Chile – El MDP se suma a la protesta que ha convocado la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO + AFP el próximo 30 de noviembre.

El Frente Amplio acaba de conseguir su primera victoria electoral importante, una gran votación para nuestra candidata Beatriz Sánchez que estuvo a punto de pasar a segunda vuelta, y 20 diputados y un senador fueron electos con el mandato de cambiar el país en beneficio de las mayorías. Es sólo el comienzo, tras las elecciones la lucha social continúa reforzada por los buenos resultados.

El Frente Amplio hizo suya la Propuesta previsional de NO + AFP: Un sistema de reparto, solidario, sin discriminación de género, con una pensión garantizada como piso para todos y todas igual al salario mínimo, con financiamiento tripartito de trabajadores, empresas y Estado, que permitirá duplicar e incluso triplicar las pensiones actuales.

La Coordinadora NO + AFP realizó un plebiscito exitoso autofinanciado y auto gestionado con más de un millón de participantes, los frentes-amplistas trabajamos en todo Chile como voluntarios por el éxito del plebiscito de NO + AFP, y este evento fue la antesala que anunció la gran votación por el Frente Amplio en las elecciones generales.

Nuestro compromiso como Movimiento Democrático Popular (MDP) miembro del Frente Amplio es continuar la lucha contra los abusos, en especial queremos terminar con las AFP y las malas pensiones que condenan a la pobreza a nuestra gente mayor.

Hay que acabar con las AFP para que los fondos de pensiones sirvan para pagar buenas pensiones, para impulsar la propiedad social y redistribuir la riqueza entre todas las familias trabajadoras.

El 30 de noviembre, protesta nacional NO + AFP.

08.00 horas No hacer compra, no hacer trámites, no enviar los niños al colegio.

12.00 horas Manifestaciones en principales plazas o espacios públicos de las ciudades.

20.00 horas Actos y manifestaciones en las comunas. Tocamos cacerolas, pitos, bocinas , campanas.

Desde ya hay que mostrar al nuevo congreso electo y al futuro presidente que el pueblo quiere terminar con las AFP.

Adelante con todas las fuerzas de la historia.

Movimiento Democrático Popular