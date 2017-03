Chile – Escandalo en carabineros por millonario desfalco y caso de corrupcion deja hasta ahora 9 oficiales llamados a retiro

RVF

Este lunes el General Director de Carabineros Bruno Villabos admitió en conferencia de prensa que “como institución están dolidos y avergonzados” y de reconoció que hasta ahora hay 9 oficiales que han sido llamado a retiro de la institución debido a un millonario desfalco que no pudo ser advertido por los mecanismos de fiscalización institucional.

El general Villalobos no dio los nombres de los oficiales llamados a retiro pero señaló que esperaba que no fueran más aunque sin embargo no podía descartar aquello debido a que es el Ministerio Público quien hoy lleva adelante la situación, de paso afirmó que la institución se encuentra colaborando con la investigación y cooperará con todo lo que se le pida.

El desfalco en Carabineros

Ya hace algunos días en círculos periodísticos se iban conociendo los antecedentes de un millonario desfalco al interior de la institución uniformada la que hoy tiene a 9 oficiales llamados a retiro. Si bien el General Director General de Carabineros no dio nombres en la conferencia de hoy, se saben que entre ellos están el Director de Finanzas General Flavio Echeverria, en los que se incluye un Coronel y un Teniente, este último es quien habría detonado la investigación por parte de la Fiscalía.

Fuentes del caso confirman que la investigación se inició cuando el año pasado un Banco informó a la Fiscalia de Punta Arenas sobre un extraño movimiento bancario de uno de sus clientes (un Teniente de carabineros ) quien recibió un deposito de 300 millones de pesos. Aquello despertó las sospechas de los ejecutivos del Banco y también de la Fiscalía, apuntando a un posible caso de narcotráfico. Debido a ello, la Fiscalía inició una investigación junto al OS-7 de Carabineros por un posible caso de drogas, encontrándose con otra situación. Tras esto, el Teniente de Carabineros entregó antecedentes y confesó que no se trataba de un caso de narcotráfico sino de un desfalco al interior de la institución que superaría los 7 mil millones de pesos -preliminarmente- a través de cuentas corriente de la institución que también involucraría traspasos de inmuebles fiscales a particulares y que aún se están valorando el costo en el patrimonio fiscal.

De este modo, Fiscalía Regional de Punta Arenas inició una investigación -actualmente en curso- y la institución uniformada inició paralelamente un sumario interno, el que hasta ahora gatilló el llamado a retiro de 9 oficiales de carabineros.

El desfalco apunta a transferencia desde cuentas fiscales (de la institución) a cuentas de terceros y que generan un daño al patrimonio fiscal que hasta ahora está siendo investigado e involucraría a lo menos a 40 uniformados, entre ellos varios altos mandos y oficiales de la institución.

