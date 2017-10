Chile – El 3 de octubre: ¡Todos los Institutos y Universidades de Catalunya a la huelga general!

¡Acciones de solidaridad activa de los estudiantes del resto del Estado!

Brutal represión policial en Catalunya y resistencia ejemplar de la juventud y el pueblo. ¡Abajo el Gobierno del PP!

Hoy 1 de octubre millones de ciudadanos, jóvenes, familias, ancianos están resistiendo la brutal represión de miles de policías y guardias civiles enviados a Catalunya por el PP para evitar que el pueblo pueda votar. Las imágenes de policías antidisturbios abriéndose paso a golpes de martillo en los colegios, robando las urnas como si fueran trofeos, golpeando con sus porras a personas mayores e indefensas, nos trasladan a los tiempos de la dictadura franquista o la de regímenes como el de Pinochet o Erdogan. Desde el Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a todos los jóvenes a salir a las calles en Catalunya para resistir esta ofensiva franquista y demostrar que somos millones los que no aceptamos que se cercenen nuestros derechos democráticos. También hacemos un llamamiento a los jóvenes del resto del Estado para mostrar su solidaridad en las calles con el conjunto del pueblo catalán. ¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!

Esta actuación salvaje muestra el carácter franquista del Estado español, un aparato del Estado que no fue depurado tras la dictadura y que sigue dominado aún hoy en día por los hijos y nietos de los represores. La actuación del Gobierno del PP hoy en Catalunya es la propia de una autentica fuerza de ocupación enfrentada al conjunto de la población. Ante esta situación cientos de miles de personas hemos decidido resistir pacíficamente y garantizar que se puede llevar a la práctica la votación. Los centros de votación han estado ocupados durante todo el fin de semana, y muchos de ellos han podido abrir y evitar la intervención policial gracias a los miles de personas que los han defendido. Un auténtico ejemplo de la fuerza de la movilización en las calles, el único camino para acabar con la represión y con el Gobierno del PP.

3-O: ¡Huelga general de estudiantes y trabajadores en Catalunya!

Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a responder a esta brutal ofensiva convocando desde ya una huelga general estudiantil en todos los institutos y universidades de Catalunya el próximo martes 3 de octubre. Ese día diversos sindicatos de trabajadores como CGT, IAC, USTEC y la COS, ya han convocado una jornada de huelga general para responder a la represión del Estado y a la suspensión de los derechos democráticos de millones de catalanes. Necesitamos organizarnos y formar desde ya Comités en contra la represión y por el derecho a decidir en todos los centros de estudios, universidades y centros de trabajo, para garantizar así el éxito completo de la huelga y la movilización. ¡Frente a su represión, organización y movilización en las calles!

También llamamos a la juventud estudiantil de todo el Estado a organizar acciones de apoyo a la juventud y el pueblo de Catalunya el 3 de octubre, con paros, asambleas y concentraciones, dónde mostremos nuestra repulsa a la represión policial y el apoyo a los derechos democráticos de Catalunya frente a la ofensiva franquista del gobierno del PP.

En este contexto tanto CCOO como UGT deben pronunciarse ya, condenando la actuación policial y convocando también la huelga general del 3 de octubre. ¡No valen más excusas! No podemos permitir que nos hagan retroceder 40 años. Una huelga general que paralice el conjunto de Catalunya, junto a manifestaciones y concentraciones de solidaridad en el conjunto del Estado, es el camino para acabar con este Gobierno franquista del PP y lograr la dimisión de Rajoy.

Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a todas las organizaciones de izquierdas, Podemos, Izquierda Unida, ERC, la CUP, a los sindicatos y movimientos sociales, a organizar la resistencia activa contra esta ofensiva antidemocrática del PP y del aparato del Estado. Debemos confiar en nuestras fuerzas, las fuerzas de los millones de jóvenes y trabajadores que, como hace 6 años cuando surgió el 15-M, consiguieron resistir la represión del Estado e impedir el desalojo de las plazas mediante la movilización pacífica y masiva.

¡Todos a la huelga y las movilizaciones del 3 de octubre!

¡Rajoy dimisión!

¡Fuera las fuerzas represivas de Catalunya!

