Chile – Entrevista a alcalde de Til Til: “Nos hemos transformado en la zona de sacrificio más grande del país”

Til Til somos tod@s!

Más abajo pueden leer un par de artículos de hace algunos días sobre la difícil situación de Til Til. Es importante que no dejemos solos a los habitantes de esta comuna, transformada en el gran basural de desechos toxicos, basura, relaves mienros y masivas plantas de cerdos: La concentración de contaminantes en una comuna ha superado cualquier magnitud razonable. La contaminación de las napas freaticas ya está liquidando la actividad agrícola, y amenaza a extender como una peste a otras comunas de la región metropolitana. Til Til es una comuna sacrificada por un modelo de crecimiento depredador con la naturaleza y el ser humano, Til Til señala lo que puede ser un futuro no lejano terrible, si no paramos esta locura a tiempo. Por eso Til Til somos tod@s!

Redacción de Werken Rojo

Nelson Orellana

Entrevista a alcalde de Til Til: “Nos hemos transformado en la zona de sacrificio más grande del país”

En conversación con El Ciudadano, el edil se refiere a la movilización de su comuna ante la llegada de un nuevo relleno sanitario. “El Estado de Chile nos ha dado duro con proyectos que impactan negativamente el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos”, denuncia.

JOSÉ ROBREDO H.

EL CIUDADANO. 21 APRIL

Las manifestaciones de los habitantes de la comuna de Til Til contra la instalación del proyecto Ciclo, planta de tratamientos de residuos químicos e industriales, han puesto en la palestra el drama de la localidad, que poco a poco se está convirtiendo en el tacho de la basura de la Región Metropolitana. El alcalde de la comuna, Nelson Orellana, señala en entrevista con El Ciudadano que “nosotros estamos por el desarrollo, pero por aquel que nos quiera ayudar y dar lo que necesita la comuna”. En ese sentido, dice, frente a la postura de la comunidad, el Gobierno hasta ahora no les ha dado respuestas claras sino que sólo “evasivas”. Junto con ello, apunta: “no sé en qué está el Gobierno que no escucha las recomendaciones de los médicos”. ¿Cómo se proyecta la comuna con la serie de proyectos de tratamientos de residuos y relaves que se desarrollan en Til Til? Nos hemos transformado en la zona de sacrificio de la Región Metropolitana y lejos la más grande de todo el país. El Estado de Chile nos ha dado duro con proyectos que impactan negativamente el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos. Tenemos cerca de treinta proyectos de diferentes magnitudes, de los cuales diez tienen carácter de mega proyectos. ¿Estos proyectos de qué área productiva son? Tenemos dos rellenos sanitarios gigantes, Lomas de Colorado y Gersa, donde el primero recibe 12 mil toneladas diarias de basura, solucionándole el 70% de los residuos de basura a la Región Metropolitana. Tenemos dos de los relaves mineros más grandes de Chile -uno es de Codelco División Andina y el otro es de Anglo American-; está el relleno El Rutal de Aguas Andinas -que recibe los lodos orgánicos, vale decir, la caca de Santiago- y el programa ‘Mapocho limpio’. Y hoy nos quieren levantar este proyecto para tratar el 60% de los residuos químicos e industriales del país. Este proyecto Ciclo ya tiene un par de años. ¿Cuál ha sido la pelea que se ha debido dar? Pasa que este proyecto estuvo arriba en el sistema de evaluación ambiental, luego ellos lo sacan, estratégicamente, y por eso se habla de dos años. Pero hace un año lo vuelven a poner, y es allí donde viene la resolución de la Comisión Ambiental. La postura de la comunidad es clara para rechazar el proyecto. ¿Han tenido contactos con las autoridades de Gobierno? La postura de la comunidad es contundente respecto del proyecto Ciclo como respecto de cualquier proyecto contaminante que quiera ingresar a la comuna. Nosotros estamos por el desarrollo, pero por aquel que nos quiera ayudar y dar lo que necesita la comuna. De parte del Gobierno sólo hemos tenido evasivas; solo estamos apelando a la resolución del Consejo de Ministros, de los cuales esperamos un espaldarazo, para superar esta pesadilla. Si no es así, tendremos que acudir a las instancias que siguen. La represión ha sido fuerte. ¿Qué harán al respecto como municipio? Bueno, yo estuve preso junto con un concejal, para que veas cómo ha sido la represión en la comuna de Til Til. Yo creo que hoy estamos en presencia de algo similar a la dictadura. Nosotros estamos recopilando los videos que han enviado los vecinos, para adjuntarlos a nuestra carpeta de pruebas que estamos conformando. ¿Cuáles son las acciones que tienen preparadas para seguir dando a conocer el drama de esta comuna? Estamos trabajando con el Colegio Médico de Chile, para poder hacer algunos foros respecto de los riesgos que involucran estas plantas; tal como dijo el doctor Andrei Tchernitchin, quien dijo que Til Til estaría condenado a tener problemas neurológicos y otra serie de daños a la salud. No sé en qué está el Gobierno que no escucha las recomendaciones de los médicos. José Robredo H.

Radio Cooperativa 25/07/2017 Especialista por nuevo relleno en Tiltil: “No puede haber comunas de sacrificio” El toxicólogo Andrei Tchernitchin conversó con Una Nueva Mañana sobre la aprobación del nuevo relleno sanitario de residuos industriales en la comuna de Tiltil, indicando que “el proyecto es muy, muy inconveniente”, porque si ocurre un accidente “va a contaminar todo el valle, hasta Pudahuel”.

