales 8 eran compañeras. Nos llevaron a la 3ra comisaria de carabineros ubicada en agustinas al llegar a calle san martin, donde estuvimos detenidos hasta las 18 horas aproximadamente. Pensamos que la acción cumplió totalmente sus objetivos de enrostrar en su misma casa que EL GOBIERNO MIENTE !!!!. Además ya habíamos advertido al representante del gobierno que continuaríamos las movilizaciones y acciones tanto en Chile como en el exterior para obtener una REPARACION DIGNA, INTEGRAL Y SATISFACTORIA.

Decimos que EL GOBIERNO MIENTE!!!! Al firmar el acuerdo en Rancagua el 23 de mayo 2015, después de 41 días de huelga y se nombró una mesa técnica para implementar dicho acuerdo, proceso que no fue terminado porque las personas que estaban negociando no conocían el Convenio 60/147 de la Asamblea General de las NN.UU que el estado chileno había firmado y que trata sobre la reparación digna e integral y satisfactoria (artículo 15 al 23). Este proceso que el gobierno de la Sra. Bachelet Jeria lo llevo a un mero intento de negociación de carácter mercantil de los derechos humanos y cuya propuesta humillante fue rechazada por las y los ex presas y presos políticos.

Hoy decimos que EL GOBIERNO MIENTE!!!, Porque todas las movilizaciones y formas de abordar y hacernos escuchar por el estado y el gobierno para que cumpla con los expresos y expresas políticas y al fin ellos llaman a conversaciones con el ministro Fernández y la subsecretaria Fríes de DD.HH. Y en la primera reunión mienten pues dicen que no habían recibido la propuesta de 10 puntos de Reparación firmada por cinco organizaciones de ex pps y se les entrega la copia con fecha de recepción del 19 de agosto de 2017 con el timbre de La Moneda. Ya en la segunda reunión llegan con un preacuerdo para que lo firmen los dirigentes de algunas organizaciones de ex pps y que fue rechazado nuevamente en especial el aspecto pecuniario.

EL GOBIERNO MIENTE y por cierto como parte de este gobierno, la subsecretaria de DD.HH también lo hace ya que le quitaron urgencia al proyecto contra el secreto que protege a los secuestradores, torturadores y asesinos siendo cómplices de la impunidad; cuando la subsecretaria de DDHH hace alarde que se iba corregir a la brevedad el tema de salud, Prais, situación que continúa igual o peor a hace unos meses atrás asimilado al sistema de indigencia alterando la estadísticas de los casos de ex pps que han muerto esperando atención.

Y siguen mintiendo, en las últimas semanas la subsecretaria de DDHH ha llamado a reuniones de trabajo de los temas no pecuniarios y cada vez se ve con más claridad la mentira y la falta de voluntad política para cumplir nuestras demandas. En la demanda de la clasificación permanente y la recalificación de 22.000 ex pps, ahora plantean que se van a demorar años en hacer un catastro, porque no tienen presupuesto para la subsecretaria de DDHH ni para realizar un catastro y cumplir con esta tarea.

Mienten además sobre el acceso de las y los ex pps a la vivienda, cuando van a postular los ex pps siguen teniendo los 100 puntos, y ellos hablaron y se comprometieron con el ministerio de Vivienda que subiría el puntaje a 600 puntos.

Continúan vulnerando los derechos como expps, pasaran nuestros datos a una forma más informática en línea, donde seremos más controlado vilipendiado hoy más que ayer y por estas razones enumeradas anteriormente es que el proceso de movilización que se ha reiniciado partir del domingo, 28 hemos iniciados acciones los/as EX PRESOS Y EX PRESAS POLITICAS de la dictadura civil –militar en diferentes ciudades a nivel nacional se han tomado las oficinas del INDH. y además de algunas acciones en consulados chilenos del exterior para los próximos días, debe llevar al gobierno a cambiar su estrategia y resolver de una vez la REPARACION DIGNA, INTEGRAL Y SATISFACTORIA.

QUEREMOS VIVIR CON DIGNIDAD Y QUEREMOS MORIR CON DIGNIDAD.

A JUNTAR FUERZAS Y ENERGÍAS PARA OBTENER LA REPARACIÓN.

COORDINADORA NACIONAL EX PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS SALVADOR ALLENDE.

David Quintana, PRESIDENTE

Mercedes Maldonado, VICE-PRESIDENTA

SANTIAGO 29 DE MAYO 2017.