El 3 d’Octubre: tots els instituts i universitats de Catalunya a la vaga general. Accions de solidaritat activa dels estudiants de la resta de l’Estat!

Fora el Govern del PP!

Avui 1 de octubre milions de ciutadans, joves, famílies, gent gran estan resistint la brutal repressió de milers de policies i guàrdies civils enviats a Catalunya pel PP per evitar que el poble pugui votar. Les imatges de policies antiavalots obrint-se pas a cops de martell a les escoles, robant les urnes com si fossin trofeus, colpejant amb les porres a la gent gran i indefenses, ens traslladen als temps de la dictadura franquista o la de règims com el de Pinochet o Erdogan. Des del Sindicat d’Estudiants fem una crida a tots els joves a sortir als carrers a Catalunya per resistir aquesta ofensiva franquista i demostrar que som milions els que no acceptem que es vulnerin els nostres drets democràtics. També fem una crida als joves de la resta de l’Estat per mostrar la seva solidaritat als carrers amb el conjunt del poble català. Si toquen a un, ens toquen a tots!

Aquesta actuació salvatge mostra el caràcter franquista de l’Estat espanyol, un aparell de l’Estat que no va ser depurat després de la dictadura i que segueix dominat encara avui dia pels fills i néts dels repressors. L’actuació del Govern del PP avui a Catalunya és la pròpia d’una autèntica força d’ocupació enfrontada al conjunt de la població. Davant d’aquesta situació centenars de milers de persones hem decidit resistir pacíficament i garantir que es pugui portar a la pràctica la votació. Els centres de votació han estat ocupats durant tot el cap de setmana, i molts d’ells han pogut obrir i evitar la intervenció policial gràcies als milers de persones que els han defensat. Un autèntic exemple de la força de la mobilització als carrers, l’únic camí per acabar amb la repressió i amb el Govern del PP.

3-O: Vaga general d’estudiants i treballadors a Catalunya!

Des del Sindicat d’Estudiants cridem a respondre a aquesta brutal ofensiva amb la convocatòria des de ja d’una vaga general estudiantil a tots els instituts i universitats de Catalunya el proper dimarts 3 d’octubre. Aquest dia diversos sindicats de treballadors com CGT, IAC, USTEC i la COS, ja han convocat una jornada de vaga general per respondre a la repressió de l’Estat i de la suspensió dels drets democràtics de milions de catalans. Necessitem organitzar-nos i formar des de ja Comitès en contra la repressió i pel dret a decidir en tots els centres d’estudis, universitats i centres de treball, per garantir així l’èxit complet de la vaga i la mobilització. Davant la seva repressió, organització i mobilització als carrers!

També fem una crida a la joventut estudiantil de tot l’Estat a organitzar accions de suport a la joventut i el poble de Catalunya el 3 d’octubre, amb aturades, assemblees i concentracions, on mostrem la nostra repulsa a la repressió policial i el suport als drets democràtics de Catalunya davant de l’ofensiva franquista del govern del PP.

En aquest context tant CCOO com UGT han de pronunciar-se ja, condemnant l’actuació policial i convocant també la vaga general del 3 d’octubre. No valen més excuses! No podem permetre que ens facin retrocedir 40 anys. Una vaga general que paralitzi el conjunt de Catalunya, al costat de manifestacions i concentracions de solidaritat al conjunt de l’Estat, és el camí per acabar amb aquest Govern franquista del PP i aconseguir la dimissió de Rajoy.

Des del Sindicat d’Estudiants fem una crida a totes les organitzacions d’esquerres, Podem, Esquerra Unida, ERC, la CUP, als sindicats i moviments socials, a organitzar la resistència activa contra aquesta ofensiva antidemocràtica del PP i de l’aparell de l’Estat. Hem de confiar en les nostres forces, les forces dels milions de joves i treballadors que, com fa 6 anys quan va sorgir el 15-M, van aconseguir resistir la repressió de l’Estat i impedir el desallotjament de les places mitjançant la mobilització pacifica i massiva.

Tots a la vaga i les mobilitzacions del 3 d’octubre!

¡Rajoy dimissió!

Fora les forces repressives de Catalunya!