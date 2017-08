Fue el propio Alberto Mayol quien dió a conocer los audios, que la dirección del Frente Amplio no pensaba dar a conocer, y se difundieron ampliamente por Whatsup y Twitter. Al oír la grabación queda claro que no hay amenazas, ni amedrentamiento alguno. Se trató lisa y llanamente de una maniobra de la peor clase de la “vieja política” de cúpulas y aparatos para no tener que competir con una personalidad popular e independiente de los grupos que controlan el Frente Amplio.